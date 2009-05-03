Насекомые и животные Крыма

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Если когда-нибудь ученые все-таки изобретут машину времени, то мы увидим, как выглядел Крым 10-12 000 лет назад. Судя по находкам палеозоологов, он напоминал Ноев ковчег.

До Ледникового периода в Крыму жили страусы и жирафы. Вместе с ледником сюда пришли песцы и северные олени. В пещерах находят скелеты лис, лошадей, пещерных медведей, носорогов и мамонтов (эти древности сохраняются за счет постоянной температуры и влажности, а глина действует как консерватор). В этом году исследователи из Черновецкого национального университета обнаружили в пещере Эмине-Баир-Хосар личинки мух, которые летали 40 000 лет назад и ничем не отличались от современных.

Фауна Крыма определяется тем, что мы живем на полуострове. Многие виды и подвиды встречаются, кроме Крыма, лишь на Кавказе, Балканах, островах Эгейского моря или в Малой Азии. Больше всего в Крыму разнообразных насекомых (от 12 до 15 000 видов), а млекопитающих, к сожалению, не так много, их нечасто встретишь в горных лесах или в степи. За счет того, что Крым отделен от материка, здесь есть растения и животные-эндемики, которые не живут больше нигде на планете.

В юго-западном Крыму особенно много средиземноморских видов насекомых: аскалафы, богомолы, дыбки, ленточницы.

В горных лесах можно увидеть очень красивых жуков: усача, жука-оленя, блестящих жужелиц. Конечно, в поле зрения обычного наблюдателя попадает только малая часть того, что видит специалист-энтомолог. Так, в Крыму есть красивейшие бабочки: махаон, подарилий, различные виды бражников, орденская лента. Но если подалирия (его еще называют парусник), белого, крупного, с черными полосками и двумя роскошными «хвостами», можно увидеть в разгар лета на любой приличной клумбе, то бражники летают вечером, а некоторые из них (например, мертвая голова, с рисунком на спине, напоминающим череп) редки, и не каждый может похвастаться, что видел такого.

В Красную книгу занесены: богомол эмпуза полосатая, крымская зернистая жужелица, альпийский усач, бабочка поликсена, олеандровый бражник и другие виды.

Многие полезные и редкие насекомые гибнут от ядохимикатов, которые используют на полях и в садах, жуки-олени, например, могут жить только в дубовых лесах, так что площадь дубрав прямо влияет на их численность. Есть случаи, когда люди, увидев темно-синюю, переливчатую жужелицу и испугавшись, убивают ее, вместо того чтобы показать это редкое и совершенно не опасное насекомое своим детям, полюбоваться и пойти своей дорогой, предоставив жужелице идти своей.

Опасных ядовитых насекомых в Крыму не много и, скорее всего, вы с ними не встретитесь. Среди многочисленных паукообразных – крымский скорпион, пауки тарантул и каракурт. Они живут в степях, прячутся от зноя в круглых норках. В лесах и парках могут встречаться иксодовые клещи (из них 2 вида – возбудители клещевого энцефалита).

Из-за сухости климата Крым беден земноводными. В горных водоемах водится гребенчатый тритон (его некоторые держат в аквариумах, т.к. он может жить в неволе). Очень многочисленна озерная лягушка; встречаются и древесные лягушки-квакши, с присосками на лапках, которые помогают им держаться на дереве. Все амфибии – полезны.

Часто можно видеть на камнях, нагретых солнцем, маленьких разноцветных ящериц. В Крыму их 6 видов: прыткая, крымская, скальная, разноцветная ящурка, желтопузик, крымский геккон.

Желтопузика иногда путают со змеей, но эта желтая безногая ящерица только похожа на змею. На месте ног у нее продольные складки, глаза имеют веки, а зубов нет. Желтопузик насекомоядный, занесен в Красную книгу. Живет как в горных (южнобережных) районах, так и в степи. Кроме Крыма, не встречается больше нигде на Украине.

Змей в Крыму практически нет, если не считать ужей (обыкновенного и водяного). Оба вида полозов (четырехполосый и леопардовый) внесены в Красную книгу; неядовиты. Обитают в основном на склонах гор, в скалах. Единственная ядовитая змея на полуострове – степная гадюка, но встречается она редко, укусы не смертельны. Недавно мне попалось в газете письмо читателя. Читатель спрашивал, что делать, если на его приусадебном участке поселилась серая гадюка. Убивать – нельзя, а если ужалит? Редакция в ответ рассказала ему о пользе лягушек и змей при защите сада от мышей и насекомых. Неизвестно, удовлетворил ли его такой ответ. Интересно, что будет, если каждый заведет на участке какую-нибудь небольшую змею вместо кошки, чтобы она ловила мышей? Как в Индии заводят питонов. Из всех змей в Крыму чаще остальных можно увидеть ужа, но при встрече он сразу пытается скрыться.

В горных лесах гнездится до 40% всех птиц полуострова. Самый многочисленный –зяблик, из голубей – вяхирь и горлинка, зарянка, сова-неясыть, славки, дрозды певчий и черный, клест, лесной конек, чиж, черноголовая сойка, большой пестрый дятел. Весной иногда можно услышать, как в кроне высоких деревьев поет невидимая иволга. В степных районах обычны жаворонки и удоды –«степные попугаи». Эти довольно крупные рыжеватые птицы с черными полосками вдоль тела имеют высокие хохолки на головах, которые они ловко раскрывают и складывают, как веер. Удода трудно заметить в рыжеватой пыли или среди сухих степных трав, даже если он сидит почти у вас под ногами. Еще 100 лет назад в крымских дворах вместе с индюками и курами жили павлины. Сейчас пытаются искусственно разводить перепелов, фазанов и страусов.

В Крыму несколько видов сов: от самой маленькой – сплюшки – до крупного филина. Другие хищники – орел-могильник, канюк; падальщики – стервятник, гриф и сип.

На яйлах гнездятся полевой конек, каменка обыкновенная, коноплянка, полевой жаворонок, кеклик. В степи – 4 вида жаворонков, кулик-авдотка, очень редко – дрофа.

На прибрежных скалах – баклан хохлатый, нырок, огарь, пеганки, чайки, буревестник. В Крыму зимуют около 30 видов птиц: чернозобая гагара, пеганки, нырковая утка, чомга, большой баклан, лебеди и др. В Красную книгу занесены многие виды, причины исчезновения которых не ясны: например, черный аист, степной орел. Очень интересное место, с точки зрения орнитолога, — Лебяжьи острова на (северо-запад полуострова, берег Каркинитского залива). В этом заповеднике гнездятся и зимуют многие виды птиц (на пролете в Крыму бывают даже пеликаны). Много птиц – в Карадагском заповеднике. Туристам с катера показывают черных хохлатых бакланов, т.к. беспокоить их нельзя.

Конечно, всем интересно: много ли в Крыму млекопитающих? Кого можно встретить в лесу, прогуливаясь по тропинке? Скорее всего, никого, т.к. дневные животные очень осторожны и наверняка постараются избежать встречи с человеком. И все же крымские леса населены. Здесь живут зайцы-русаки, кролики, куницы, лисы, барсуки, енотовидные собаки, белки, ласки, хорьки. Надо сказать, что из всех зверьков куницы и ласки – самые «сумасшедшие». Если вас когда-нибудь кусала дикая куница, которую юннаты почему-то собрались держать в живом уголке, вы знаете, насколько куницы бесстрашны и решительны. Если она в кого-то вцепилась, то держит мертвой хваткой. То же можно сказать о маленькой, но отважной ласке, которая может в одиночку перегрызть горло целому курятнику в пылу охоты и пролезет в любую щель.

Зима 2006 года была очень холодной, и по льду из Херсонской области на Крымский полуостров пришло около 35 волков (хотя волков в Крыму нет, их перебили еще до войны. Скорее всего, уничтожат и этих пришлых). Иногда в крымские леса заходят лоси.

Из насекомоядных в Крыму живут ежи и 5 видов землероек. Ежиков иногда по вечерам можно увидеть и в городе, где-нибудь в парке или на тихой улице, где нет машин. Землеройку увидеть почти невозможно: они очень маленькие, не больше мыши, и почти не показываются на поверхности земли. Легче встретить кого-нибудь из грызунов: суслика, хомяка, тушканчика или мышовку.

В пещерах и гротах живут рукокрылые – летучие мыши; их в Крыму около 18 видов, но половина занесена в Красную книгу. Летучие мыши очень не любят, когда их беспокоят на отдыхе. Несмотря на то, что поймать и даже разглядеть летучую мышь, отдыхающую под сводом пещеры, не так-то легко, они не в восторге от посетителей. Например, в гроте, куда туристов обязательно приводят во время экскурсии в Новый Свет, можно только услышать, как где-то высоко в темноте «переговариваются» рукокрылые, как будто рацию настраивают. В придачу на вас может свалиться немного помета, но самих мышей вы так и не увидите. Все эти ночницы, нетопыри, длиннокрылы и подковоносы – животные исключительно полезные, ночные и скрытные. Естественно, не вампиры; питаются насекомыми.

Самые крупные животные в Крыму – парнокопытные: благородный олень (до 700 особей) и косуля (до 2 000 особей), кабан, зубр, корсиканский муфлон, лань.

Диких кабанов в Крым завезли в 1949 году из Уссурийского края, и они здесь прижились.

Из 57 видов крымских млекопитающих 17 отнесены к категории крайне редких животных. Больше никому не удастся, к сожалению, увидеть в Крыму тюленей-монахов; их истребили окончательно, хотя этот вид был внесен в Красные книги МСОП, СССР и УССР. На Черноморском побережье Крыма тюлень-монах встречался в начале XX века. Чтобы восстановить этот вид, еще в советские времена предлагалось начать реакклиматизацию тюленей на Тарханкуте, но представить это вряд ли возможно, ведь эти осторожные животные не переносили присутствия человека, а народу на Тарханкуте с каждым годом становится больше. Даже если бы тюлени в Крыму сохранились, им не понравилось бы жить в соседстве с отдыхающими и аквалангистами. Жаль, что их больше нет…

В Черном море жизнь кипит на глубине до 200 метров – там, где есть свет, воздух и нет сероводорода. В глубинах могут жить одни бактерии, которые сероводородом питаются. Но это не значит, что в Черном море и посмотреть не на что и не на кого. Здесь живут 2 вида дельфинов – белобочка и афалина. У берегов Карадага, Судака, Балаклавы их иногда можно видеть с катера или даже с пляжа. Вот они, выпрыгивают из воды, блестят на солнце их серебристые спины! Где рыба, там и дельфины. Они действительно сопровождают катера, и тогда их видно особенно хорошо. Афалины выступают во многих дельфинариях. Раньше в Балаклаве был большой военный дельфинарий, где дельфинов тренировали по специальным программам для работы во время боевых действий. Дико звучит словосочетание – «охота на дельфинов». Однако промысел дельфинов в Черном море был запрещен лишь в 1966 году. В Крыму начинает развиваться новый метод лечения детей – дельфинотерапия. Дети с замедленным развитием, страдающие ДЦП с удовольствием общаются с дельфинами, разговаривают с ними, а дельфины положительно влияют на нервную систему больных детей.

Как известно, дельфин – млекопитающее, а не рыба. Но в Черном море обитают и многие виды рыб. В Черном и Азовском морях встречается до 200 видов рыб, причем одни живут в этих морях постоянно, другие заходят, мигрируя через Босфор. Черное море преснее Средиземного, поэтому у нас нет средиземноморских видов. Рыбы Черного моря: барабулька (султанка), бычки, кефаль, скаты (морская лисица, морской кот-хвостокол), плоские рыбы – калкан, морской язык, речная камбала (глосса). Древнейшие рыбы Черного моря – осетровые. Они могут охотиться на всех глубинах, но из-за браконьерского промысла сейчас их мало. У берегов Кавказа черноморский осетр ходит нереститься на Дон, Кубань, Риони.

В 1980-х годах в Черном море было огромное количество хамсы и шпрота, но неконтролируемый вылов, вторжение гребневика мнемиопсиса привело к тому, что и хамса, и шпрот закончились. К счастью, в настоящее время популяция восстанавливается, а где есть хамса, там есть и хищные пелагические рыбы (т.е. обитающие в верхних слоях моря) – например, ставрида. Крупные (и редкие) хищники Черного моря – луфари, пеламида. Скумбрия и тунец больше не заходят в воды Черного моря, по экологическим причинам. Говорят, были случаи, когда из Мраморного моря в Черное заходила акула-молот рыба-меч, но в Крыму акул нет, кроме катрана (он не опасен, а его мясо даже подают в ресторанах). На мелководье катран никогда не заходит.

В пресных водоемах Крыма водится около 36 видов рыб. Большая часть – акклиматизированных, которые прижились в Крыму после открытия Северо-Крымского канала: карась, карп, окунь, судак, толстолобик, щука. В реке Аузун-Узень водится радужная форель (она может жить только в очень чистой проточной воде). Американскую радужную форель выращивают в форелевом хозяйстве на реке Альме, и все же это редкая в Крыму рыба.

Невозможно рассказать здесь обо всем многообразии лесных, степных, морских животных Крыма. Если вам удастся увидеть кого-либо из них – наблюдайте, радуйтесь и позаботьтесь, насколько сможете, о том, чтобы животных в Крыму не стало меньше.

Приятных вам прогулок по Крыму!

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