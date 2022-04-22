Аренда недвижимости в Апрелевке

Новые квартиры появляются крайне редко, и цена аренды не особо привлекательна — выгоднее купить собственное жилье. Однако, как считают специалисты, через некоторое время ситуация может измениться кардинально.

В топе серийное жильё

Активнее всего до сих пор развивается аренда серийного жилья. Типовую одно-двухкомнатную квартиру снять стает все сложнее — цены кусаются. Поэтому в скором времени может повториться ситуация, наблюдавшаяся в Одессе три года назад: тогда плата за аренду квартиры на вторичном рынке практически сравнялась с выплатами по кредиту на ее покупку, и народ массово кинулся скупать жилье. Результат — безудержный рост цен на серийные квартиры. Также сегодня выгодно можно сдать квартиру в Апрелевке.

Чтобы внушить клиенту ощущение реальности сделки, посредник в его присутствии звонит своему сообщнику — якобы владельцу квартиры, после чего сообщает номер телефона «хозяина». Когда клиент, выйдя из конторы, звонит, мошенник либо не берет трубку, либо отвечает, будто квартира только что была сдана.

В том случае, если доверчивый арендатор настойчиво требует новых адресов, все в точности повторяется десятки раз. Многие и не требуют — два-три раза убедившись, что дешевой квартиры при помощи посредника не найти, люди пытаются расторгнуть договор и получить деньги назад. Но обнаруживают, что это невозможно — фирма выполняет свои обязательства буква в букву. С юридической точки зрения все как полагается: в договоре ясно указано, что компания продает информацию, а не гарантирует аренду квартиры по указанной цене.