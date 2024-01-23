Квашеная тушеная капуста классическая

Квашеная тушеная капуста – это невероятно вкусное и сочное угощение для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Приготовить такое блюдо несложно. Лучшие кулинарные идеи для этого ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде

Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде получается невероятно сочной, аппетитной и яркой по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для вашего домашнего стола. Можно просто есть с хлебом или использовать в качестве гарнира к другим горячим блюдам.

Ингредиенты –+6 порц.

Квашеная капуста 1 кг

Соль по вкусу

Сахар-песок 1 ч.л.

Лук репчатый 2 шт.

Масло растительное для жарки

Томатная паста 1 ст.л.

Тмин ½ ч.л.

Шаги 90 мин.

Квашеная тушеная капуста готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук пару минут. Квашеную капусту отжимаем от лишней влаги. При необходимости ее можно промыть под водой. Промытую квашеную капусту выкладываем в сковороду к луку. Вливаем сюда немного воды и добавляем соль. Тушим под крышкой около 40 минут, периодически помешивая. После дополняем массу сахаром, тмином и томатной пастой. Хорошенько перемешиваем и выключаем огонь. Классическая квашеная тушеная капуста на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Квашеная капуста, тушенная с мясом

Квашеная капуста, тушенная с мясом – это интересная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такой продукт никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 250 гр.

Свинина – 500 гр.

Яблоко – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Мука – 3 ст.л.

Вода – 0,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Квашеную капусту отжимаем от лишней влаги и перекладываем в сковороду. Сюда вливаем немного чистой воды.

Шаг 2. Тушим капусту под крышкой около 20 минут.

Шаг 3. Очищенный репчатый лук мелко рубим ножом.

Шаг 4. Промытое мясо разделываем на небольшие порционные кусочки.

Шаг 5. Каждый кусочек мяса необходимо хорошенько обвалять в муке. Для этого погрузите муку и мясо в целлофановый пакет и потрясите его.

Шаг 6. Обжариваем мясо до румянца на отдельной сковороде на растительном масле.

Шаг 7. Румяное мясо дополняем измельченным луком.

Шаг 8. Жарим лук с мясом около 5 минут.

Шаг 9. Очищаем яблоко от кожуры и разделываем тонкой соломкой.

Шаг 10. Квашеную капусту и мясо перекладываем в более глубокую сковороду. Сюда же отправляем яблоко, добавляем соль и перец. Вливаем немного воды.

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем содержимое сковороды.

Шаг 12. Закрываем заготовку крышкой и ставим на большой огонь. После закипания огонь уменьшаем.

Шаг 13. В это время очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.

Шаг 14. Добавляем чеснок в конце тушения.

Шаг 15. Перемешиваем содержимое сковороды и выключаем огонь.

Шаг 16. Квашеная капуста, тушенная с мясом готова. Можно подавать к столу!

Тушеная квашеная капуста с картошкой

Тушеная квашеная капуста с картошкой отличается ярким вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо идеально подойдет для вашего домашнего обеда. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель хорошенько промываем и отвариваем в мундире до готовности.

Шаг 3. Морковку очищаем, промываем и натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук режем мелким кубиком.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 5 минут до золотистого оттенка.

Шаг 6. Отправляем к луку тертую морковь, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 7. Далее сюда отправляем квашеную капусту, которую предварительно отжимаем от лишней влаги. Тушим продукты около 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 8. Картофель остужаем, очищаем от кожуры и разделываем на кусочки. Выкладываем в общую массу. Также добавляем сахар, соль и перец. Перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Шаг 9. Тушеная квашеная капуста с картошкой готова. Скорее пробуйте!

Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде

Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде – это очень вкусное и простое в исполнение угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 200 гр.

Сосиски – 1 шт.

Морковь – 50 гр.

Лук репчатый – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 2. Очищаем сосиску и режем ее на кружочки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью до мягкости.

Шаг 4. Отправляем к овощам кружочки сосисок.

Шаг 5. Далее выкладываем необходимое количество квашеной капусты.

Шаг 6. Тушим содержимое на небольшом огне около 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Тушеная квашеная капуста с сосисками на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тушеная квашеная капуста по-немецки

Тушеная квашеная капуста по-немецки – это питательная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такой продукт никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Огурец соленый – 1 шт.

Куркума – 0,3 ч.л.

Вода – 150 мл.

Специи – 1 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Фасоль – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Фасоль заранее отвариваем до готовности.

Шаг 2. Репчатый лук режем тонкими колечками и обжариваем на растительном масле около 5 минут.

Шаг 3. Отправляем к луку квашеную капусту, перемешиваем и тушим все вместе около 10 минут.

Шаг 4. Дополняем нашу заготовку измельченным соленым огурцом и отварной фасолью.

Шаг 5. Также сюда добавляем соль, куркуму, паприку и любимые специи. Вливаем немного воды, хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим 10 минут.

Шаг 6. Выкладывайте блюдо на порционную тарелку. Можно украсить измельченной свежей зеленью.

Шаг 7. Тушеная квашеная капуста по-немецки готова. Подавайте к столу!

Квашеная тушеная капуста с грибами

Квашеная тушеная капуста с грибами – это отличная кулинарная идея для вашего обеда или ужина. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Паста томатная – 1 ч.л.

Специи – 1 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 3 минут до мягкости.

Шаг 3. Промываем шампиньоны и крупно нарезаем их, отправляем к овощам. Жарим все вместе 5 минут.

Шаг 4. Теперь выкладываем сюда квашеную капусту, которую предварительно отжимаем от лишней влаги. Готовим все вместе еще 3 минуты.

Шаг 5. Дополняем содержимое сковороды специями, томатной пастой и водой. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Тушим угощение на умеренном огне 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Квашеная тушеная капуста с грибами готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде

Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде отличается насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательностью. Такое угощение идеально подойдет для вашего домашнего стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Капусте белокочанная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Куркума – 0,25 ч.л.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество квашеной и свежей капусты. Свежую мелко шинкуем и отжимаем руками для выделения сока.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук на большом огне около 1 минуты.

Шаг 5. Перекладываем к луку свежую капусту.

Шаг 6. Жарим капусту с луком около 8 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Далее сюда добавляем соль, сахар и куркуму. Также выкладываем томатную пасту.

Шаг 8. Хорошенько все перемешиваем и жарим еще около 2 минут.

Шаг 9. Выкладываем в заготовку квашеную капусту.

Шаг 10. Вливаем небольшое количество воды, перемешиваем и тушим под крышкой на небольшом огне 15 минут.

Шаг 11. Тушеная квашеная капуста с томатной пастой на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная капуста квашеная со свежей

Тушеная капуста квашеная со свежей – это привлекательная и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое блюдо никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Шафран – по вкусу.

Куркума – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости.

Шаг 2. Отправляем к луку мелко нашинкованную свежую капусту.

Шаг 3. Обжариваем продукты до мягкости капусты, периодически помешивая.

Шаг 4. Далее сюда выкладываем квашеную капусту. При необходимости ее предварительно промываем под водой.

Шаг 5. Дополняем продукты солью, сахаром, специями и томатной пастой.

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем.

Шаг 7. Тушим на небольшом огне 10 минут. Периодически помешиваем содержимое лопаткой.

Шаг 8. Тушеная капуста квашеная со свежей готова. Можно пробовать!

Квашеная тушеная капуста с курицей

Квашеная тушеная капуста с курицей – это очень вкусное и питательное угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1 кг.

Филе куриное – 500 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Чеснок – 10 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Специи – 0,5 ч.л.

Вода – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и разделываем зубчики чеснока.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук с чесноком.

Шаг 4. Обжариваем продукты до румянца около 5 минут.

Шаг 5. В это время промываем куриное филе и разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 6. Из сковороды убираем лук и чеснок, кладем сюда куриное филе.

Шаг 7. Обжариваем курицу около 15 минут до румяной корочки.

Шаг 8. Отмеряем необходимое количество квашеной капусты и промываем ее под водой.

Шаг 9. Выкладываем квашеную капусту в отдельную сковороду, хорошенько все перемешиваем и тушим около 10 минут.

Шаг 10. Томатную пасту разводим в воде.

Шаг 11. Полученную смесь выливаем в нашу заготовку и перемешиваем.

Шаг 12. Теперь сюда выкладываем обжаренную курицу и лук с чесноком.

Шаг 13. Добавляем соль, специи и все перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на слабом огне 30 минут.

Шаг 14. Квашеная тушеная капуста с курицей готова. Скорее пробуйте!

Тушеная квашеная капуста с фаршем

Тушеная квашеная капуста с фаршем идеально подойдет для вашего обеда или ужина в кругу семьи. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 400 гр.

Фарш куриный – 150 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Кетчуп – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Если ваша квашеная капуста слишком кислая, предварительно промываем ее под холодной водой и отжимаем.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом пару минут.

Шаг 3. Далее к луку отправляем фарш.

Шаг 4. Перемешиваем фарш с луком и обжариваем около 5 минут.

Шаг 5. Теперь сюда вливаем кетчуп, перемешиваем и готовим еще 5 минут на умеренном огне.

Шаг 6. Перекладываем в сковороду квашеную капусту, добавляем соль и перец.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на слабом огне 20 минут. Периодически помешиваем лопаткой.

Шаг 8. Тушеная квашеная капуста с фаршем готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!