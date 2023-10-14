Рецепт: Абрикосовый пирог — или ПП шарлотка, на рисовой муке без сахара

Ингредиенты:
абрикосы свежие — 7 штук;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — щепотка;
мед — 2 ст. ложки;
мука рисовая — 1 стакан;
растительное масло для смазывания формы — по вкусу;
сода гашенной уксусом — 1 чайная ложка;
ванилин (по желанию) — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Я думаю, каждая хозяйка любит эксперименты. Вот я и решила сделать ПП пирог с абрикосами без сахара и с рисовой мукой.
В нём нет лишних жиров, сахар заменён мёдом, причём его количество незначительно. Рисовая мука подойдёт тем, у кого непереносимость глютена. Снижена калорийность, и вкусно и не так вредно))
Думаю, что у меня это получилось.
Для начинки я взяла 7 абрикосов.
Абрикосы вымыла и освободила от косточек. Разделила на две части. Одну часть оставила для украшения верха пирога. А вторую часть для начинки.
Яйца разбила в чашу комбайна.
К ним добавила мёд.
Хорошо взбила яично-медовую массу.
Сюда же добавила рисовую муку.
Добавила соду, гашёную уксусом. И ещё раз взбила.
Вторую часть абрикосов, предназначенную для начинки, порезала на кубики и выложила в глубокую тарелку.
Получившееся тесто вылила к абрикосам, перемешала.
Тесто с начинкой выложила в форму, смазанную растительным маслом.
Вторую часть абрикосов нарезала красивыми дольками и выложила сверху.
Поставила в духовку на 30 минут при температуре 180 гр.
Готовый пирог выложила на доску отдохнуть, разрезала.
Пирог пропёкся, немного поднялся.
Абрикосы дают нежную структуру пирогу и приятную кислинку.
Мне пирог понравился! Приятного чаепития!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.