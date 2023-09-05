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Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

На чтение: 15 минут
Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Королевская ватрушка с творогом в духовке — это безумно аппетитное лакомство, которое не останется незамеченным ни одним сладкоежкой. Готовится ватрушка несложно, внешний вид привлекает внимание, а текстура вполне может конкурировать с самыми дорогими изделиями. Реализация рецептов не занимает много времени, все шаги подробно описаны и ошибиться не получится даже у новичка.

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится элементарно. Рассыпчатое основание с воздушной прослойкой доставляет незабываемое удовольствие. Для любителей творожных изделий лакомство станет хорошим разнообразием. Презентабельный внешний вид позволяет использовать ватрушку, как праздничное угощение.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Ингредиенты –+6 порц.

  • Для начинки:
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Творог 9% 400 гр.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.
  • Для теста:
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Мука пшеничная 300 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Сода пищевая ½ ч.л. (гашеная уксусом) или 1 ч.л. разрыхлителя
  • Соль 1 щепотка
  • Масло подсолнечное 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

  1. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Просеиваем муку. Сливочное масло перемещаем подморозиться на четверть часа. Прогреваем духовку, выставив на датчике 180°С.

  2. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Спустя указанное время быстро измельчаем сливочное масло – крошим ножом или натираем на терке, чтобы оно не успело растаять.

  3. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Смешав муку с содой, солим и кладем сахарный песок. Добавляем масляную стружку и быстро растираем руками в мелкую крошку, чтобы масло не успело растаять. Миску накрываем пленкой и переносим охладиться в холодильник, пока готовится начинка.

  4. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Добавив в творог сахар с повышенной жирностью (от 9%), соединяем с яйцами и ароматизируем ванильным сахаром. Перебиваем составляющие блендером. Начинка готова.

  5. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    В смазанную маслом или застеленную антипригарным пергаментом емкость, засыпаем половину песочной крошки и придавливающими движениями формируем основание с углублением. Дно должно быть хорошо уплотненным и крепким, чтобы выдержать начинку.

  6. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Разложив начинку и разровняв ее лопаткой, засыпаем оставшейся крошкой. Разместив заготовку в горячей духовке, выпекаем 45-60 минут до золотистости. Проверяем выпечку спустя 45 минут. Сверху должна образоваться хрустящая корочка. Если внешний вид не достиг желаемого, допекаем.

  7. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Испекшееся изделие размещаем на деревянной подставке и охлаждаем на столе. Затянув пленкой, чтобы десерт не пропитался посторонними запахами, убираем в холодильник для стабилизации. Начинка станет плотной, как у чизкейка. После того, как ватрушка стабилизируется, перекладываем на тарелку.

  8. Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

    Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готова! Разрезав на порции, угощаем домочадцев вкуснейшей ватрушкой. Никто не сможет отказаться от волшебного десерта. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка в духовке с яблоками

Королевская ватрушка в духовке с яблоками получается сочной и неописуемо вкусной. На весь процесс уйдет не более часа. Шикарную выпечку подают в полностью остывшем состоянии. Начинка при остывании стабилизируется, становится плотной, сохраняя воздушность как у суфле.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные крупные – 2 шт.
  • Творог – 340 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Яблоки без кожуры и семян – 200 гр.

Тесто:

  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Масло сливочное – 160 гр.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – ⅓ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Разогреваем духовку, выставив на рычаге 180°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Смешиваем муку и разрыхлитель, по желанию предварительно просеиваем, чтобы обогатить кислородом. Сыплем соль, ванильный сахар и 120 граммов сахара.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. 140 грамм охлажденного сливочного масла рубим на ломтики и кладем к сыпучим ингредиентам. Разминаем руками, пока компоненты не превратятся в крошку.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. В миску кладем творог (лучше высокой жирности), сахар и ванилин. Добавив яйца категории С0. Если яйца небольшие, кладем 3 штуки. Пробиваем до гладкости.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. С промытых яблоков счищаем кожицу и удаляем сердцевину, применив экономку, и трем на крупной терке или мелко-мелко крошим.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. К жидкой творожной субстанции высыпаем тертые яблоки и балансируем сахаром по своему усмотрению. Если нравится кислинка, сахара можно не досыпать. Вымешиваем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Огнеупорную емкость выстилаем антипригарной пергаментной бумагой. Высыпаем на основание большую часть песочной крошки и разравниваем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Наливаем творожно-яблочную смесь, выравниваем силиконовой лопаткой.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Разбрасываем оставшуюся песочную крошку по всей площади. Кладем ломтики оставшегося сливочного масла.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 10. Выпекаем 45-60 минут до румяной корочки. Следим за своей техникой. Спустя 45 минут проверяем изделие, при необходимости доготавливаем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 11. Остудив пирог, делим на порции.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 12. Это безумно аппетитно, не передать словами!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 13. Кушаем выпечку и запиваем молоком или другими напитками. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Королевская ватрушка на сметане с творогом

Королевская ватрушка на сметане с творогом по внешнему виду напоминает чизкейк или увеличенную версию стандартной ватрушки или сметанника. В отличие от предыдущих вариантов, основание получается бисквитным. Выпечка подходит не только для дружеских посиделок, но и для праздников.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Творог 9% – 500 гр.
  • Сахар-песок – 90 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Растительное масло/сливочное – для смазывания формы.

Тесто:

  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Мука пшеничная – 260 гр.
  • Сметана 15% – 150 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включив духовку, устанавливаем 180°С. Смешиваем яйца с сахарным песком.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. К пенистой субстанции кладем просеянную муку с разрыхлителем. Солим и добавляем сметану. Доводим до гладкости.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Творог необходимо протереть через сито. Добавляем сахар. Для аромата добавляем ванилин и вводим яйцо. Смешиваем, пока не получится однородная консистенция.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Дно емкости, в которой будет выпекаться изделие, застилаем пекарской бумагой. Бортики смазываем маслом. Форму заворачиваем в фольгу. Заливаем бисквитную смесь. Вращаем для одинакового распределения массы по поверхности.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. В центр кладем творожную массу и помещаем ватрушку выпекаться на 50 минут. Протыкаем бисквит зубочисткой спустя установленное время.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. Достаем изделие и размещаем на досточке. Охладив пирог, избавляемся от бортиков.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Декорируем сиропом или растопленным шоколадом. Режем на кусочки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Завариваем напитки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Зовем близких пить чай. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Классическая ватрушка с творогом на сливочном масле

Классическая ватрушка с творогом на сливочном масле покорит своими вкусовыми качествами абсолютно всех. Песочное тесто и творожная начинка с кремовой текстурой доставит массу впечатлений любителям домашней выпечки и десертов. Исполнение рецепта потребует немного времени. С реализацией справится даже подросток.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Творог жирный – 500 гр.
  • Сахар-песок – 170 гр.
  • Лимон – 0,5 шт.

Тесто:

  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Мука пшеничная – 350 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Жирный творог перекладываем во вместительную посуду. Высыпаем 170 граммов сахарного песка. Выливаем 4 яйца. Снимаем цедру с половинки лимона, высыпаем к компонентам. Перебиваем блендером. Масса выйдет достаточно жидкой. Так и должно быть.

Шаг 2. В высокую миску просеиваем муку, разрыхлитель и солим. Режем кубиками холодное сливочное масло и кладем к сухим составляющим.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Вымешиваем компоненты до мелкой крошки. Высыпаем сахарный песок и быстро объединяем, чтобы масло не растаяло. Включив духовку, устанавливаем 200°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Форму для выпечки застилаем антипригарной бумагой для выпечки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. ⅔ теста высыпаем в застеленную емкость и формируем основание с бортиками, слегка придавливая, чтобы утрамбовать.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. Основание заполняем жидкой начинкой, равномерно распределяя по площади. Сверху засыпаем остатками крошки и выравниваем. Выпекаем ватрушку 45 минут. Верх должен хорошо подрумяниться. Начинка останется жидковатой, но при охлаждении станет плотной.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. После остывания готовую ватрушку переносим на тарелку и разрезаем на кусочки. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шоколадная королевская ватрушка с творогом в духовке

Шоколадная королевская ватрушка с творогом в духовке – угощение для сладкоежек и любителей шоколада. Бюджетное угощение будет уместно для любого события. Занимательный процесс осилит даже начинающий кулинар. Красивое изделие доставит массу положительных эмоций. Рецепт удается у всех.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 82

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Творог – 600 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль – щепотка.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.

Тесто:

  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Мука пшеничная – 180 гр.
  • Мука кукурузная – 100 гр.
  • Какао-порошок – 30 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для шоколадного изделия. Включив духовку, устанавливаем 180°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Прежде всего необходимо просеять во вместительную емкость оба вида муки, (можно использовать только пшеничную или только кукурузную) какао-порошок и смешать с сахарным песком.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Трем на крупной терке охлажденное сливочное масло к сухим компонентам. Быстро разминаем ингредиенты до состояния посыпки, похожей на штрейзель.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Жирный творог (от 9%) протираем через мелкое сито, или пробиваем в комбайне. Далее необходимо добавить сахар и ароматизировать ванилином. Посолив, вбиваем яйца. перемешиваем продукты.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. Кладем кукурузный крахмал, чтобы загустить начинку. Для сладкой выпечки лучше использовать именно кукурузный крахмал. Промытый лимон обсушиваем и трем на мелкой терке цедру. Перемешиваем составляющие. Хорошо пробив массу блендером, после выпекания получим консистенцию суфле.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. В форму сыплем ⅔ песочной крошки и формируем основание с углублением, придавливая тесто.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Выливаем ароматную творожную начинку. Вращаем форму, чтобы одинаково распределить прослойку.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Закрываем начинку, высыпав оставшуюся песочную крошку.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Ставим пирог в разогретую духовку и выпекаем 50 минут. Надеваем прихватки и вынимаем испеченное изделие, охлаждаем ватрушку. Для лучшей стабилизации убираем в холод. Извлекаем угощение из емкости.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 10. Выпечку перекладываем на блюдо для тортов и разрезаем пирог на куски. При желании украшаем ватрушку шоколадными каплями или тертым шоколадом.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 11. Приготовив любимый чай или кофе, пробуем выпечку. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Королевская ватрушка с творогом и ягодами

Королевская ватрушка с творогом и ягодами – идеальное угощение для детских праздников. Лакомство выглядит ярко и нарядно. В рецепте используется ежевика, которую запросто можно заменить другими ягодами. Эксперименты никто не отменял. Выпекайте ватрушку и удивляйте близких!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Творог 9% – 350 гр.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Ежевика – 170 гр.
  • Сахарная пудра – для декора.

Тесто:

  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Мука пшеничная – 200 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Разрыхлитель – 7 гр.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Пересматриваем ягоды, чтобы не попались соринки. Разогреваем духовку, выставив 180°С на температурном рычаге.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Просеиваем муку и разрыхлитель через сито во вместительную миску, кладем ванильный и простой сахар. Солим. Добавляем порезанное квадратиками охлажденное сливочное масло.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Смешиваем компоненты до состояния песочной крошки. Помещаем в холод, а пока займемся творожной начинкой.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Высыпаем творог с повышенной жирностью в свободную емкость, добавив яйца, высыпаем простой и ванильный сахар. Количество сладости определяем в зависимости от собственного вкуса.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. Перебиваем составляющие до гладкости, избавляясь от крупинок. Консистенция смеси должна быть как у густой сметаны.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. В форму кладем силиконизированную пергаментную бумагу. Формируем песочный слой с небольшим углублением, повторно перетерев компоненты.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Переливаем творожную массу на основание. Утапливаем ежевику или другие ягоды.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Помещаем в духовку ватрушку на 50 минут выпекаться.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Готовое изделие вынимаем при помощи прихваток и остужаем, поставив на досточку. Затем переносим в холод для полной стабилизации. Остывшую ватрушку освобождаем от формы и перекладываем на блюдо. По своему усмотрению присыпаем сахарной пудрой. Разрезаем на кусочки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 10. Дегустируем вкуснейшую ватрушку, запивая чашечкой душистого напитка. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Простая королевская ватрушка с вареньем в духовке

Простая королевская ватрушка с вареньем в духовке готовится просто. Какое использовать варенье, каждый решает самостоятельно. Рассыпчатое тесто и кремовая текстура начинки приводит в восторг. Недорогостоящий десерт выглядит волшебно и привлекает головокружительными ароматами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Творог – 300 гр.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Сметана – 110 гр.
  • Варенье любое – 3-4 ст.л.

Тесто:

  • Сахар-песок – 35 гр.
  • Мука пшеничная – 220 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. На температурном переключателе выставляем 170°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Объединив сахарный песок, муку и разрыхлитель в емкости комбайна и посолив, кладем кусочки охлажденного сливочного масла.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Запустив комбайн, перемалываем компоненты в крошку. При необходимости добавляем пару столовых ложек воды. Если нет техники, процесс можно произвести вручную.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. При помощи венчика разминаем творог со сметаной. Сдобрив сахаром и ванилином и перемешав, добавляем яйца. Размешиваем до однородности. Для более гладкой текстуры пробиваем компоненты погружной техникой или комбайном.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. В форму, в которой будет готовиться ватрушка, насыпаем половину крошки. Распределяем одинаковым слоем, прижимая ко дну, формируем “стеночки”.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. Выливаем взбитый творог. Прокручиваем форму, чтобы масса разлилась по площади равномерно. Распределяем варенье. Выбираем любое с густой текстурой типа джема или повидла. Каждый раз вкус может меняться.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Посыпав остатками крошки по всей поверхности, выравниваем. Переносим в прогретую духовку на 40 минут.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Надев прихватки для безопасности, осторожно вынимаем горячее изделие. Разместив на деревянной подставке и остудив ватрушку в форме, перемещаем в холодильник для полной стабилизации.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Вынимаем охлажденный пирог из формы, перекладываем на тарелку и разрезаем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 10. Заварив чай, пробуем выпечку. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Ватрушка с творогом и изюмом в духовке

Ватрушка с творогом и изюмом в духовке будет любимой выпечкой среди домашних изделий. Выпечка тает во рту. Угощение обязательно нужно остудить перед подачей. Дети всегда в восторге от вкусного десерта. Приготовление пирога не обременит своим процессом. Все делается элементарно, а получается мега аппетитно!

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Творог 9% – 450 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Изюм – 100 гр.
  • Ванилин – 2 гр.

Тесто:

  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 240 гр.
  • Масло сливочное – 160 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На переключателе температуры духового шкафа выбираем 180°С, установив режим “Конвекция”. Подготавливаем продукты.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Пропустив через сито муку и питьевую соду, обогащаем кислородом. Солим. К сухим компонентам кладем порубленное и хорошо охлажденное сливочное масло и сахарный песок. Количество сахара регулируем по своему усмотрению.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Разминаем содержимое до состояния крошки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Жирный творог объединяем с ванилином. Сыплем сахар и выливаем яйца. Количество сахара регулируем по своему усмотрению, не забывая, что изюм тоже сладкий.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. Смешиваем продукты. Для удобства берем погружной блендер. Перебрав и промыв изюм, просушиваем. Высыпаем изюм к творожной смеси. Размешиваем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. Форму выстилаем пекарским пергаментом с антипригарным покрытием. Формируем основание, рассыпав ⅔ песочного теста. Слегка придавив, заливаем творожную начинку. Прокручиваем форму, чтобы начинка распределилась по всей площади одинаково.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Нежную творожную массу закрываем остатками песочного теста.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Переносим заготовку на 45 минут в горячую духовку. Испекшееся изделие аккуратно вынимаем и остужаем.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Перекладываем ватрушку на тарелку. Разрезав на куски и заварив напитки, наслаждаемся выпечкой. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Королевская ватрушка с бананом

Королевская ватрушка с бананом – это аппетитная корочка снаружи и нежная творожная начинка внутри. Любители песочных десертов останутся под приятным впечатлением, попробовав кусочек. Волшебный десерт моментально исчезает со стола. Ватрушка готовится без заморочек, это еще одно преимущество десерта.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные – 2-3 шт.
  • Творог обезжиренный – 400 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Бананы – 1 шт.

Тесто:

  • Сахар-песок – 90 гр.
  • Мука пшеничная – 260 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Если яйца крупные, достаточно двух. Банан должен быть спелым. Разогреваем духовку, установив на температурном рычаге 180°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Творог перекладываем во вместительную чашу. Выливаем яйца, кладем ванилин и сахар. Очищаем банан, нарезаем кружочками и отправляем к остальным ингредиентам. Вооружившись погружным агрегатом, доводим продукты до гладкой консистенции.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. Получится довольно жидкая смесь без комочков.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. Смешиваем муку, разрыхлитель, сахарный песок, сдабриваем ванилином. Кладем сливочное масло, порубленное кубиками. Объединяем, пока не получится крошка.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. Форму с разъемными стенками выстилаем силиконизированной пергаментной бумагой или промазываем маслом и припыляем мукой. Рассыпаем по дну песочное тесто. Утрамбовав, делаем бортик.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. По основанию разливаем жидкую творожно-банановую прослойку.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. По начинке рассыпаем оставшуюся песочную крошку. Аккуратно выравниваем и ставим выпекаться на 50 минут.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 8. Спустя указанное время изделие хорошо пропечется. Осторожно, чтобы не обжечься, достаем форму при помощи прихваток. Разместив на деревянной подставке, остужаем выпечку и перекладываем на блюдо.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 9. Разрезав угощение на порции, подаем к чаю.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 10. Хрустящее тесто и нежная прослойка прекрасно дополняют друг друга. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Королевская ватрушка с творогом и вишней

Королевская ватрушка с творогом и вишней выглядит по-праздничному. Если кремовые торты и приторные изделия перестали доставлять удовольствие, обязательно возьмите на заметку великолепный рецепт. Простая домашняя выпечка подойдет не только на каждый день, но и для важных событий. Запоминающееся окончание праздника с изысканным лакомством гарантировано.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

  • Яйца куриные крупные – 3 шт.
  • Творог жирный – 250 гр.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Вишня без косточек – 300 гр.

Тесто:

  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Мука пшеничная – 350 гр.
  • Мука кукурузная – 100 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Масло сливочное – 220 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Основание раздвижной емкости выстилаем качественной пекарской бумагой. Если такой формы нет, берем керамическую или стеклянную посуду для выпекания и промазываем стенки и основание маслом. Включаем духовку, выбрав на рычаге 160°С.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 2. Объединив оба вида муки (можно использовать только пшеничную) с разрыхлителем, ванилином и сахарным песком, солим и кладем холодное и нарезанное кубиками сливочное масло. Разминаем компоненты в крошку. Количество сахарного песка определяем по своим предпочтениям.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 3. В отдельной посуде измельчаем творог погружным прибором. Разбиваем яйца. Солим. Сдабриваем ванилином и сахаром. Количество сладости зависит от собственного вкуса. Чем кислее вишня, тем больше понадобится сахара. Размешиваем до однородной консистенции.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 4. В подготовленную форму насыпаем ⅔ песочной заготовки. Прижимаем пальцами, чтобы основание было крепким. Выкладываем творожную начинку, равномерно распределив по основанию при помощи силиконовой лопатки.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 5. Вишню кладем в сито, чтобы избавиться от выделившегося сока. Слегка утапливаем вишню в творожной прослойке и распределяем остатки песочной крошки. Пирог помещаем в раскаленную духовку и выпекаем изделие около часа. Верх должен хорошо подпечься и приобрести хрустящую корочку, а прослойка приобрести плотную текстуру.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 6. Испекшуюся ватрушку осторожно вынимаем, освобождаем от формы, проведя ножом по краю формы. Переносим на решетку и охлаждаем полчаса. За это время текстура пирога затвердеет и стабилизируется.

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

Шаг 7. Присыпаем ватрушку сахарной пудрой по своему усмотрению. Режем изделие на кусочки и завариваем горячие напитки. Вишня превосходно сочетается с творогом и песочным тестом. Отличный вариант для детских праздников. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом в духовке классическая

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