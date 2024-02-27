ГлавнаяРецептыВкуснейший ужин, который сохранит ваш кошелек: готовим картофельные кораблики в духовке Вкуснейший ужин, который сохранит ваш кошелек: готовим картофельные кораблики в духовке На чтение: 1 минута Идеальный ужин можно приготовить всего из двух ингредиентов. Попробуйте запечь картофельные кораблики. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте нет чеснока или лука. Однако можете попробовать их добавить – будет еще ароматнее. Вам понравится 15 минут – и готово: простой рецепт блюда, от которого сходят с ума все мужчины Кораблики из картофеля и сала Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – 500 граммов сала; – специи по вкусу. Приготовление: Нарежьте сало на кусочки и посолите. Очень хорошо помойте картофель, разрежьте каждую пополам и добавьте любимые специи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Достаньте, выложите на картофель уже посоленное сало и поставьте запекаться еще на 40 минут. Готовность картофеля проверяйте зубочисткой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить финский салат из свеклы. Он прекрасно подойдет к этим корабликам. Поделитесь с друзьями