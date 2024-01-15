Беру стакан кефира и 1 яйцо. Самый лучший рецепт блинов: готовлю сразу много и ставлю в холодильник

Блины давно стали классическим вариантом завтрака для многих людей. Трудно представить домохозяйку, у которой нет своего рецепта блинов. Как правило, легкие блинчики готовятся для завтрака. Но, если нужен сытный обед и ужин, то блины тоже можно использовать для трапезы.
Для того, чтобы сделать блины сытными, стоит завернуть в них начинку. Как правило, для начинки используют фарш, икру и овощи. Однако, не менее популярна начинка из яиц и зеленого лука.
Если вы думаете о том, как разнообразить блины, то стоит воспользоваться данным рецептом.
Ингредиенты для блинов с начинкой:
- кефир — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- сахар — 2 ч.л.;
- соль — ч.л.;
- сода — ½ ч.л.;
- яйцо — шт.;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- мука — 120 г.
Ингредиенты для начинки:
- вареные яйца — 6 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 50 мл.
Приготовление блинов с начинкой:
В миску с теплым молоком разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Часть муки высыпаем в миску с молоком, перемешиваем.
Выливаем в молоко кефир, а затем высыпаем остатки муки и соду, перемешиваем. Вливаем в тесто растительное масло, замешиваем жидкое и гладкое тесто.
Оставляем тесто на 10 минут в тепле. Далее в сковороде обжариваем стандартно тонкие блины.
Для начинки очищенные вареные яйца нарезаем мелким кубиком, шинкуем зеленый лук и смешиваем. Солим начинку, поливаем растопленным сливочным маслом.
Выкладываем в центр каждого блина по ложке начинки, запечатываем внутри будто в конвертике.
Обжариваем конвертики на сливочном масле в сковороде с обеих сторон.
В результате получаются ароматные вкусные блины с яичной начинкой. Эти блины подходят и для перекуса и в качестве закуски.