Ничего вкуснее не ела. Сытная запеканка из блинов: готовлю на ужин каждые 3 дня

Запеканка — это вкусное блюдо, которое выпекается в духовке. Как правило, запеканки делают из разных ингредиентов, будь то мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Лапшевник и лазанья тоже считаются запеканками. Как видно по этим образцам, к запеканкам также относятся блюда из макаронных изделий.
Впервые начали готовить запеканки в Средние века. Тогда это блюдо считалось весьма посредственным. Дело в том, что готовили его нищие для пропитания своей семьи. Позднее запеканка стала элитарным блюдом.
Приготовим вместе запеканку из блинов.
Ингредиенты теста для блинной запеканки:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 10 г;
- соль — 2 г;
- молоко — 200 мл;
- мука — 200 г;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- теплая вода — 100 мл.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — 600 г;
- соль — 10 г;
- лук — шт.;
- грибы — 450 г;
- соль — 2 г;
- черный перец — 2 г;
- горячее молоко — 50 мл.
Ингредиенты для зажарки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец, оранжевый — 1 шт.;
- сладкий перец, красный — 1 шт.;
- томатная паста — 100 г;
- соль — 5 г;
- сахар — 10 г;
- сладкая паприка — 5 г;
- моцарелла — 60 г.
Приготовление блинной запеканки:
Для зажарки нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь и обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости. Нарезаем небольшими кусочками перцы, очищаем от внутренностей предварительно.
Выкладываем перцы к луку и моркови, обжариваем. К овощам кладем томатную пасту, смешиваем.
Солим зажарку, посыпаем сладкой паприкой и сахаром.
Тушим овощи на медленном огне под крышкой 10 минут. Выкладываем часть зажарки в форму для запекания.
Для приготовления блинов в миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок.
Вливаем в смесь молоко и теплую воду, высыпаем муку.
Замешиваем жидкое блинное тесто без комков, а затем вливаем растопленное сливочное масло.
Обжариваем блины на сковороде на среднем огне.
Нарезаем очищенный картофель небольшими дольками, отвариваем 15 минут. Картофель в отдельной миске разминаем, солим и вливаем молоко, превращаем в пюре.
Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета. Нарезаем небольшими кубиками грибы и выкладываем к луку, избавляемся от лишней влаги.
Обжариваем грибы с луком, солим и перчим.
Выкладываем начинку на блины, распределяем ровным слоем по поверхности.
Сворачиваем каждый блин в трубочку, выкладываем на зажарку в форме.
На блинный слой кладем остатки зажарки, распределяем ровным слоем. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им верхушку будущей запеканки.
Запекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.
В итоге мы имеем сытную вкусную запеканку из блинов. Блюдо прекрасно подходит в качестве основного на праздничный стол.