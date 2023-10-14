Рецепт: Абрикосовый пирог — или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Ингредиенты:

абрикосы свежие — 7 штук;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — щепотка;

мед — 2 ст. ложки;

мука рисовая — 1 стакан;

растительное масло для смазывания формы — по вкусу;

сода гашенной уксусом — 1 чайная ложка;

ванилин (по желанию) — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Я думаю, каждая хозяйка любит эксперименты. Вот я и решила сделать ПП пирог с абрикосами без сахара и с рисовой мукой.

В нём нет лишних жиров, сахар заменён мёдом, причём его количество незначительно. Рисовая мука подойдёт тем, у кого непереносимость глютена. Снижена калорийность, и вкусно и не так вредно))

Думаю, что у меня это получилось.

Для начинки я взяла 7 абрикосов.

Абрикосы вымыла и освободила от косточек. Разделила на две части. Одну часть оставила для украшения верха пирога. А вторую часть для начинки.

Яйца разбила в чашу комбайна.

К ним добавила мёд.

Хорошо взбила яично-медовую массу.

Сюда же добавила рисовую муку.

Добавила соду, гашёную уксусом. И ещё раз взбила.

Вторую часть абрикосов, предназначенную для начинки, порезала на кубики и выложила в глубокую тарелку.

Получившееся тесто вылила к абрикосам, перемешала.

Тесто с начинкой выложила в форму, смазанную растительным маслом.

Вторую часть абрикосов нарезала красивыми дольками и выложила сверху.

Поставила в духовку на 30 минут при температуре 180 гр.

Готовый пирог выложила на доску отдохнуть, разрезала.

Пирог пропёкся, немного поднялся.

Абрикосы дают нежную структуру пирогу и приятную кислинку.

Мне пирог понравился! Приятного чаепития!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.