Рецепт: Печенье «5 злаков» — полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Ингредиенты:

хлопья 5 злаков — 200 грамм;

мука пшеничная — 100 грамм;

сахарный песок — 100 грамм;

сливочное масло мягкое — 100 грамм;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

ванилин — по желанию;

корица молотая — по желанию;

разрыхлитель теста — 1 пак.

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Вкусное домашнее полезное злаковое печенье …

Для приготовления этого печенья использую смесь хлопьев «5 злаков» в которую входят овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза и из которой варю кашу.

Начинаем, в первую очередь нужно достать из холодильника сливочное масло и куриное яйцо, чтобы они стали комнатной температуры.

Далее отмеряем сухие ингредиенты: смесь 5 злаков, пшеничная мука, сахарный песок.

Соединяем, в миску отправляем пшеничную муку,

далее хлопья 5 злаков,

сахарный песок.

Теперь по желанию и наличию: ванилин, корица.

Корицу рекомендую, очень украшает вкус печенья.

И не забываем про разрыхлитель теста.

По сухим ингредиентам всё,

перемешиваем.

Возвращаемся к сливочному маслу и куриному яйцу, соединяем их в одну миске

и тщательно перемешиваем с помощью ложки/вилки.

Теперь пришла очередь соединить сухие и жидке ингредиенты.

Замешиваем тесто и убираем его в холодильник отдохнуть минут на 30,

можно и дольше, эта порция теста пролежала ночь в холодильнике и все хорошо. Делим тесто на кусочки и формируем печеньки, форма и размер по желанию.

Отправляем выпекаться в разогретый до 180*С духовой шкаф на 15-20 минут, цвет печенья особо не меняется, главное не пересушить …

Печенье «5 злаков» готово, горячее/теплое/остывшее в любом виде вкусно. В разломе …

Хранить остывшее печенье лучше в пакете или в контейнере с крышкой, так оно дольше не черствеет. Рекомендую приготовить и порадовать родных и близких вкусным злаковым печеньем.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 40 мин.