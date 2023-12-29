Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль без блендера и миксера с бананом. Мороженое можно использовать не только классический пломбир, но и шоколадное, фисташковое или ягодное. Банан выбирайте спелый, можно даже слегка переспелый, так коктейль получится слаще и ароматнее, а консистенция будет более гладкой.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Мороженое ванильное 70 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Банан 1 Штука

Количество порций 1

Калорийность

91 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочный коктейль без блендера и миксера с бананом»

Подготовьте все ингредиенты.

Мороженое оставьте при комнатной температуре, чтобы оно растаяло.

Банан очистите и порежьте кружочками.

Вилкой измельчите банан до состояния пюре.

Смешайте измельченный банан вместе с мороженым, добавьте молотую корицу по вкусу.

Влейте молоко и еще раз все перемешайте. Чтобы коктейль получился более воздушным, можно воспользоваться венчиком.

Молочный коктейль готов!