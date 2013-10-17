Анекдотов стрит — здесь живут анекдоты

от -

День рождения ребёнка — это волнительный день для каждого родителя. Очень хочется порадовать малыша и подарками и пышным празднованием.

Ведь улыбка, смех и радость ребёнка главное счастье для любого любящего родителя, можно также найти смешные анекдоты на сайте Анекдотов Стрит. А значит, нужен грамотный подход к организации этого детского мероприятия. Неотъемлемая атрибутика ко дню рождения, конечно же, шарики. Яркие и разноцветные. Они в первую очередь и несут ощущение праздника. Каждый малыш ожидает этот праздник с нетерпением, чтобы пригласить своих друзей и задуть свечи на торте.

Но как же отпраздновать этот знаменательный день, чтобы он запомнился на всю жизнь и ребёнок вспоминал в дальнейшем это событие с яркими впечатлениями?

Празднование дома

У каждого человека есть свои организаторские способности. В домашней обстановке празднование дня рождения может понравиться как ребёнку, так и взрослому. Украсьте всё красиво, ярко и празднично. Развесьте разную мишуру и слова с символическим поздравлением.

Организуйте разнообразные игры с детьми заранее. Ведь продуманный план всегда сулит лишь грамотное чередование действий. Игры в загадки очень порадуют детей, а также настольные и командные игры. Спрячьте сладости, например, где-нибудь и нарисуйте карту, следуя которой ребята должны отыскать ваш клад.

Если вас всё же пугает такой метод празднования, например, итоговой уборкой и готовкой то не следует прибегать к такой тематике.

Справить день рождения можно и в развлекательных детских центрах. Где можно накормить детей мороженым и сладкой ватой. Закажите клоуна, который будет развлекать малышей своими забавными гримасами и поведением. Ведь любой ребёнок весьма рад присутствию клоуна.

Парк

Отличным вариантом будет проведения детского мероприятия в парке. Покатать детей на аттракционах, пострелять в тирах и выиграть массу игрушек. Сходить в комнату смеха и кривых зеркал. Для более смелых детишек можно предложить комнату страха. Пофотографироваться с аниматорами и попрыгать на огромных батутах. Покатать на маленьких пони, которых так любят дети. Или на общей карете покататься по всему парку, что тоже может очень понравится как виновнику торжества, так и его гостям.

Просто не забывайте, что день рождения — это важнейший праздник детства, это сказка, которую каждый малыш ожидает трепетно и нетерпеливо. Приложите все усилия, чтобы порадовать своего малыша достойно. Яркие воспоминания остаются в душе навсегда.