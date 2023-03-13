5 причин, почему нужно отдохнуть на Алаколе этим летом

5 причин, почему нельзя откладывать поездку на Алаколь

Мы часто думаем о том, куда и когда отправиться отдыхать, где провести долгожданные дни отпуска. В нашей статье Вы узнаете, почему пора бронировать тур на Алаколь прямо сейчас

—Доступные цены на путевки. Средняя цена поездки на 5 дней обойдется около 50 тысяч тенге (примерно 8000 рублей) за человека с 3-разовым питанием в приличной базе отдыха —Возможность добраться различными способами – самолет, автобусы сидячие и автобусы спальные, поезда и такси — Не требуется виза. Для посещения Республики Казахстан гражданам стран СНГ, а также для ряда других государств не требуется получение визы — Отдых пройдет с пользой для здоровья. Не секрет, что вода озера обладает целебными силами, а алакольские грязи помогут избавиться от кожных заболеваний и боли в суставах — Возможность выбрать поездку на любое количество дней. На Алаколь можно поехать даже на один день, но стандартная путевка длится 5-7 дней.

На сайте можно посмотреть цены, фото и описание баз отдыха Алаколя, а также готовые путевки, расписание и цены транспорта и другую информацию об озере.

После таких мест, удивить сможет лишь Париж. Кстати, чтобы попасть туда нужно оформить визу во Францию.

Туризм на озере Алаколь

Курорт Алаколь активно развивается, выстраивается огромное количество пансионатов, домов отдыха и гостиниц, выбрать оптимальный вариант бывает сложно, и при выборе обязательно нужно учитывать специфику отдыха на Алаколе.

В первую очередь, нужно подбирать базу отдыха с собственным пляжем, удаленность которого не превышает 150 метров. Пляжи, которые принадлежат базам отдыха, всегда оборудованы зонтами и шезлонгами, и отдыхающих обычно немного. На общественных пляжах отдыхать менее комфортно. Например, можно рассмотреть гостиничный комплекс Алатениз https://algritravel.kz/alateniz. Комплекс имеет собственный пляж, а также бесплатный катер на косу

Сколько стоит поездка на Алаколь

Цены отдыха на Алаколе достаточно демократичные, стоимость бюджетных пансионатов от 5000 тенге (830 рублей) на человека в день с питанием. В элитных гостиницах цены, соответственно, выше – около 12000 тенге (2000 рублей) на человека в день. Сама специфика отдыха на Алаколе более подходит для семейного отдыха, здесь нет баров, ресторанов и шумных мероприятий, а для детей предусмотрены развлекательные программы, бассейны и летние кинотеатры. Кроме того, даже непродолжительная путевка на Алаколь даст детям заряд бодрости и энергии, а взрослые смогут поправить здоровье.

Кратко об Алаколе

По-настоящему уникальное озеро Алаколь расположилось на стыке Восточной и Алматинской областей Республики Казахстан. Озеро давно завоевало славу популярнейшего курорта, концентрируя на своих пляжах десятки тысяч туристов из разных стран мира

Алаколь является бессточным озером, занимая второе по величине место среди озёр Казахстана. Вода озера соленая, по составу ближе к морской и обладает целебными свойствами, в составе ее множество полезных элементов.