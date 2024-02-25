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Не верится, что мясо может быть таким нежным: готовим фаршированное куриное филе

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Не верится, что мясо может быть таким нежным: готовим фаршированное куриное филе

Обычная курица может быть вкусной и интересной. Воспользуйтесь этим простым рецептом и приготовьте нежное фаршированное филе.

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Куриное филе со шпинатом и фетой

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 куриные грудки;
– 250 граммов сыра фета;
– 200 граммов свежего шпината;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– специи для курицы по вкусу.

Приготовление:

  1. Луковицу мелко нарежьте, а чеснок измельчите. Подогрейте масло на сковороде и обжарьте лук 2 – 3 минуты. Затем добавьте чеснок и жарьте еще несколько минут.
  2. Шпинат мелко нарежьте. Смешайте фету с жареным луком, измельченным шпинатом и ложкой сахара.
  3. Куриные грудки разрежьте вдоль, чтобы получился большой и тонкий пласт. Отбейте мясо с двух сторон. С одной стороны смажьте его специями для курицы. Этой стороной выложите грудки на противень.
  4. Половину филе смажьте начинкой и накройте второй половинкой сверху. Поставьте противень с курицей в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

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