ГлавнаяРецептыТот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты Тот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты На чтение: 1 минута Пирог с вареньем – это то, что возвращает в детские воспоминания. Хорошие новости: такая ностальгия не требует ни времени, ни усилий. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Эта легкая и ароматная выпечка готовится почти «легким взмахом руки». Если нужно что-то сладенькое к чаю, но долго колдовать над десертом не хочется, то лучшего варианта просто не найти. Будет интересно Ни, не молоко: какой ингредиент сделает ваше картофельное пюре идеальным Рецепт пирога с вареньем Время: 25 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 250 грамм варенья; – 1/2 чайной ложки соды; – 2 яйца; – 1/3 стакана сахара; – щепотка ванилина и соли; – 250 грамм кефира (2,5%); – 400 грамм соли; – 50 грамм сахарной пудры. Приготовление: Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Консистенция теста должна быть густой. Выливаем тесто в форму для выпечки. Выпекаем 20 минут при 180 градусов. Готовность проверяем спичкой или зубочисткой. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита! Вкус такой, как у бабушки: готовим вареники с вишней и клубникой. Поделитесь с друзьями