Рецепт: Печенье «5 злаков» — полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Ингредиенты:
хлопья 5 злаков — 200 грамм;
мука пшеничная — 100 грамм;
сахарный песок — 100 грамм;
сливочное масло мягкое — 100 грамм;
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
ванилин — по желанию;
корица молотая — по желанию;
разрыхлитель теста — 1 пак.
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Вкусное домашнее полезное злаковое печенье …
Для приготовления этого печенья использую смесь хлопьев «5 злаков» в которую входят овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза и из которой варю кашу.
Начинаем, в первую очередь нужно достать из холодильника сливочное масло и куриное яйцо, чтобы они стали комнатной температуры.
Далее отмеряем сухие ингредиенты: смесь 5 злаков, пшеничная мука, сахарный песок.
Соединяем, в миску отправляем пшеничную муку,
далее хлопья 5 злаков,
сахарный песок.
Теперь по желанию и наличию: ванилин, корица.
Корицу рекомендую, очень украшает вкус печенья.
И не забываем про разрыхлитель теста.
По сухим ингредиентам всё,
перемешиваем.
Возвращаемся к сливочному маслу и куриному яйцу, соединяем их в одну миске
и тщательно перемешиваем с помощью ложки/вилки.
Теперь пришла очередь соединить сухие и жидке ингредиенты.
Замешиваем тесто и убираем его в холодильник отдохнуть минут на 30,
можно и дольше, эта порция теста пролежала ночь в холодильнике и все хорошо. Делим тесто на кусочки и формируем печеньки, форма и размер по желанию.
Отправляем выпекаться в разогретый до 180*С духовой шкаф на 15-20 минут, цвет печенья особо не меняется, главное не пересушить …
Печенье «5 злаков» готово, горячее/теплое/остывшее в любом виде вкусно. В разломе …
Хранить остывшее печенье лучше в пакете или в контейнере с крышкой, так оно дольше не черствеет. Рекомендую приготовить и порадовать родных и близких вкусным злаковым печеньем.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 40 мин.