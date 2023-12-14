Рецепт: Филе индейки с черносливом — тушеное с овощами

Ингредиенты:

филе индейки — 300 гр.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

питьевая вода — 250 мл;

стебли петрушки — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Чернослив прекрасно сочетается с любым видом мяса, и в этот раз я буду использовать филе индейки, дополнил его различными овощами. Такое мясо отлично подходит к любому гарниру. Блюдо получится диетическое, но при этом очень ароматное и сытное.

Филе индейки нарезаем небольшими кусочками.

Обжариваем филе индейки на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Нарезаем репчатый лук четвертинками колец и выкладываем его на сковородку с мясу индейки.

Морковь нарезаем крупными брусочками, добавляем стебель сельдерея и чернослив.

Заливаем овощи с индейкой водой и тушим всё после запекания на среднем огне.

Для вкуса добавляем соль по вкусу, свежие стебли петрушки и лавровый лист. После приготовления блюда мы их обязательно вытащим, доводим блюдо до мягкости овощей ещё в течение десяти минут.

Готовое мясо индейки с черносливом и овощами подаем с гарниром из гречки — она очень хорошо впитывает получившийся овощной соус. При этом, я в процессе приготовления гречки я ее не солю, потому что она в тарелке пропитывается уже подсоленным соусом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.