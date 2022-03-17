Акриловый лак Неомид: виды и характерные особенности

Сравнительно не так давно на рынке появились акриловые лаки — составы на водной основе. Благодаря высоким показателям эффективности и безопасности они в короткий срок получили популярность и востребованность у покупателей. Одно из главных преимуществ — возможность использовать для внешних и внутренних работ. Также большой плюс — успешное применение для покрытия дерева, кафеля, бетона, камня. Более детально здесь.

Один из лидеров продаж в Украине — акриловые лаки Неомид, которые зарекомендовали себя как надежные и эффективные составы. Образованная ними поверхность служит долго без потери своих функций. Купить продукцию Неомид можно у официальных импортеров товаров торговой марки, которые предложат хорошие цены, профессиональное консультирование, быструю доставку в нужном объеме.

Особенности продукта

Такой лак на водной основе производится с использованием дисперсии пластмассы, которая является главным компонентом. Также в вещество входят эти и другие компоненты:

коалесцент — для образования плотной пленки;

полиуретановый загуститель — для нужной густоты;

эмульсия минеральных масел — для исключения пенообразования;

консерванты — для защиты от патогенных организмов;

пластификаторы, восковые добавки и др. — для образования ровной блестящей поверхности.

Также по составу лак на водной основе может быть однокомпонентным (с акрилом) и двухкомпонентным (акрил плюс полиуретан для повышенной прочности).

Преимущества продукта разнообразны: