5 вариантов получения ВНЖ и гражданства ЕС

Ежегодно тысячи людей переезжают в Европу на постоянное проживание. В европейских странах их привлекает высокий уровень жизни, современная инфраструктура и стабильная оплата труда. Качество образования и медицинского обслуживания гораздо выше, чем в России и странах СНГ. Можно брать кредиты под низкий процент, получать солидную прибыль от банковского вклада. Для легального проживания на территории европейских государств необходимо получение ВНЖ или гражданства. О подробных способах уехать в Европу можно узнать в статье.

Для чего нужен вид на жительство?

Шенгенская виза необходима для нахождения в Европе на протяжении трех месяцев. Если иностранец хочет проживать в европейском государстве на постоянной основе, ему необходимо наличие одного из статусов:

временный или постоянный вид на жительство;

национальная виза D;

гражданство.

Получение ВНЖ и гражданства в Европе: топ-5 лучших способов

Рассмотрим пять самых популярных вариантов получения вида на жительства и гражданства одной из европейских стран: