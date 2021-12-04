Алкоголизм — болезнь 21 века. Как излечиться?

Если человек самостоятельно задается вопросом, как бросить пить, то он на правильном пути к свободе от страшного врага. Алкоголизм – коварное и страшное заболевание. Коварство в том, что человек не признает себя больным, и уж тем более не пытается вылечиться. Выпивающий попадает в замкнутый круг, выйти из которого самостоятельно трудно. Но сделать это возможно, необходимо только начать.

Кодирование

Кодирование эффективно в том случае, если человек внушаем. Метод имеет несколько видов:

Простое. В подсознании закладывается программа, которая возобновляет нормальное функционирование мозга и структур. Нейрофизиологическое. Электромагнитными импульсами воздействуют на определенные участки мозга. Электростереокодирование. Воздействие оказывается на «алкогольные центры». Гипноз. Человека вводят в гипнотический сон, во время которого специалист дает больному установку.

Используя этот метод, быстро пить бросить не получится. Потребуется время.

Иглоукалывание

Метод иглоукалывания дает такие эффекты:

поэтапное и медленное восстановление поврежденных органов;

нормализация метаболизма, что влияет на эмоции;

дополнительное производство эндорфинов;

стимуляция группы точек нервной системы, которые помогают нормализовать работу внутренних органов.

Во время терапии от приема спиртных напитков отказаться полностью.

«Кефирный» метод

Этот метод также работает. Потребуется взять по столовой ложке манной, гречневой, пшеничной, ячневой круп. Все перемолоть в кофемолке. Взять 8-литровую кастрюлю, налить литр домашнего кефира. Обязательно предварительно нагреть его до комнатной температуры. Перемолотую крупу высыпать в емкость и хорошо перемешать. До краев залить кипяченую воду. Кастрюлю укутать полотенцем и оставить на трое суток.

Спустя 3 дня начинать лечение алкоголизма. Употреблять по стакану средства за полчаса до трапезы 4 раза в сутки. Уже после второй принятой порции организм человека не захочет принимать спиртные напитки. После всей кастрюли пить не захочется вовсе.

Зашивание

Зашивание производится специалистами в условиях стационара. В области лопатки либо ягодицы делается надрез и вводится лекарство от алкоголизма. Место иссечения зашивается. Таблетки в каждом случае вводятся в разных дозах.

Вещество, которое вшито, никак не действует до тех пор, пока не будет выпито спиртное. Но если человек ослушается и употребит алкоголь, то получит ощущения, сравнимые с сердечным приступом. Такое воздействие отмечается за счет блокировки естественного фермента, производимого печенью.