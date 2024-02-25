Рецепт: Бутерброды с луком — Поверьте, это очень вкусно!

Ингредиенты:
хлеб — 15 небольших ломтиков;
лук репчатый крупный — 2 шт;
мука пшеничная — 1 ст.ложка;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Это был кулинарный эксперимент, от которого я, признаюсь, не ждала хорошего результата. Наткнулась на рецепт этих бутербродов в интернете, приготовить решила просто из любопытства. Ну не верилось мне, что из лука можно приготовить такую вкуснятину. В итоге даже сын, который лук и на дух не переносит, попросил добавку. Так что давайте приготовим вкусные бутерброды из репчатого лука.
Берем две крупных луковицы, чистим их и режем как можно мельче.
Добавляем к луку столовую ложку муки, вбиваем одно яйцо, солим по вкусу, я еще добавила специи для шашлыка и немного паприки копченой.
Все хорошенько перемешиваем- вот и все приготовления.
Хлеб используем любой, с белым вкуснее, но и с черным мне тоже очень понравилось.
Выкладываем начинку на хлебушек
Отправляем ломтики в хорошо прогретую сковороду начинкой вниз, обжариваем, пока лук не зарумянится.
Как вариант, можно было обжарить бутерброды на сковороде и с другой стороны, но они получились бы жирными, поэтому используем духовку. Подсушиваем бутерброды с луком на противне минут 10-15 до хрустящего состояния.
Получилось очень вкусно, просто и недорого!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.