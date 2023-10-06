Роспотребнадзор ответил, кому нельзя облепиху ни под каким предлогом

Облепиха может похвастаться массой полезных свойств — недаром она считается ягодой, «пропитанной» серотонином, и по совместительству природным лекарственным средством. Однако и у нее есть свои противопоказания — о них рассказали специалисты Роспотребнадзора по городу Красноярск.

Сама облепиха хорошо снимает тревогу, укрепляет иммунитет и заживляет поврежденные ткани (ожоги и небольшие раны). А облепиховое масло богато витаминами, минералами и аминокислотами, за счет которых нормализует работу желудка, поджелудочной железы и кишечника, снижает холестерин, укрепляет сосуды, восстанавливает гормональный баланс и даже убирает возрастные недостатки на коже.

Но есть и подводные камни. Эксперты заявили, что ягода сильно снижает кровяное давление, из-за чего может ухудшиться свертываемость крови. Именно поэтому при наличии глубоких травм облепиха противопоказана к употреблению в любом виде — даже в чае.

Также облепиха не впишется в рацион людей, у которых есть сахарный диабет, острый панкреатит, холецистит или язва, проблемы с почками, воспалительные процессы в печени в стадии обострения или склонность к расстройству желудка.