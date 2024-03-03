Рецепт: Салат «Пикантный» — с чесноком .

Ингредиенты:
сыр твердый — 240 гр.;
яйца куриные — 6 шт.;
майонез любой — 200 мл.;
чеснок — 5 зубчиков;
укроп зеленый — 20 гр.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем Привет господа-товарищи ! Хороший и полезный в данный период времени салат под названием «Пикантный». Очень люблю его, особенно в зимний период для профилактики простудных заболеваний . Еще погода изменчивая значит вполне пригодится . И так, Поехали все что потребуется подготовили .
Берем сыр и на бурачковой терке натираем его в миску.
Потом очищенные яйца от скорлупы натираю на той же терке .
и добавляю яйца в миску к сыру.
потом пропускаем очищенный чеснок через пресс .
измельчив укроп и чеснок отправляем в миску к сыру с яйцами .
Поле чего добавляем майонез, все перемешиваем, пробуем и только потом добавляем соль по вкусу .(майонез бывает солоноватый )
После смешивания продуктов, наш получившейся пикантный
салат, можно переложить салатницу. Можно просто намазывать на ломтики батона и отправлять в микроволновку получим горячие бутерброды, а сверху чуть кетчупа и тогда вообще «пальчики оближешь» Приятного аппетита и большое спасибо за Внимание !
Время приготовления: 20 мин.