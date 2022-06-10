ALL-ON-4 Все зубы за 1 день

Ухоженную внешность невозможно представить без красивой, ровной улыбки. К сожалению, не всегда удается сохранить природную красоту зубов. Неправильная гигиена, генетическая предрасположенность, травмы могут привести к разрушению эмали или потере зубов. Восстановить улыбку помогут современные методы стоматологической реставрации. Один из таких методов – протезирование керамикой. Записаться на прием и установить керамику можно в стоматологии «Клиника ЕС» по ссылке https://clinic-es.ru/all-on-4-vse-zuby-za-1-den/.

Что такое зубные протезы из керамики

Самый надежный способ восстановления разрушенного зуба – это коронка. Это микропротез, полностью повторяющий естественную зубную форму. С помощью коронки восстанавливается эстетика, жевательная функция даже в сложных случаях. Протезирование можно использовать при утере до 70% поверхности зубной единицы или ее потере. Керамика имеет структуру и цвет, приближенный к натуральному. Материал не вызывает аллергии, отторжения и неприятного привкуса. Конструкция фиксируется на специальный адгезивный состав, исключающий появление подвижности. Использовать керамические коронки можно на передние и жевательные зубы.

Виды протезов

Керамические микропротезы бывают:

Безметалловые из стеклокерамики или прессованной керамики. Коронки изготавливают из диоксида циркония — гипоаллергенного, прочного материала, исключающего появление сколов. Использование стеклокерамики позволяет с естественной точностью воспроизвести цвет, структуру эмали. Безметалловые конструкции чаще всего устанавливают в зоне улыбки.

Металлокерамические – конструкция на металлической основе, покрытой слоем керамики. Протезы рассчитаны на 7 лет ношения и выдерживают жевательную нагрузку. Чаще их используют для протезирования задних моляров.

Преимущества керамических протезов

Данный вид протезирования имеет следующие преимущества:

Высокая степень имитации натуральной эмали;

Конструкция выдерживает жевательную нагрузку;

Керамика гипоаллергенна и не вызывает привкуса металла во рту, окисления десен;

Устойчивость материала к негативным факторам. Поверхность не скалывается, не меняет цвет под воздействием красящих пигментов от пищи или напитков;

Устойчивость к температурным перепадам;

На поверхности протезов практически не накапливается зубной налет;

Минимальная обработка без необходимости депульпирования нерва;

Под конструкцией не образуется кариес ввиду ее плотного прилегания к тканям.

Довольно высокая стоимость обусловлена необходимостью использования технологичного оборудования, работой квалифицированного в этой области специалиста и кропотливому созданию эстетического протеза. Врачи стоматологии «Клиника ЕС» используют новейшие технологии и разработки в области реставрационной стоматологии и протезирования.