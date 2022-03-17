Акриловый лак Неомид: виды и характерные особенности

По
Евгений
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Акриловый лак Неомид: виды и характерные особенности

Сравнительно не так давно на рынке появились акриловые лаки — составы на водной основе. Благодаря высоким показателям эффективности и безопасности они в короткий срок получили популярность и востребованность у покупателей. Одно из главных преимуществ — возможность использовать для внешних и внутренних работ. Также большой плюс — успешное применение для покрытия дерева, кафеля, бетона, камня. Более детально здесь.

Один из лидеров продаж в Украине — акриловые лаки Неомид, которые зарекомендовали себя как надежные и эффективные составы. Образованная ними поверхность служит долго без потери своих функций. Купить продукцию Неомид можно у официальных импортеров товаров торговой марки, которые предложат хорошие цены, профессиональное консультирование, быструю доставку в нужном объеме.

Особенности продукта

Такой лак на водной основе производится с использованием дисперсии пластмассы, которая является главным компонентом. Также в вещество входят эти и другие компоненты:

  • коалесцент — для образования плотной пленки;
  • полиуретановый загуститель — для нужной густоты;
  • эмульсия минеральных масел — для исключения пенообразования;
  • консерванты — для защиты от патогенных организмов;
  • пластификаторы, восковые добавки и др. — для образования ровной блестящей поверхности.

Также по составу лак на водной основе может быть однокомпонентным (с акрилом) и двухкомпонентным (акрил плюс полиуретан для повышенной прочности).

Преимущества продукта разнообразны:

  • стойкость к механическим нагрузкам;
  • устойчивость к воздействию бытовой химии и жидкостям со спиртом;
  • повышенная влагостойкость;
  • хорошие показатели адгезии;
  • отсутствие резкого неприятного запаха;
  • быстрое высыхание;
  • экологическая безопасность;
  • стойкость к заражению вредными бактериями и плесенью;
  • сохранение цвета и структуру дерева;
  • возможность создать уникальный оттенок с помощью специальных красителей;
  • легкое нанесение, простота в работе;
  • готовность состава к нанесению, без предварительного разбавления.

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