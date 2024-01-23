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Квашеная тушеная капуста классическая

На чтение: 10 минут
Квашеная тушеная капуста классическая

Квашеная тушеная капуста – это невероятно вкусное и сочное угощение для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Приготовить такое блюдо несложно. Лучшие кулинарные идеи для этого ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде

Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде получается невероятно сочной, аппетитной и яркой по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для вашего домашнего стола. Можно просто есть с хлебом или использовать в качестве гарнира к другим горячим блюдам.

Квашеная тушеная капуста классическая

Ингредиенты –+6 порц.

  • Квашеная капуста 1 кг
  • Соль  по вкусу
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Тмин ½ ч.л.

Шаги 90 мин.

  1. Квашеная тушеная капуста классическая

    Квашеная тушеная капуста готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Квашеная тушеная капуста классическая

    Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

  3. Квашеная тушеная капуста классическая

    Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук пару минут.

  4. Квашеная тушеная капуста классическая

    Квашеную капусту отжимаем от лишней влаги. При необходимости ее можно промыть под водой.

  5. Квашеная тушеная капуста классическая

    Промытую квашеную капусту выкладываем в сковороду к луку.

  6. Квашеная тушеная капуста классическая

    Вливаем сюда немного воды и добавляем соль. Тушим под крышкой около 40 минут, периодически помешивая.

  7. Квашеная тушеная капуста классическая

    После дополняем массу сахаром, тмином и томатной пастой. Хорошенько перемешиваем и выключаем огонь.

  8. Квашеная тушеная капуста классическая

    Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Квашеная капуста, тушенная с мясом

Квашеная капуста, тушенная с мясом – это интересная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такой продукт никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 250 гр.
  • Свинина – 500 гр.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Квашеную капусту отжимаем от лишней влаги и перекладываем в сковороду. Сюда вливаем немного чистой воды.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Тушим капусту под крышкой около 20 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Очищенный репчатый лук мелко рубим ножом.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Промытое мясо разделываем на небольшие порционные кусочки.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Каждый кусочек мяса необходимо хорошенько обвалять в муке. Для этого погрузите муку и мясо в целлофановый пакет и потрясите его.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Обжариваем мясо до румянца на отдельной сковороде на растительном масле.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Румяное мясо дополняем измельченным луком.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Жарим лук с мясом около 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 9. Очищаем яблоко от кожуры и разделываем тонкой соломкой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 10. Квашеную капусту и мясо перекладываем в более глубокую сковороду. Сюда же отправляем яблоко, добавляем соль и перец. Вливаем немного воды.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем содержимое сковороды.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 12. Закрываем заготовку крышкой и ставим на большой огонь. После закипания огонь уменьшаем.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 13. В это время очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 14. Добавляем чеснок в конце тушения.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 15. Перемешиваем содержимое сковороды и выключаем огонь.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 16. Квашеная капуста, тушенная с мясом готова. Можно подавать к столу!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная квашеная капуста с картошкой

Тушеная квашеная капуста с картошкой отличается ярким вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо идеально подойдет для вашего домашнего обеда. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Картофель хорошенько промываем и отвариваем в мундире до готовности.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Морковку очищаем, промываем и натираем на терке с крупными зубчиками.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Очищенный репчатый лук режем мелким кубиком.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 5 минут до золотистого оттенка.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Отправляем к луку тертую морковь, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Далее сюда отправляем квашеную капусту, которую предварительно отжимаем от лишней влаги. Тушим продукты около 15 минут, периодически помешивая.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Картофель остужаем, очищаем от кожуры и разделываем на кусочки. Выкладываем в общую массу. Также добавляем сахар, соль и перец. Перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 9. Тушеная квашеная капуста с картошкой готова. Скорее пробуйте!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде

Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде – это очень вкусное и простое в исполнение угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 200 гр.
  • Сосиски – 1 шт.
  • Морковь – 50 гр.
  • Лук репчатый – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Очищаем сосиску и режем ее на кружочки.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью до мягкости.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Отправляем к овощам кружочки сосисок.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Далее выкладываем необходимое количество квашеной капусты.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Тушим содержимое на небольшом огне около 15 минут, периодически помешивая.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная квашеная капуста по-немецки

Тушеная квашеная капуста по-немецки – это питательная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такой продукт никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Куркума – 0,3 ч.л.
  • Вода – 150 мл.
  • Специи – 1 ст.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Фасоль – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Фасоль заранее отвариваем до готовности.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Репчатый лук режем тонкими колечками и обжариваем на растительном масле около 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Отправляем к луку квашеную капусту, перемешиваем и тушим все вместе около 10 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Дополняем нашу заготовку измельченным соленым огурцом и отварной фасолью.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Также сюда добавляем соль, куркуму, паприку и любимые специи. Вливаем немного воды, хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим 10 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Выкладывайте блюдо на порционную тарелку. Можно украсить измельченной свежей зеленью.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Тушеная квашеная капуста по-немецки готова. Подавайте к столу!

Квашеная тушеная капуста классическая

Квашеная тушеная капуста с грибами

Квашеная тушеная капуста с грибами – это отличная кулинарная идея для вашего обеда или ужина. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Паста томатная – 1 ч.л.
  • Специи – 1 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 3 минут до мягкости.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Промываем шампиньоны и крупно нарезаем их, отправляем к овощам. Жарим все вместе 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Теперь выкладываем сюда квашеную капусту, которую предварительно отжимаем от лишней влаги. Готовим все вместе еще 3 минуты.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Дополняем содержимое сковороды специями, томатной пастой и водой. Хорошенько все перемешиваем.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Тушим угощение на умеренном огне 15 минут, периодически помешивая.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Квашеная тушеная капуста с грибами готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде

Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде отличается насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательностью. Такое угощение идеально подойдет для вашего домашнего стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 300 гр.
  • Капусте белокочанная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Куркума – 0,25 ч.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество квашеной и свежей капусты. Свежую мелко шинкуем и отжимаем руками для выделения сока.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук на большом огне около 1 минуты.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Перекладываем к луку свежую капусту.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Жарим капусту с луком около 8 минут, периодически помешивая.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Далее сюда добавляем соль, сахар и куркуму. Также выкладываем томатную пасту.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Хорошенько все перемешиваем и жарим еще около 2 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 9. Выкладываем в заготовку квашеную капусту.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 10. Вливаем небольшое количество воды, перемешиваем и тушим под крышкой на небольшом огне 15 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 11. Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная капуста квашеная со свежей

Тушеная капуста квашеная со свежей – это привлекательная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое блюдо никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 300 гр.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Шафран – по вкусу.
  • Куркума – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Отправляем к луку мелко нашинкованную свежую капусту.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Обжариваем продукты до мягкости капусты, периодически помешивая.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Далее сюда выкладываем квашеную капусту. При необходимости ее предварительно промываем под водой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Дополняем продукты солью, сахаром, специями и томатной пастой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Тушим на небольшом огне 10 минут. Периодически помешиваем содержимое лопаткой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Тушеная капуста квашеная со свежей готова. Можно пробовать!

Квашеная тушеная капуста классическая

Квашеная тушеная капуста с курицей

Квашеная тушеная капуста с курицей – это очень вкусное и питательное угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 1 кг.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Специи – 0,5 ч.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и разделываем зубчики чеснока.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук с чесноком.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Обжариваем продукты до румянца около 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. В это время промываем куриное филе и разделываем на небольшие кусочки.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Из сковороды убираем лук и чеснок, кладем сюда куриное филе.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Обжариваем курицу около 15 минут до румяной корочки.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Отмеряем необходимое количество квашеной капусты и промываем ее под водой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 9. Выкладываем квашеную капусту в отдельную сковороду, хорошенько все перемешиваем и тушим около 10 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 10. Томатную пасту разводим в воде.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 11. Полученную смесь выливаем в нашу заготовку и перемешиваем.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 12. Теперь сюда выкладываем обжаренную курицу и лук с чесноком.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 13. Добавляем соль, специи и все перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на слабом огне 30 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 14. Квашеная тушеная капуста с курицей готова. Скорее пробуйте!

Квашеная тушеная капуста классическая

Тушеная квашеная капуста с фаршем

Тушеная квашеная капуста с фаршем идеально подойдет для вашего обеда или ужина в кругу семьи. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 400 гр.
  • Фарш куриный – 150 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Кетчуп – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Если ваша квашеная капуста слишком кислая, предварительно промываем ее под холодной водой и отжимаем.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 2.  Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом пару минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 3. Далее к луку отправляем фарш.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 4. Перемешиваем фарш с луком и обжариваем около 5 минут.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 5. Теперь сюда вливаем кетчуп, перемешиваем и готовим еще 5 минут на умеренном огне.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 6. Перекладываем в сковороду квашеную капусту, добавляем соль и перец.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на слабом огне 20 минут. Периодически помешиваем лопаткой.

Квашеная тушеная капуста классическая

Шаг 8. Тушеная квашеная капуста с фаршем готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Квашеная тушеная капуста классическая

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