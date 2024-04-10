Описание приготовления:
Омлеты вы можете приготовить на свой вкус. Можно приготовить, например, первый омлет с колбасой, второй — с сыром и третий — с овощами или зеленью. Или же заменить на свои любимые или доступные ингредиенты. Можно экспериментировать и готовить каждый раз разные вкусы.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Куриные яйца 6 Штук
- Сливки 3 Ст. ложки
- Шпинат 20 Грамм
- Кетчуп 1 Ст. ложка
- Болгарский перец 100 Грамм
- Сыр колбасный 50 Грамм
- Рикотта 150 Грамм (крем)
- Сметана 50 Грамм (крем)
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
210 ккал
Калорийность
9 г
Белки
17 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Трёхслойный торт-омлет»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Для первого омлета в чашу вбейте 2 куриных яйца, добавьте 1 столовую ложку сливок, соль и перец по вкусу.
Соедините продукты между собой. Колбасный сыр натрите на мелкой терке.
Сковороду нагрейте с 1 столовой ложкой масла, вылейте омлетную массу и сверху разложите натертый сыр. Готовьте под крышкой 4-5 минут при небольшом нагреве до готовности. Омлет переворачивать не нужно. Как полностью схватится сверху переложите на блюдо.
Для второго омлете в подходящую мисочку вбейте 2 куриных яйца, 1 столовую ложку сливок, соль и перец по вкусу. Свежий шпинат нарежьте мелко и добавьте в омлетную массу.
Соедините все ингредиенты между собой.
Сковороду нагрейте с 1 столовой ложкой масла, вылейте омлетную массу со шпинатом и готовьте под крышкой до готовности. Готовый омлет переложите на отдельное блюдо.
Для третьего омлета соедините 2 яйца, 1 столовую ложку сливок и 1 столовую ложку кетчупа. Приправьте по вкусу.
Перемешайте омлетную массу, добавьте мелко нарезанный болгарский перец. Вылейте массу в сковороду с 1 столовой ложкой масла и обжарьте как предыдущие под крышкой при небольшом нагреве.
Для крема соедините сыр "Риккота" со сметаной, приправьте по вкусу.
Соберите торт: выложите на блюдо омлет со шпинатом, смажьте половиной творожного крема. Затем омлет со шпинатом и снова сыр. Выложите третий омлет с сыром.
Омлет готов! Подавайте к столу.
Приятного аппетита!