Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин

Приготовьте на День Валентина вкусный шашлык в духовке. Ароматная картошечка прекрасно его дополнит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Атмосфера романтического пикника посреди зимы вам будет обеспечена. Это блюдо точно всем понравится. Будет вкусно Лучше, чем мясо по-французски: готовим хек под шубой: готовим хек под шубой Рецепт шашлыка в духовке Время : 4

: 4 Порций: 1 час 50 минут Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 килограмм картофеля;

– соль по вкусу;

– 0,5 чайной ложки укропа;

– 2 столовые ложки растительного масла. Для маринада:

– 1 чайная ложка меда;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль по вкусу. Приготовление: Замочите в воде на 20 минут деревянные шпажки, чтобы они не сгорели во время приготовления шашлыка. Куриное филе помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Добавьте все ингредиенты для маринада, перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут. Тем временем почистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками. Выложите в форму для запекания, посолите, добавьте сушеный укроп, масло и перемешайте. Кусочки мяса натрите на деревянные шпажки и выложите сверху на бортики формы с картофелем. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 1 час 20 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом.