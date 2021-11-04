А какой же сегодня праздник?

Какой церковный праздник отмечают верующие в России 8 декабря 2020 года

Вам интересно какой сегодня праздник? Какой церковный праздник верующие отмечают 8 декабря 2020 года подскажет церковный календарь. Известно, что представители духовенства всегда стараются ориентироваться на календарь, так они понимают, каких праздников стоит ожидать в ближайшее время.

Какой церковный праздник отмечают 8 декабря 2020 года

В народе 8 декабря 2020 года отмечают торжество под названием Клим Холодный. Представители духовенства в эту священную дату чтут память священномученика Климента, который был папой Римским и учеником апостола Петра. Верующие говорят, что Климент был одним из первых христианских проповедников на Русских землях. Известно, что Климента отправили в район Севастополя, он был изгнан из Рима.

Сведений о Клименте почти не осталось. Если верить легендам, Климент появился на свет в знатной римской семье. Через несколько лет после рождения малыша, родители Климента приняли решение отправиться в Афины, но они попали в кораблекрушения. Семья выжила, но потеряла друг друга. Когда Климент стал взрослым, он пытался отыскать ответ на вопрос о том, что происходит с людьми после того, как они отдали Господу душу. Так Климент и стал христианином. После того, как Климент крестился, он смог отыскать своих братьев и родителей.

В народе говорили, что Климент всегда приводит с собой очень суровую зиму. Именно поэтому у праздничного события такое странное название «Клим Холодный». Клим — это сокращение от имени Климент. В народе на Руси не могли выговаривать такие длинные имена, поэтому приходилось сокращать, чтобы не путаться.

Чего нельзя делать на День Климента 8 декабря 2020 года

В такие церковные праздники люди на Руси старались игнорировать работу. Запрещается работать в поле, огороде и доме. Генеральная уборка также попадала под запрет. В противном случае люди готовились к самому худшему. Также запрещается заниматься рукодельничеством, особенно это касается представительниц слабого пола. Нельзя начинать новые дела, если не были окончены старые, иначе можно нарваться на неприятности.

Известно, что на День Климента, который также называют “Клим Холодный”, не рекомендуется отправляться в дальний путь. В народе говорили, что поход закончится не самым лучшим образом, лучше перенести это дело на следующую дату, дабы не злить Господа и его апостолов.