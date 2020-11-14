Несмотря на выход iPhone 12, яблочные гаджеты прошлого года по-прежнему остаются очень популярными. В первую очередь, потому что цена на них существенно упала с выходом новинки. Сегодня iPhone 11 можно купить от 22 тысяч гривен. По характеристикам он не уступает, а в чем-то даже превосходит своего старшего собрата. Предлагаем вам 7 фишек модели, которые стоят внимания пользователей.

7 интересных особенностей iPhone 11

Списывать со счетов Айфон 11 поколения еще рано! Он поддерживает все обновления системы благодаря мощной «начинке» с заделом на будущее. Если вы только думаете покупать iPhone и еще не определились с моделью, вот 10 причин остановить свой выбор именно на 11 поколении.

Чипсет A13 Bionic

Банально, но без него не было бы вообще ничего. Процессор является сердцем устройства, причем, очень мощным сердцем. Количество операций, которое он может совершать за одну секунду – более 1 триллиона! Вы никогда не столкнетесь с торможением и другими «глюками» телефона.

Адонированный алюминий в корпусе

Прочность корпуса на грани фантастики, так как его основа – это адонированный алюминий – материал, для которого не существует опасности. Телефон выдержит падение на пол, нахождение в кармане или сумочке с другими предметами.

Кроме того, гаджет в алюминиевом корпусе выглядит стильно, эффектно и элегантно. Помогает в этом уникальное 3D-стекло.

Face ID

Известная функция расширила свои возможности. Теперь лицо владельца распознается даже в очках, под большими углами наклона, вне зависимости от положения гаджета. Скорость реагирования выросла на 30%.

Всё это позволяет сделать датчик основным идентификатором телефона. Безопасность данных устройства – в надежных руках, так что об этом можно не переживать.

Объемный звук

Все мы привыкли слушать музыку в наушниках, передающих качественный звук. Однако в Apple решили, что нелишним будет усовершенствовать динамик устройства и сделать его более объемным, мощным и детализированным.

Поэтому родные динамики Айфона 11 оснащены 3D технологиями с пространственным аудио. Это более полное погружение в звучание, захватывающее прослушивание и невероятные эмоции от каждого децибела.

Влагозащита IP68

Индекс IP68 говорит о том, что корпус гаджета настолько герметичен, что способен выдержать погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Конечно, ему не страшны брызги на пляже, в душе, в бассейне, поэтому телефон смело можно брать с собой в эти локации для красивых фотографий.

Лучшая камера

Два объектива по 12 Мп создают сочные, детализированные, четкие, яркие и реалистичные фотографии. Есть портретный режим с эффектом боке, улучшенный ночной режим, Smart HDR, собирающий в один идеальный кадр несколько. Снимать на Айфон – сплошное удовольствие, ведь разработчики всегда уделяют этому параметру максимум внимания.

Разнообразная палитра

Компания отошла от каноничной палитры в сторону яркости. Для покупателей доступны:

белый;

фиолетовый;

черный;

желтый;

красный;

зеленый.

Выбирайте цвет под настроение!