Описание приготовления:

Омлеты вы можете приготовить на свой вкус. Можно приготовить, например, первый омлет с колбасой, второй — с сыром и третий — с овощами или зеленью. Или же заменить на свои любимые или доступные ингредиенты. Можно экспериментировать и готовить каждый раз разные вкусы.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Куриные яйца 6 Штук

Сливки 3 Ст. ложки

Шпинат 20 Грамм

Кетчуп 1 Ст. ложка

Болгарский перец 100 Грамм

Сыр колбасный 50 Грамм

Рикотта 150 Грамм (крем)

Сметана 50 Грамм (крем)

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

210 ккал

Калорийность

9 г

Белки

17 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Трёхслойный торт-омлет»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Для первого омлета в чашу вбейте 2 куриных яйца, добавьте 1 столовую ложку сливок, соль и перец по вкусу.

Соедините продукты между собой. Колбасный сыр натрите на мелкой терке.

Сковороду нагрейте с 1 столовой ложкой масла, вылейте омлетную массу и сверху разложите натертый сыр. Готовьте под крышкой 4-5 минут при небольшом нагреве до готовности. Омлет переворачивать не нужно. Как полностью схватится сверху переложите на блюдо.

Для второго омлете в подходящую мисочку вбейте 2 куриных яйца, 1 столовую ложку сливок, соль и перец по вкусу. Свежий шпинат нарежьте мелко и добавьте в омлетную массу.

Соедините все ингредиенты между собой.

Сковороду нагрейте с 1 столовой ложкой масла, вылейте омлетную массу со шпинатом и готовьте под крышкой до готовности. Готовый омлет переложите на отдельное блюдо.

Для третьего омлета соедините 2 яйца, 1 столовую ложку сливок и 1 столовую ложку кетчупа. Приправьте по вкусу.

Перемешайте омлетную массу, добавьте мелко нарезанный болгарский перец. Вылейте массу в сковороду с 1 столовой ложкой масла и обжарьте как предыдущие под крышкой при небольшом нагреве.

Для крема соедините сыр "Риккота" со сметаной, приправьте по вкусу.

Соберите торт: выложите на блюдо омлет со шпинатом, смажьте половиной творожного крема. Затем омлет со шпинатом и снова сыр. Выложите третий омлет с сыром.

Омлет готов! Подавайте к столу.

Приятного аппетита!