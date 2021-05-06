5 вариантов получения ВНЖ и гражданства ЕС

Ежегодно тысячи людей переезжают в Европу на постоянное проживание. В европейских странах их привлекает высокий уровень жизни, современная инфраструктура и стабильная оплата труда. Качество образования и медицинского обслуживания гораздо выше, чем в России и странах СНГ. Можно брать кредиты под низкий процент, получать солидную прибыль от банковского вклада. Для легального проживания на территории европейских государств необходимо получение ВНЖ или гражданства. О подробных способах уехать в Европу можно узнать в статье.
Для чего нужен вид на жительство?
Шенгенская виза необходима для нахождения в Европе на протяжении трех месяцев. Если иностранец хочет проживать в европейском государстве на постоянной основе, ему необходимо наличие одного из статусов:
- временный или постоянный вид на жительство;
- национальная виза D;
- гражданство.
Получение ВНЖ и гражданства в Европе: топ-5 лучших способов
Рассмотрим пять самых популярных вариантов получения вида на жительства и гражданства одной из европейских стран:
- Открытие бизнеса. Это вариант подходит предпринимателям, у которых уже есть бизнес в Европе, или они проживают в стране на постоянной основе. Чтобы открыть свой бизнес, необходимо получить визу категории D, зарегистрировать фирму, получить лицензию, пройти проверки в инстанциях, арендовать офис и нанять сотрудников. Плюсом являются лояльные требования к вложениям. Минимальный стартовый капитал составляет около 30 000 евро.
- Трудоустройство. Можно заранее устроиться на работу до приезда в страну по приглашению от работодателя. Этот способ оптимален для иммигрантов, которые хотят работать в Европе, имеют востребованную специальность и высокую квалификацию. Важным условием является хорошее знание языка. Чтобы получить ВНЖ, необходима прописка в стране.
- Натурализация. Необходимо иметь близких родственников в Европе. Этот вариант для людей с хорошим знанием языка и документальным подтверждением родства с предками. При оформлении гражданства понадобится минимум вложений. Средняя стоимость услуги в специализированных агентствах составляет около 3000 евро.
- ВНЖ для финансово состоятельных граждан. Финансово независимым людям проще оформить ВНЖ с последующим получением гражданства. По специальной программе можно переехать во Францию, Венгрию, Австрию, Испанию и другие страны. На банковском счету должно находиться минимум 20 тыс. евро (для переезда в некоторые страны — от 85 тыс. евро). Понадобится подтвердить легальность дохода, купить или арендовать жилье. После получения ВНЖ необходимо проживать в стране от 183 дней в году.
- Инвестирование. Понадобится инвестировать деньги в недвижимость или государственные облигации. В ВНЖ будет отказано при наличии судимости. Преимущество варианта заключается в 100% гарантии получения и продления статуса, а также возможности претендовать на принятие подданства государства через 5 лет. Для оформления требуется минимум документов. Статус получает не только заявитель, но и члены его семьи, которые были указаны в заявлении.