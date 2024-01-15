Беру стакан кефира и 1 яйцо. Самый лучший рецепт блинов: готовлю сразу много и ставлю в холодильник

Блины давно стали классическим вариантом завтрака для многих людей. Трудно представить домохозяйку, у которой нет своего рецепта блинов. Как правило, легкие блинчики готовятся для завтрака. Но, если нужен сытный обед и ужин, то блины тоже можно использовать для трапезы.

Для того, чтобы сделать блины сытными, стоит завернуть в них начинку. Как правило, для начинки используют фарш, икру и овощи. Однако, не менее популярна начинка из яиц и зеленого лука.

Если вы думаете о том, как разнообразить блины, то стоит воспользоваться данным рецептом.

Ингредиенты для блинов с начинкой:

кефир — 200 мл;

молоко — 200 мл;

сахар — 2 ч.л.;

соль — ч.л.;

сода — ½ ч.л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 3 ст.л.;

мука — 120 г.

Ингредиенты для начинки:

вареные яйца — 6 шт.;

зеленый лук — пучок;

соль — щепотка;

сливочное масло — 50 мл.

Приготовление блинов с начинкой:

В миску с теплым молоком разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Часть муки высыпаем в миску с молоком, перемешиваем.

Выливаем в молоко кефир, а затем высыпаем остатки муки и соду, перемешиваем. Вливаем в тесто растительное масло, замешиваем жидкое и гладкое тесто.

Оставляем тесто на 10 минут в тепле. Далее в сковороде обжариваем стандартно тонкие блины.

Для начинки очищенные вареные яйца нарезаем мелким кубиком, шинкуем зеленый лук и смешиваем. Солим начинку, поливаем растопленным сливочным маслом.

Выкладываем в центр каждого блина по ложке начинки, запечатываем внутри будто в конвертике.

Обжариваем конвертики на сливочном масле в сковороде с обеих сторон.

В результате получаются ароматные вкусные блины с яичной начинкой. Эти блины подходят и для перекуса и в качестве закуски.