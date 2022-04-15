Актуальность процедуры утепления фасадов

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Евгений
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Актуальность процедуры утепления фасадов

Правильно подобранный и установленный утеплитель позволяет улучшить микроклимат в помещении, т.к. он способствует сохранению тепла зимой и прохлады в летний период. Формирование дополнительной теплоизоляции экономически выгодно, т.к. помогает снизить расходы на отопление и охлаждение помещения. Заказать утепление фасадов вы можете на сайте https://alpprom.com.ua/services/fasadnye-raboty/uteplenie/.

Теплоизоляционные материалы, представленные на рынке, различаются не только характеристиками, но и сферами применения.

Утеплители являются крайне востребованным продуктом на рынке теплоизоляционных материалов. Не зависимо от того в какой сфере строительства вы работаете, утеплители можно использовать как в гражданском, частном, так и в промышленном строительстве. Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России.

Мы предлагаем обширную линейку утеплителей Isoroc. В основе материала лежит минеральная вата. Экологически чистое сырье, подвергшееся обработке на современном оборудовании, всецело соответствует нормам ГОСТ. Это значит: вы получаете европейское качество по демократичной цене. Правдивость этих слов подтверждена опытом ведущих застройщиков: теплоизоляция Isoroc использовалась при сооружении самых крупных строительных объектов в России:

Совсем недавно выявлен еще один интересный факт. Оказывается, целостность базальтовых супертонких волокон не нарушается под воздействием радиационной среды. Поэтому минплиты Изорок стали применяться как теплоизоляция для сооружений атомной индустрии.

8 признаков того, что Isoroc – утеплитель №1 на российском рынке

  1. Огнеустойчивость (выдерживает высокие температуры – до 850°C)
  2. Заявленная плотность Isoroc на 100% соответствует реальному положению дел
  3. Хорошая паропроницаемость обеспечивает внутри здания комфортные условия для проживания
  4. Благодаря волокнистой структуре Изорок обладает превосходными звукоизолирующими характеристиками
  5. Производство ведется на трёх мощных линиях, которые справляются с большими объемами поставок
  6. Обширная область применения минеральной ваты Isoroc: кровли, фасады, стены, потолки, перекрытия, оборудование, вентиляционные каналы, трубопроводы
  7. Отсутствие изломов и усадки, чему способствуют специфические завихрения базальтовых волокон
  8. Высокие показатели гидрофобности – водопоглощение матов и минплит Изорок не превышает 1,7%***

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