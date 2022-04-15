Актуальность процедуры утепления фасадов

Правильно подобранный и установленный утеплитель позволяет улучшить микроклимат в помещении, т.к. он способствует сохранению тепла зимой и прохлады в летний период. Формирование дополнительной теплоизоляции экономически выгодно, т.к. помогает снизить расходы на отопление и охлаждение помещения. Заказать утепление фасадов вы можете на сайте https://alpprom.com.ua/services/fasadnye-raboty/uteplenie/.

Теплоизоляционные материалы, представленные на рынке, различаются не только характеристиками, но и сферами применения.

Утеплители являются крайне востребованным продуктом на рынке теплоизоляционных материалов. Не зависимо от того в какой сфере строительства вы работаете, утеплители можно использовать как в гражданском, частном, так и в промышленном строительстве. Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России.

Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России:

Совсем недавно выявлен еще один интересный факт. Оказывается, целостность базальтовых супертонких волокон не нарушается под воздействием радиационной среды. Поэтому минплиты Изорок стали применяться как теплоизоляция для сооружений атомной индустрии.

8 признаков того, что Isoroc – утеплитель №1 на российском рынке