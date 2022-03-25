Алюминиевый профиль т образный

Что прочнее, швеллер или двутавр? Что лучше?

Металлические профили швеллер гост и двутавр гост используются в строительстве и тяжелой промышленности. Они созданы для укрепления стен и перекрытий сооружаемого здания или механизма. Изготавливаются эти профили обычно из хорошей стали. Но объемы изготовления этих профилей из других материалов растут.

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Отличия швеллера от двутавра

Двутавровая балка выглядит как вертикальная стенка с горизонтальными плоскостями одинаковой ширины. В разрезе она похожа на букву Н. Наибольшее количество металла в двутавровом профиле находится в его полках, так как в них возникают самые большие напряжения, которые этот профиль выдерживает.

Швеллер представляет собой плоскость с перпендикулярными к ней стенками с одной стороны. Грубо говоря швеллер похож на букву П, если смотреть в разрезе.

Такая разница металлических конструкций дает разные характеристики прочности и способности выдерживать изгиб. Форма поперечного сечения швеллера дает хорошее сопротивление ударным и боковым поперечным и продольным нагрузкам.

Двутавровая балка увеличивает прочность строительного сооружения лучше швеллера, особенно это касается высотных зданий. Эти конструкции изготавливаются из разного качества материалов. Если двутавровые балки в большинстве случаев делаются из стали особой прочности, то швеллеры делают не только из стали, но и из алюминия.

Стремительно набирающее популярность каркасное строительство частных домовладений внесло революционные изменения в материалы профильных конструкций. Сначала каркасные дома строились с помощью швеллеров, теперь от этого отказались. Каркасные дома строятся с помощью деревянных двутавровых балок, производство которых набирает обороты.

Сейчас, когда у дачников растет потребность в легких конструкциях из поликарбоната, не требующих фундамента. Такие конструкции не облагаются налогом. А считать свои деньги сейчас умеют все. Экономическая обстановка повлияла на объемы производства швеллеров. Потребление швеллеров частным сектором значительно увеличивается.