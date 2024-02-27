Вкуснейший ужин, который сохранит ваш кошелек: готовим картофельные кораблики в духовке

Идеальный ужин можно приготовить всего из двух ингредиентов. Попробуйте запечь картофельные кораблики.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте нет чеснока или лука. Однако можете попробовать их добавить – будет еще ароматнее.

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Кораблики из картофеля и сала

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 500 граммов сала;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте сало на кусочки и посолите. Очень хорошо помойте картофель, разрежьте каждую пополам и добавьте любимые специи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Достаньте, выложите на картофель уже посоленное сало и поставьте запекаться еще на 40 минут. Готовность картофеля проверяйте зубочисткой.

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