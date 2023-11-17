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Рецепт: Печенье «5 злаков» — полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

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Рецепт: Печенье «5 злаков» — полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Ингредиенты:
хлопья 5 злаков — 200 грамм;
мука пшеничная — 100 грамм;
сахарный песок — 100 грамм;
сливочное масло мягкое — 100 грамм;
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
ванилин — по желанию;
корица молотая — по желанию;
разрыхлитель теста — 1 пак.
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Вкусное домашнее полезное злаковое печенье …

Для приготовления этого печенья использую смесь хлопьев «5 злаков» в которую входят овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза и из которой варю кашу.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Начинаем, в первую очередь нужно достать из холодильника сливочное масло и куриное яйцо, чтобы они стали комнатной температуры.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Далее отмеряем сухие ингредиенты: смесь 5 злаков, пшеничная мука, сахарный песок.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Соединяем, в миску отправляем пшеничную муку,

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

далее хлопья 5 злаков,

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

сахарный песок.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Теперь по желанию и наличию: ванилин, корица.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Корицу рекомендую, очень украшает вкус печенья.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

И не забываем про разрыхлитель теста.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

По сухим ингредиентам всё,

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

перемешиваем.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Возвращаемся к сливочному маслу и куриному яйцу, соединяем их в одну миске

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

и тщательно перемешиваем с помощью ложки/вилки.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Теперь пришла очередь соединить сухие и жидке ингредиенты.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Замешиваем тесто и убираем его в холодильник отдохнуть минут на 30,

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

можно и дольше, эта порция теста пролежала ночь в холодильнике и все хорошо. Делим тесто на кусочки и формируем печеньки, форма и размер по желанию.

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Отправляем выпекаться в разогретый до 180*С духовой шкаф на 15-20 минут, цвет печенья особо не меняется, главное не пересушить …

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Печенье «5 злаков» готово, горячее/теплое/остывшее в любом виде вкусно. В разломе …

Рецепт: Печенье "5 злаков" - полезное злаковое печенье, овес, пшеница, ячмень, рожь, кукуруза

Хранить остывшее печенье лучше в пакете или в контейнере с крышкой, так оно дольше не черствеет. Рекомендую приготовить и порадовать родных и близких вкусным злаковым печеньем.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 40 мин.

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