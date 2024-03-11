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Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

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Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Запеканка — это вкусное блюдо, которое выпекается в духовке. Как правило, запеканки делают из разных ингредиентов, будь то мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Лапшевник и лазанья тоже считаются запеканками. Как видно по этим образцам, к запеканкам также относятся блюда из макаронных изделий.

Впервые начали готовить запеканки в Средние века. Тогда это блюдо считалось весьма посредственным. Дело в том, что готовили его нищие для пропитания своей семьи. Позднее запеканка стала элитарным блюдом.

Приготовим вместе запеканку из блинов.

Ингредиенты теста для блинной запеканки:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 10 г;
  • соль — 2 г;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 200 г;
  • растопленное сливочное масло — 50 г;
  • теплая вода — 100 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • картофель — 600 г;
  • соль — 10 г;
  • лук — шт.;
  • грибы — 450 г;
  • соль — 2 г;
  • черный перец — 2 г;
  • горячее молоко — 50 мл.

Ингредиенты для зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец, оранжевый — 1 шт.;
  • сладкий перец, красный — 1 шт.;
  • томатная паста — 100 г;
  • соль — 5 г;
  • сахар — 10 г;
  • сладкая паприка — 5 г;
  • моцарелла — 60 г.

Приготовление блинной запеканки:

Для зажарки нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь и обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости. Нарезаем небольшими кусочками перцы, очищаем от внутренностей предварительно.

Выкладываем перцы к луку и моркови, обжариваем. К овощам кладем томатную пасту, смешиваем.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Солим зажарку, посыпаем сладкой паприкой и сахаром.

Тушим овощи на медленном огне под крышкой 10 минут. Выкладываем часть зажарки в форму для запекания.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Для приготовления блинов в миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Вливаем в смесь молоко и теплую воду, высыпаем муку.

Замешиваем жидкое блинное тесто без комков, а затем вливаем растопленное сливочное масло.

Обжариваем блины на сковороде на среднем огне.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Нарезаем очищенный картофель небольшими дольками, отвариваем 15 минут. Картофель в отдельной миске разминаем, солим и вливаем молоко, превращаем в пюре.

Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета. Нарезаем небольшими кубиками грибы и выкладываем к луку, избавляемся от лишней влаги.

Обжариваем грибы с луком, солим и перчим.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Выкладываем начинку на блины, распределяем ровным слоем по поверхности.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Сворачиваем каждый блин в трубочку, выкладываем на зажарку в форме.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

На блинный слой кладем остатки зажарки, распределяем ровным слоем. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им верхушку будущей запеканки.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Запекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.

Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

В итоге мы имеем сытную вкусную запеканку из блинов. Блюдо прекрасно подходит в качестве основного на праздничный стол.

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