Рецепт: Бутерброды с луком — Поверьте, это очень вкусно!

Ингредиенты:

хлеб — 15 небольших ломтиков;

лук репчатый крупный — 2 шт;

мука пшеничная — 1 ст.ложка;

яйцо куриное свежее — 1 шт;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Это был кулинарный эксперимент, от которого я, признаюсь, не ждала хорошего результата. Наткнулась на рецепт этих бутербродов в интернете, приготовить решила просто из любопытства. Ну не верилось мне, что из лука можно приготовить такую вкуснятину. В итоге даже сын, который лук и на дух не переносит, попросил добавку. Так что давайте приготовим вкусные бутерброды из репчатого лука.

Берем две крупных луковицы, чистим их и режем как можно мельче.

Добавляем к луку столовую ложку муки, вбиваем одно яйцо, солим по вкусу, я еще добавила специи для шашлыка и немного паприки копченой.

Все хорошенько перемешиваем- вот и все приготовления.

Хлеб используем любой, с белым вкуснее, но и с черным мне тоже очень понравилось.

Выкладываем начинку на хлебушек

Отправляем ломтики в хорошо прогретую сковороду начинкой вниз, обжариваем, пока лук не зарумянится.

Как вариант, можно было обжарить бутерброды на сковороде и с другой стороны, но они получились бы жирными, поэтому используем духовку. Подсушиваем бутерброды с луком на противне минут 10-15 до хрустящего состояния.

Получилось очень вкусно, просто и недорого!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.