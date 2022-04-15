Актуальность процедуры утепления фасадов

Правильно подобранный и установленный утеплитель позволяет улучшить микроклимат в помещении, т.к. он способствует сохранению тепла зимой и прохлады в летний период. Формирование дополнительной теплоизоляции экономически выгодно, т.к. помогает снизить расходы на отопление и охлаждение помещения. Заказать утепление фасадов вы можете на сайте https://alpprom.com.ua/services/fasadnye-raboty/uteplenie/.
Теплоизоляционные материалы, представленные на рынке, различаются не только характеристиками, но и сферами применения.
Утеплители являются крайне востребованным продуктом на рынке теплоизоляционных материалов. Не зависимо от того в какой сфере строительства вы работаете, утеплители можно использовать как в гражданском, частном, так и в промышленном строительстве. Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России.
Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России:
Совсем недавно выявлен еще один интересный факт. Оказывается, целостность базальтовых супертонких волокон не нарушается под воздействием радиационной среды. Поэтому минплиты Изорок стали применяться как теплоизоляция для сооружений атомной индустрии.
8 признаков того, что Isoroc – утеплитель №1 на российском рынке
- Огнеустойчивость (выдерживает высокие температуры – до 850°C)
- Заявленная плотность Isoroc на 100% соответствует реальному положению дел
- Хорошая паропроницаемость обеспечивает внутри здания комфортные условия для проживания
- Благодаря волокнистой структуре Изорок обладает превосходными звукоизолирующими характеристиками
- Производство ведется на трёх мощных линиях, которые справляются с большими объемами поставок
- Обширная область применения минеральной ваты Isoroc: кровли, фасады, стены, потолки, перекрытия, оборудование, вентиляционные каналы, трубопроводы
- Отсутствие изломов и усадки, чему способствуют специфические завихрения базальтовых волокон
- Высокие показатели гидрофобности – водопоглощение матов и минплит Изорок не превышает 1,7%***