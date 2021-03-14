5 лайфхаков, которые пригодятся любому туристу

Путешествия заряжают позитивной энергией и эмоциями. Кто-то любит покорять неизведанные маршруты, путешествовать по разным странам, популярным туристическим маршрутам, а также по уголкам родной страны. Сейчас очень популярны туры в Карелию из Санкт-Петербурга, а также и другие маршруты по России. Но независимо от того, как и куда вы хотите отправиться, необходимо знать хитрости, которые облегчат вашу поездку.

Лайфхаки, которые обязательно пригодятся в путешествии

Чаще всего именно в летнее время большинство людей отправляется в отпуск. Также посещение теплых стран является наиболее популярным видом отдыха у туристов. Именно поэтому важно знать о лайфхаках при путешествии в теплые страны:

Очень важно правильно собрать гардероб в путешествие. Существует некое правило, которое поможет собрать необходимые вещи в отпуск. Для начала стоит помнить, что все вещи должны быть максимально комфортны, удобны и практичны. Оптимальным набором вещей является 5 пар верха, 4 пары низа, 3 платья для девушки, 3 пары обуви, 2 купальника и 2 сумки, часы, очки и шляпа в единичном экземпляре. Даже если вы отправляетесь на Бали, стоит помнить, что от проливного дождя и порывов ветра ни кто не может быть защищен. При поездках в теплые страны лучше всего брать толстовку на молнии или ветровку. Такая одежда согреет вас холодным вечером и защитит от дождя. В путешествие лучше не брать одежду из деликатных и натуральных тканей, таких как шелк хлопок или лен. Такая одежда помнется очень быстро, а при отсутствии условий для глажки вы будете выглядеть в прямом смысле помятым. Для того чтобы в чемодан поместилось как можно больше вещей и они не сильно мялись, необходимо складывать их, скатывая в рулоны. Так вы сможете сэкономить место в чемодане или даже обойтись сумкой размером меньше. Если вы отправляетесь в длительное путешествие, то стоит обязательно обзавестись набором косметических флаконов малого объема. В них вы сможете поместить небольшое количество косметических средств и сэкономить место в багаже.

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