Активация ключа Steam

Ключи от популярного игрового сервиса дешево можно приобрести на сайте SteamPlay. Ссылка на сайт: https://steamplay.ru/genres/steam_key.

В таком случае можно гарантированно получить ключ от Steam, а также быть уверенным в том, что все игры, которые будут находиться внутри него, будут качественными. С точки зрения стоимости данный ресурс выделяется своей исключительно низкой ценой, в отличие от многих других сайтов такого характера.

Что вообще представляет собой ключ от Steam

Steam — далеко не единственные игровая платформа. В этой отрасли, как бы странно это не звучало, тоже существует некая конкуренция за итогового потребителя, и разные сервисы соревнуются между собой за право обладания денежные средствами последнего.

Ключи от Steam — это мера повышения заинтересованности покупателя в игровом сервисе Steam. Своего рода такой ключ — лотерея, в котором игрок может выбить дорого стоящую игру.

Причем, когда речь заходит про выгоду данной лотереи, стоит отметить, что она действительно кратная, поскольку при скромной стоимости самого ключа в 20 или 40 рублей, существует реальная возможность выбить игровой проект за 300 или 900 рублей, то есть выгода в данном плане более чем очевидна.

Впрочем, лотерея — это в первую очередь удача, и можно выбить вообще бесплатную игру с неизвестным прошлом и без оценок. Здесь все зависит уже конкретно от ключа, от тех возможностей, которые он предоставляет. Например, на ресурсе SteamPlay в ключе всегда будут содержаться исключительно платные проекты, то есть возможность экономии в данном плане кратно увеличивается. А вот при приобретении ключа в других источниках вполне может оказаться, что большая часть игр в наборе — бесплатная, то есть риски человека повышаются.

Активация ключа

После приобретения ключа для того, чтобы узнать, какой игровой проект выпал, ключ необходимо активировать. Сделать это можно исключительно через Steam, собственно, это неудивительно, поскольку сам ключ принадлежит данной системе.

После его приобретения необходимо войти в свой аккаунт сервиса и перейти в соответствующую тематическую вкладку «Игры». Там нужно отыскать среди всех функций возможность активации ключа.

Далее необходимо ввести название ключа. Собственно, после этого выпавшая из него случайным образом игра попадет в библиотеку. Игрок сможет установить ее.