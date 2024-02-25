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Рецепт: Бутерброды с луком — Поверьте, это очень вкусно!

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Рецепт: Бутерброды с луком — Поверьте, это очень вкусно!

Ингредиенты:
хлеб — 15 небольших ломтиков;
лук репчатый крупный — 2 шт;
мука пшеничная — 1 ст.ложка;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Это был кулинарный эксперимент, от которого я, признаюсь, не ждала хорошего результата. Наткнулась на рецепт этих бутербродов в интернете, приготовить решила просто из любопытства. Ну не верилось мне, что из лука можно приготовить такую вкуснятину. В итоге даже сын, который лук и на дух не переносит, попросил добавку. Так что давайте приготовим вкусные бутерброды из репчатого лука.
Берем две крупных луковицы, чистим их и режем как можно мельче.

Добавляем к луку столовую ложку муки, вбиваем одно яйцо, солим по вкусу, я еще добавила специи для шашлыка и немного паприки копченой.

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Все хорошенько перемешиваем- вот и все приготовления.

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Хлеб используем любой, с белым вкуснее, но и с черным мне тоже очень понравилось.

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Выкладываем начинку на хлебушек

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Отправляем ломтики в хорошо прогретую сковороду начинкой вниз, обжариваем, пока лук не зарумянится.

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Как вариант, можно было обжарить бутерброды на сковороде и с другой стороны, но они получились бы жирными, поэтому используем духовку. Подсушиваем бутерброды с луком на противне минут 10-15 до хрустящего состояния.

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Получилось очень вкусно, просто и недорого!

Рецепт: Бутерброды с луком - Поверьте, это очень вкусно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.

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