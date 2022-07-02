Аккорды для музыкальных инструментов

Покопайтесь в любой музыке, которую вы играли, когда были новичком; если вы все еще находитесь на ранней стадии своего обучения, это может быть действительно очень простой материал, но не волнуйтесь, чем проще, тем лучше. (В идеале вы должны играть музыку, которую никогда раньше не видели, но мы будем работать, исходя из предположения, что у вас нет незаученных, легких произведений.) Рекомендуем обратить ваше внимание на аккорды Алены Швец.

Выберите несколько произведений, которые, по вашему мнению, вы плохо помните.

Теперь настройте метроном на что-то медленное, например, на 60, 50 или даже 40 ударов в минуту.

Включите метроном и найдите минутку, чтобы просмотреть первую пьесу — чем лучше вы сможете представить, как она звучит в вашей голове вместе с битом, тем лучше вы сможете воссоздать ее на своем инструменте.

Приведите руки в нужное положение и, сосчитав себя, начните читать с листа. Если две руки слишком сложны для одновременного чтения, начните с одной. Воспользуйтесь тем, сколько времени между нотами дает вам метроном, чтобы заглянуть вперед и подготовиться к игре следующих нот. Если вы допустили ошибку, притворитесь, что музыка все еще продолжается, и вы просто пытаетесь догнать ее, перезапустив следующую долю или такт. Не думайте, что вам нужно играть всю пьесу целиком, начните только с ее части.

Когда вы это сделаете, попробуйте еще раз. Затем просто перейдите к следующему фрагменту (или к следующему разделу того же фрагмента) и повторите процесс.

В следующий раз, когда вы будете тренироваться, вернитесь к началу, сколько бы фрагментов вы ни исполнили, и установите метроном на 5 ударов в минуту выше (или на 10, если вы чувствуете себя достаточно комфортно). Продолжайте это, читая каждую пьесу дважды, а затем двигаясь дальше, а затем начиная снова в следующий раз, когда вы будете практиковаться, пока вы не сможете читать пьесы примерно со скоростью, с которой они должны играться с метрономом.