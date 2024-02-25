Не верится, что мясо может быть таким нежным: готовим фаршированное куриное филе

Обычная курица может быть вкусной и интересной. Воспользуйтесь этим простым рецептом и приготовьте нежное фаршированное филе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Фета и шпинат – идеальное сочетание. С ними курица превратится в шедевр. Будет вкусно Блюдо, которое всегда удается: рецепт капустного пирога с картофелем для всей семьи Куриное филе со шпинатом и фетой Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 куриные грудки;

– 250 граммов сыра фета;

– 200 граммов свежего шпината;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– специи для курицы по вкусу. Приготовление: Луковицу мелко нарежьте, а чеснок измельчите. Подогрейте масло на сковороде и обжарьте лук 2 – 3 минуты. Затем добавьте чеснок и жарьте еще несколько минут. Шпинат мелко нарежьте. Смешайте фету с жареным луком, измельченным шпинатом и ложкой сахара. Куриные грудки разрежьте вдоль, чтобы получился большой и тонкий пласт. Отбейте мясо с двух сторон. С одной стороны смажьте его специями для курицы. Этой стороной выложите грудки на противень. Половину филе смажьте начинкой и накройте второй половинкой сверху. Поставьте противень с курицей в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить шницели в сливочном соусе.