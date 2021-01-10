Аренда недвижимости в Одесской области у моря

Новые квартиры появляются крайне редко, и цена аренды не особо привлекательна — выгоднее купить собственное жилье. Однако, как считают специалисты, через некоторое время ситуация может измениться кардинально.

В топе серийное жильё

Активнее всего до сих пор развивается аренда серийного жилья. Типовую одно-двухкомнатную квартиру снять стает все сложнее — цены кусаются. Поэтому в скором времени может повториться ситуация, наблюдавшаяся в Одессе три года назад: тогда плата за аренду квартиры на вторичном рынке практически сравнялась с выплатами по кредиту на ее покупку, и народ массово кинулся скупать жилье. Результат — безудержный рост цен на серийные квартиры.

Но теперь банки кредитуют не более 65% стоимости серийного жилья — остальную сумму покупателю надо вложить самому. Поэтому даже если цена аренды сравняется с размером выплат по кредиту, большинство теперешних арендаторов вряд ли смогут решиться на покупку. Также переходите по ссылке на сайт https://goo.gl/maps/7v3vwCVRRMrgb4rA6, где вы сможете снять квартиру в у моря в Одесской области без посредников.

Как разводят посредники

В объявлениях на интернет-сайтах встречаются и более приемлемые суммы месячной арендной платы: 70-90 долларов за однокомнатную, до 140 — за двухкомнатную квартиру. Но надо помнить, что из-за продолжающегося общего дефицита доступного жилья довольно активно ведут себя и мошенники, промышляющие продажей фиктивных адресов желающим снять квартиру.

Схема «развода» несостоявшегося арендатора проста. В том случае, если он звонит по привлекательному объявлению, выясняется, что жилье предлагает фирма-посредник. Клиенту предлагают прийти в офис и подписать договор, согласно которому фирма берется два-три месяца искать (но не найти!) для него жилье, регулярно предоставлять свежие адреса сдаваемых квартир, а он за полученную информацию обязан уплатить вперед 25-30 долларов.

Чтобы внушить клиенту ощущение реальности сделки, посредник в его присутствии звонит своему сообщнику — якобы владельцу квартиры, после чего сообщает номер телефона «хозяина». Когда клиент, выйдя из конторы, звонит, мошенник либо не берет трубку, либо отвечает, будто квартира только что была сдана. В том случае, если доверчивый арендатор настойчиво требует новых адресов, все в точности повторяется десятки раз. Многие и не требуют — два-три раза убедившись, что дешевой квартиры при помощи посредника не найти, люди пытаются расторгнуть договор и получить деньги назад. Но обнаруживают, что это невозможно — фирма выполняет свои обязательства буква в букву. С юридической точки зрения все как полагается: в договоре ясно указано, что компания продает информацию, а не гарантирует аренду квартиры по указанной цене.