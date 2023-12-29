Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль без блендера и миксера с бананом. Мороженое можно использовать не только классический пломбир, но и шоколадное, фисташковое или ягодное. Банан выбирайте спелый, можно даже слегка переспелый, так коктейль получится слаще и ароматнее, а консистенция будет более гладкой.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Мороженое ванильное 70 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Банан 1 Штука
Количество порций 1
Калорийность
91 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочный коктейль без блендера и миксера с бананом»
Подготовьте все ингредиенты.
Мороженое оставьте при комнатной температуре, чтобы оно растаяло.
Банан очистите и порежьте кружочками.
Вилкой измельчите банан до состояния пюре.
Смешайте измельченный банан вместе с мороженым, добавьте молотую корицу по вкусу.
Влейте молоко и еще раз все перемешайте. Чтобы коктейль получился более воздушным, можно воспользоваться венчиком.
Молочный коктейль готов!