Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Запеканка — это вкусное блюдо, которое выпекается в духовке. Как правило, запеканки делают из разных ингредиентов, будь то мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Лапшевник и лазанья тоже считаются запеканками. Как видно по этим образцам, к запеканкам также относятся блюда из макаронных изделий.

Впервые начали готовить запеканки в Средние века. Тогда это блюдо считалось весьма посредственным. Дело в том, что готовили его нищие для пропитания своей семьи. Позднее запеканка стала элитарным блюдом.

Приготовим вместе запеканку из блинов.

Ингредиенты теста для блинной запеканки:

яйца — 3 шт.;

сахар — 10 г;

соль — 2 г;

молоко — 200 мл;

мука — 200 г;

растопленное сливочное масло — 50 г;

теплая вода — 100 мл.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 600 г;

соль — 10 г;

лук — шт.;

грибы — 450 г;

соль — 2 г;

черный перец — 2 г;

горячее молоко — 50 мл.

Ингредиенты для зажарки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец, оранжевый — 1 шт.;

сладкий перец, красный — 1 шт.;

томатная паста — 100 г;

соль — 5 г;

сахар — 10 г;

сладкая паприка — 5 г;

моцарелла — 60 г.

Приготовление блинной запеканки:

Для зажарки нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь и обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости. Нарезаем небольшими кусочками перцы, очищаем от внутренностей предварительно.

Выкладываем перцы к луку и моркови, обжариваем. К овощам кладем томатную пасту, смешиваем.

Солим зажарку, посыпаем сладкой паприкой и сахаром.

Тушим овощи на медленном огне под крышкой 10 минут. Выкладываем часть зажарки в форму для запекания.

Для приготовления блинов в миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Вливаем в смесь молоко и теплую воду, высыпаем муку.

Замешиваем жидкое блинное тесто без комков, а затем вливаем растопленное сливочное масло.

Обжариваем блины на сковороде на среднем огне.

Нарезаем очищенный картофель небольшими дольками, отвариваем 15 минут. Картофель в отдельной миске разминаем, солим и вливаем молоко, превращаем в пюре.

Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета. Нарезаем небольшими кубиками грибы и выкладываем к луку, избавляемся от лишней влаги.

Обжариваем грибы с луком, солим и перчим.

Выкладываем начинку на блины, распределяем ровным слоем по поверхности.

Сворачиваем каждый блин в трубочку, выкладываем на зажарку в форме.

На блинный слой кладем остатки зажарки, распределяем ровным слоем. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им верхушку будущей запеканки.

Запекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.

В итоге мы имеем сытную вкусную запеканку из блинов. Блюдо прекрасно подходит в качестве основного на праздничный стол.