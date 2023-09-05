Королевская ватрушка с творогом в духовке — это безумно аппетитное лакомство, которое не останется незамеченным ни одним сладкоежкой. Готовится ватрушка несложно, внешний вид привлекает внимание, а текстура вполне может конкурировать с самыми дорогими изделиями. Реализация рецептов не занимает много времени, все шаги подробно описаны и ошибиться не получится даже у новичка.

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится элементарно. Рассыпчатое основание с воздушной прослойкой доставляет незабываемое удовольствие. Для любителей творожных изделий лакомство станет хорошим разнообразием. Презентабельный внешний вид позволяет использовать ватрушку, как праздничное угощение.

Ингредиенты –+6 порц.

Для начинки:

Яйцо куриное 3 шт.

Творог 9% 400 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Для теста:

Сахар-песок 50 гр.

Мука пшеничная 300 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Сода пищевая ½ ч.л. (гашеная уксусом) или 1 ч.л. разрыхлителя

Соль 1 щепотка

Масло подсолнечное 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Просеиваем муку. Сливочное масло перемещаем подморозиться на четверть часа. Прогреваем духовку, выставив на датчике 180°С. Спустя указанное время быстро измельчаем сливочное масло – крошим ножом или натираем на терке, чтобы оно не успело растаять. Смешав муку с содой, солим и кладем сахарный песок. Добавляем масляную стружку и быстро растираем руками в мелкую крошку, чтобы масло не успело растаять. Миску накрываем пленкой и переносим охладиться в холодильник, пока готовится начинка. Добавив в творог сахар с повышенной жирностью (от 9%), соединяем с яйцами и ароматизируем ванильным сахаром. Перебиваем составляющие блендером. Начинка готова. В смазанную маслом или застеленную антипригарным пергаментом емкость, засыпаем половину песочной крошки и придавливающими движениями формируем основание с углублением. Дно должно быть хорошо уплотненным и крепким, чтобы выдержать начинку. Разложив начинку и разровняв ее лопаткой, засыпаем оставшейся крошкой. Разместив заготовку в горячей духовке, выпекаем 45-60 минут до золотистости. Проверяем выпечку спустя 45 минут. Сверху должна образоваться хрустящая корочка. Если внешний вид не достиг желаемого, допекаем. Испекшееся изделие размещаем на деревянной подставке и охлаждаем на столе. Затянув пленкой, чтобы десерт не пропитался посторонними запахами, убираем в холодильник для стабилизации. Начинка станет плотной, как у чизкейка. После того, как ватрушка стабилизируется, перекладываем на тарелку. Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готова! Разрезав на порции, угощаем домочадцев вкуснейшей ватрушкой. Никто не сможет отказаться от волшебного десерта. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка в духовке с яблоками

Королевская ватрушка в духовке с яблоками получается сочной и неописуемо вкусной. На весь процесс уйдет не более часа. Шикарную выпечку подают в полностью остывшем состоянии. Начинка при остывании стабилизируется, становится плотной, сохраняя воздушность как у суфле.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные крупные – 2 шт.

Творог – 340 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Яблоки без кожуры и семян – 200 гр.

Тесто:

Сахар-песок – 120 гр.

Мука пшеничная – 250 гр.

Масло сливочное – 160 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – ⅓ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Разогреваем духовку, выставив на рычаге 180°С.

Шаг 2. Смешиваем муку и разрыхлитель, по желанию предварительно просеиваем, чтобы обогатить кислородом. Сыплем соль, ванильный сахар и 120 граммов сахара.

Шаг 3. 140 грамм охлажденного сливочного масла рубим на ломтики и кладем к сыпучим ингредиентам. Разминаем руками, пока компоненты не превратятся в крошку.

Шаг 4. В миску кладем творог (лучше высокой жирности), сахар и ванилин. Добавив яйца категории С0. Если яйца небольшие, кладем 3 штуки. Пробиваем до гладкости.

Шаг 5. С промытых яблоков счищаем кожицу и удаляем сердцевину, применив экономку, и трем на крупной терке или мелко-мелко крошим.

Шаг 6. К жидкой творожной субстанции высыпаем тертые яблоки и балансируем сахаром по своему усмотрению. Если нравится кислинка, сахара можно не досыпать. Вымешиваем.

Шаг 7. Огнеупорную емкость выстилаем антипригарной пергаментной бумагой. Высыпаем на основание большую часть песочной крошки и разравниваем.

Шаг 8. Наливаем творожно-яблочную смесь, выравниваем силиконовой лопаткой.

Шаг 9. Разбрасываем оставшуюся песочную крошку по всей площади. Кладем ломтики оставшегося сливочного масла.

Шаг 10. Выпекаем 45-60 минут до румяной корочки. Следим за своей техникой. Спустя 45 минут проверяем изделие, при необходимости доготавливаем.

Шаг 11. Остудив пирог, делим на порции.

Шаг 12. Это безумно аппетитно, не передать словами!

Шаг 13. Кушаем выпечку и запиваем молоком или другими напитками. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка на сметане с творогом

Королевская ватрушка на сметане с творогом по внешнему виду напоминает чизкейк или увеличенную версию стандартной ватрушки или сметанника. В отличие от предыдущих вариантов, основание получается бисквитным. Выпечка подходит не только для дружеских посиделок, но и для праздников.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Творог 9% – 500 гр.

Сахар-песок – 90 гр.

Ванилин – 2 гр.

Растительное масло/сливочное – для смазывания формы.

Тесто:

Сахар-песок – 200 гр.

Мука пшеничная – 260 гр.

Сметана 15% – 150 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включив духовку, устанавливаем 180°С. Смешиваем яйца с сахарным песком.

Шаг 2. К пенистой субстанции кладем просеянную муку с разрыхлителем. Солим и добавляем сметану. Доводим до гладкости.

Шаг 3. Творог необходимо протереть через сито. Добавляем сахар. Для аромата добавляем ванилин и вводим яйцо. Смешиваем, пока не получится однородная консистенция.

Шаг 4. Дно емкости, в которой будет выпекаться изделие, застилаем пекарской бумагой. Бортики смазываем маслом. Форму заворачиваем в фольгу. Заливаем бисквитную смесь. Вращаем для одинакового распределения массы по поверхности.

Шаг 5. В центр кладем творожную массу и помещаем ватрушку выпекаться на 50 минут. Протыкаем бисквит зубочисткой спустя установленное время.

Шаг 6. Достаем изделие и размещаем на досточке. Охладив пирог, избавляемся от бортиков.

Шаг 7. Декорируем сиропом или растопленным шоколадом. Режем на кусочки.

Шаг 8. Завариваем напитки.

Шаг 9. Зовем близких пить чай. Приятного аппетита!

Классическая ватрушка с творогом на сливочном масле

Классическая ватрушка с творогом на сливочном масле покорит своими вкусовыми качествами абсолютно всех. Песочное тесто и творожная начинка с кремовой текстурой доставит массу впечатлений любителям домашней выпечки и десертов. Исполнение рецепта потребует немного времени. С реализацией справится даже подросток.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 4 шт.

Творог жирный – 500 гр.

Сахар-песок – 170 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Тесто:

Сахар-песок – 150 гр.

Мука пшеничная – 350 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Жирный творог перекладываем во вместительную посуду. Высыпаем 170 граммов сахарного песка. Выливаем 4 яйца. Снимаем цедру с половинки лимона, высыпаем к компонентам. Перебиваем блендером. Масса выйдет достаточно жидкой. Так и должно быть.

Шаг 2. В высокую миску просеиваем муку, разрыхлитель и солим. Режем кубиками холодное сливочное масло и кладем к сухим составляющим.

Шаг 3. Вымешиваем компоненты до мелкой крошки. Высыпаем сахарный песок и быстро объединяем, чтобы масло не растаяло. Включив духовку, устанавливаем 200°С.

Шаг 4. Форму для выпечки застилаем антипригарной бумагой для выпечки.

Шаг 5. ⅔ теста высыпаем в застеленную емкость и формируем основание с бортиками, слегка придавливая, чтобы утрамбовать.

Шаг 6. Основание заполняем жидкой начинкой, равномерно распределяя по площади. Сверху засыпаем остатками крошки и выравниваем. Выпекаем ватрушку 45 минут. Верх должен хорошо подрумяниться. Начинка останется жидковатой, но при охлаждении станет плотной.

Шаг 7. После остывания готовую ватрушку переносим на тарелку и разрезаем на кусочки. Приятного аппетита!

Шоколадная королевская ватрушка с творогом в духовке

Шоколадная королевская ватрушка с творогом в духовке – угощение для сладкоежек и любителей шоколада. Бюджетное угощение будет уместно для любого события. Занимательный процесс осилит даже начинающий кулинар. Красивое изделие доставит массу положительных эмоций. Рецепт удается у всех.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 82

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 4 шт.

Творог – 600 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Ванилин – 2 гр.

Соль – щепотка.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Тесто:

Сахар-песок – 50 гр.

Мука пшеничная – 180 гр.

Мука кукурузная – 100 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для шоколадного изделия. Включив духовку, устанавливаем 180°С.

Шаг 2. Прежде всего необходимо просеять во вместительную емкость оба вида муки, (можно использовать только пшеничную или только кукурузную) какао-порошок и смешать с сахарным песком.

Шаг 3. Трем на крупной терке охлажденное сливочное масло к сухим компонентам. Быстро разминаем ингредиенты до состояния посыпки, похожей на штрейзель.

Шаг 4. Жирный творог (от 9%) протираем через мелкое сито, или пробиваем в комбайне. Далее необходимо добавить сахар и ароматизировать ванилином. Посолив, вбиваем яйца. перемешиваем продукты.

Шаг 5. Кладем кукурузный крахмал, чтобы загустить начинку. Для сладкой выпечки лучше использовать именно кукурузный крахмал. Промытый лимон обсушиваем и трем на мелкой терке цедру. Перемешиваем составляющие. Хорошо пробив массу блендером, после выпекания получим консистенцию суфле.

Шаг 6. В форму сыплем ⅔ песочной крошки и формируем основание с углублением, придавливая тесто.

Шаг 7. Выливаем ароматную творожную начинку. Вращаем форму, чтобы одинаково распределить прослойку.

Шаг 8. Закрываем начинку, высыпав оставшуюся песочную крошку.

Шаг 9. Ставим пирог в разогретую духовку и выпекаем 50 минут. Надеваем прихватки и вынимаем испеченное изделие, охлаждаем ватрушку. Для лучшей стабилизации убираем в холод. Извлекаем угощение из емкости.

Шаг 10. Выпечку перекладываем на блюдо для тортов и разрезаем пирог на куски. При желании украшаем ватрушку шоколадными каплями или тертым шоколадом.

Шаг 11. Приготовив любимый чай или кофе, пробуем выпечку. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом и ягодами

Королевская ватрушка с творогом и ягодами – идеальное угощение для детских праздников. Лакомство выглядит ярко и нарядно. В рецепте используется ежевика, которую запросто можно заменить другими ягодами. Эксперименты никто не отменял. Выпекайте ватрушку и удивляйте близких!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 3 шт.

Творог 9% – 350 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Ежевика – 170 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Тесто:

Сахар-песок – 50 гр.

Мука пшеничная – 200 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Разрыхлитель – 7 гр.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Пересматриваем ягоды, чтобы не попались соринки. Разогреваем духовку, выставив 180°С на температурном рычаге.

Шаг 2. Просеиваем муку и разрыхлитель через сито во вместительную миску, кладем ванильный и простой сахар. Солим. Добавляем порезанное квадратиками охлажденное сливочное масло.

Шаг 3. Смешиваем компоненты до состояния песочной крошки. Помещаем в холод, а пока займемся творожной начинкой.

Шаг 4. Высыпаем творог с повышенной жирностью в свободную емкость, добавив яйца, высыпаем простой и ванильный сахар. Количество сладости определяем в зависимости от собственного вкуса.

Шаг 5. Перебиваем составляющие до гладкости, избавляясь от крупинок. Консистенция смеси должна быть как у густой сметаны.

Шаг 6. В форму кладем силиконизированную пергаментную бумагу. Формируем песочный слой с небольшим углублением, повторно перетерев компоненты.

Шаг 7. Переливаем творожную массу на основание. Утапливаем ежевику или другие ягоды.

Шаг 8. Помещаем в духовку ватрушку на 50 минут выпекаться.

Шаг 9. Готовое изделие вынимаем при помощи прихваток и остужаем, поставив на досточку. Затем переносим в холод для полной стабилизации. Остывшую ватрушку освобождаем от формы и перекладываем на блюдо. По своему усмотрению присыпаем сахарной пудрой. Разрезаем на кусочки.

Шаг 10. Дегустируем вкуснейшую ватрушку, запивая чашечкой душистого напитка. Приятного аппетита!

Простая королевская ватрушка с вареньем в духовке

Простая королевская ватрушка с вареньем в духовке готовится просто. Какое использовать варенье, каждый решает самостоятельно. Рассыпчатое тесто и кремовая текстура начинки приводит в восторг. Недорогостоящий десерт выглядит волшебно и привлекает головокружительными ароматами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Творог – 300 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Ванилин – 1 гр.

Сметана – 110 гр.

Варенье любое – 3-4 ст.л.

Тесто:

Сахар-песок – 35 гр.

Мука пшеничная – 220 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. На температурном переключателе выставляем 170°С.

Шаг 2. Объединив сахарный песок, муку и разрыхлитель в емкости комбайна и посолив, кладем кусочки охлажденного сливочного масла.

Шаг 3. Запустив комбайн, перемалываем компоненты в крошку. При необходимости добавляем пару столовых ложек воды. Если нет техники, процесс можно произвести вручную.

Шаг 4. При помощи венчика разминаем творог со сметаной. Сдобрив сахаром и ванилином и перемешав, добавляем яйца. Размешиваем до однородности. Для более гладкой текстуры пробиваем компоненты погружной техникой или комбайном.

Шаг 5. В форму, в которой будет готовиться ватрушка, насыпаем половину крошки. Распределяем одинаковым слоем, прижимая ко дну, формируем “стеночки”.

Шаг 6. Выливаем взбитый творог. Прокручиваем форму, чтобы масса разлилась по площади равномерно. Распределяем варенье. Выбираем любое с густой текстурой типа джема или повидла. Каждый раз вкус может меняться.

Шаг 7. Посыпав остатками крошки по всей поверхности, выравниваем. Переносим в прогретую духовку на 40 минут.

Шаг 8. Надев прихватки для безопасности, осторожно вынимаем горячее изделие. Разместив на деревянной подставке и остудив ватрушку в форме, перемещаем в холодильник для полной стабилизации.

Шаг 9. Вынимаем охлажденный пирог из формы, перекладываем на тарелку и разрезаем.

Шаг 10. Заварив чай, пробуем выпечку. Приятного аппетита!

Ватрушка с творогом и изюмом в духовке

Ватрушка с творогом и изюмом в духовке будет любимой выпечкой среди домашних изделий. Выпечка тает во рту. Угощение обязательно нужно остудить перед подачей. Дети всегда в восторге от вкусного десерта. Приготовление пирога не обременит своим процессом. Все делается элементарно, а получается мега аппетитно!

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 3 шт.

Творог 9% – 450 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Изюм – 100 гр.

Ванилин – 2 гр.

Тесто:

Сахар-песок – 100 гр.

Мука пшеничная – 240 гр.

Масло сливочное – 160 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На переключателе температуры духового шкафа выбираем 180°С, установив режим “Конвекция”. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Пропустив через сито муку и питьевую соду, обогащаем кислородом. Солим. К сухим компонентам кладем порубленное и хорошо охлажденное сливочное масло и сахарный песок. Количество сахара регулируем по своему усмотрению.

Шаг 3. Разминаем содержимое до состояния крошки.

Шаг 4. Жирный творог объединяем с ванилином. Сыплем сахар и выливаем яйца. Количество сахара регулируем по своему усмотрению, не забывая, что изюм тоже сладкий.

Шаг 5. Смешиваем продукты. Для удобства берем погружной блендер. Перебрав и промыв изюм, просушиваем. Высыпаем изюм к творожной смеси. Размешиваем.

Шаг 6. Форму выстилаем пекарским пергаментом с антипригарным покрытием. Формируем основание, рассыпав ⅔ песочного теста. Слегка придавив, заливаем творожную начинку. Прокручиваем форму, чтобы начинка распределилась по всей площади одинаково.

Шаг 7. Нежную творожную массу закрываем остатками песочного теста.

Шаг 8. Переносим заготовку на 45 минут в горячую духовку. Испекшееся изделие аккуратно вынимаем и остужаем.

Шаг 9. Перекладываем ватрушку на тарелку. Разрезав на куски и заварив напитки, наслаждаемся выпечкой. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с бананом

Королевская ватрушка с бананом – это аппетитная корочка снаружи и нежная творожная начинка внутри. Любители песочных десертов останутся под приятным впечатлением, попробовав кусочек. Волшебный десерт моментально исчезает со стола. Ватрушка готовится без заморочек, это еще одно преимущество десерта.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 2-3 шт.

Творог обезжиренный – 400 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Ванилин – 1 гр.

Бананы – 1 шт.

Тесто:

Сахар-песок – 90 гр.

Мука пшеничная – 260 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Ванилин – 1 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Если яйца крупные, достаточно двух. Банан должен быть спелым. Разогреваем духовку, установив на температурном рычаге 180°С.

Шаг 2. Творог перекладываем во вместительную чашу. Выливаем яйца, кладем ванилин и сахар. Очищаем банан, нарезаем кружочками и отправляем к остальным ингредиентам. Вооружившись погружным агрегатом, доводим продукты до гладкой консистенции.

Шаг 3. Получится довольно жидкая смесь без комочков.

Шаг 4. Смешиваем муку, разрыхлитель, сахарный песок, сдабриваем ванилином. Кладем сливочное масло, порубленное кубиками. Объединяем, пока не получится крошка.

Шаг 5. Форму с разъемными стенками выстилаем силиконизированной пергаментной бумагой или промазываем маслом и припыляем мукой. Рассыпаем по дну песочное тесто. Утрамбовав, делаем бортик.

Шаг 6. По основанию разливаем жидкую творожно-банановую прослойку.

Шаг 7. По начинке рассыпаем оставшуюся песочную крошку. Аккуратно выравниваем и ставим выпекаться на 50 минут.

Шаг 8. Спустя указанное время изделие хорошо пропечется. Осторожно, чтобы не обжечься, достаем форму при помощи прихваток. Разместив на деревянной подставке, остужаем выпечку и перекладываем на блюдо.

Шаг 9. Разрезав угощение на порции, подаем к чаю.

Шаг 10. Хрустящее тесто и нежная прослойка прекрасно дополняют друг друга. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом и вишней

Королевская ватрушка с творогом и вишней выглядит по-праздничному. Если кремовые торты и приторные изделия перестали доставлять удовольствие, обязательно возьмите на заметку великолепный рецепт. Простая домашняя выпечка подойдет не только на каждый день, но и для важных событий. Запоминающееся окончание праздника с изысканным лакомством гарантировано.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные крупные – 3 шт.

Творог жирный – 250 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Вишня без косточек – 300 гр.

Тесто:

Сахар-песок – 200 гр.

Мука пшеничная – 350 гр.

Мука кукурузная – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное – 220 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Основание раздвижной емкости выстилаем качественной пекарской бумагой. Если такой формы нет, берем керамическую или стеклянную посуду для выпекания и промазываем стенки и основание маслом. Включаем духовку, выбрав на рычаге 160°С.

Шаг 2. Объединив оба вида муки (можно использовать только пшеничную) с разрыхлителем, ванилином и сахарным песком, солим и кладем холодное и нарезанное кубиками сливочное масло. Разминаем компоненты в крошку. Количество сахарного песка определяем по своим предпочтениям.

Шаг 3. В отдельной посуде измельчаем творог погружным прибором. Разбиваем яйца. Солим. Сдабриваем ванилином и сахаром. Количество сладости зависит от собственного вкуса. Чем кислее вишня, тем больше понадобится сахара. Размешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. В подготовленную форму насыпаем ⅔ песочной заготовки. Прижимаем пальцами, чтобы основание было крепким. Выкладываем творожную начинку, равномерно распределив по основанию при помощи силиконовой лопатки.

Шаг 5. Вишню кладем в сито, чтобы избавиться от выделившегося сока. Слегка утапливаем вишню в творожной прослойке и распределяем остатки песочной крошки. Пирог помещаем в раскаленную духовку и выпекаем изделие около часа. Верх должен хорошо подпечься и приобрести хрустящую корочку, а прослойка приобрести плотную текстуру.

Шаг 6. Испекшуюся ватрушку осторожно вынимаем, освобождаем от формы, проведя ножом по краю формы. Переносим на решетку и охлаждаем полчаса. За это время текстура пирога затвердеет и стабилизируется.

Шаг 7. Присыпаем ватрушку сахарной пудрой по своему усмотрению. Режем изделие на кусочки и завариваем горячие напитки. Вишня превосходно сочетается с творогом и песочным тестом. Отличный вариант для детских праздников. Приятного аппетита!