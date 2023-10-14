Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Абрикосовый пирог — или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Абрикосовый пирог — или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Ингредиенты:
абрикосы свежие — 7 штук;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — щепотка;
мед — 2 ст. ложки;
мука рисовая — 1 стакан;
растительное масло для смазывания формы — по вкусу;
сода гашенной уксусом — 1 чайная ложка;
ванилин (по желанию) — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Я думаю, каждая хозяйка любит эксперименты. Вот я и решила сделать ПП пирог с абрикосами без сахара и с рисовой мукой.
В нём нет лишних жиров, сахар заменён мёдом, причём его количество незначительно. Рисовая мука подойдёт тем, у кого непереносимость глютена. Снижена калорийность, и вкусно и не так вредно))
Думаю, что у меня это получилось.

Для начинки я взяла 7 абрикосов.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Абрикосы вымыла и освободила от косточек. Разделила на две части. Одну часть оставила для украшения верха пирога. А вторую часть для начинки.
Яйца разбила в чашу комбайна.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

К ним добавила мёд.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Хорошо взбила яично-медовую массу.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Сюда же добавила рисовую муку.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Добавила соду, гашёную уксусом. И ещё раз взбила.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Вторую часть абрикосов, предназначенную для начинки, порезала на кубики и выложила в глубокую тарелку.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Получившееся тесто вылила к абрикосам, перемешала.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Тесто с начинкой выложила в форму, смазанную растительным маслом.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Вторую часть абрикосов нарезала красивыми дольками и выложила сверху.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Поставила в духовку на 30 минут при температуре 180 гр.
Готовый пирог выложила на доску отдохнуть, разрезала.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Пирог пропёкся, немного поднялся.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Абрикосы дают нежную структуру пирогу и приятную кислинку.

Рецепт: Абрикосовый пирог - или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Мне пирог понравился! Приятного чаепития!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.

Что будем искать? Например,Человек