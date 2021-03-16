Теплоход дает возможность молодоженам устроить выездную регистрацию брака и свадебный пир весело и нестандартно. Молодые прибудут на причал под звуки марша Мендельсона. Родители приветствуют их на борту судна, украшенного цветами и шарами. Накрыты столы. Артисты ожидают команды ведущего. Фотограф на долгую память фиксирует самые прекрасные моменты праздника. Это лучшие минуты свадьбы!

Не только на теплоходе можно провести выездную церемонию регистрации брака. Прекрасное место и причал, к которому пришвартовано судно. На площадке, украшенной воздушными шарам, может разместиться до 100 человек. Декораторы соберут в гирлянды воздушные шарики, букеты или создадут панно для церемонии, а после регистрации десятки шаров улетят в небо. Далее начнется свадебный рейс по Днепру. Не упустите такую возможность!

Последний звонок и выпускной вечер на теплоходе уже традиция для наших старшеклассников. Вчерашние школьники проведут свои прощальные вечера на борту белых теплоходов в кругу любимых учителей и родителей. Выпускной – примечательное событие для бывших учеников, оставивших позади школьные годы. Компания «DYT» поможет организовать его на достойном уровне. Разработаны индивидуальные сценарии праздника для всех классов: четвёртых, девятых и одиннадцатых. Нет ничего лучшего, чем провести выпускной вечер на пароходе. Это воспоминания на всю жизнь!

Аренда яхт в Одессе, теплохода для выпускного бала — это дискотека с вечера до утра на открытой палубе, танцы и фейерверк. Можно заказать небольшое судно только для вашего класса. Если несколько классов объединятся между собой, они могут взять на прокат большой корабль на 100-150 посадочных мест. На выпускной обязательно приглашают фотографа, ди-джея, украшают палубы, устраивают салюты и фейерверки. Заказывать ли ресторан уже решают выпускники и их родители. Охрана проследит за тем, чтобы не было алкоголя на борту и не допустит «чужих» на вечеринку. Ранним утром с наступившим рассветом у бывших школьников начнется новый взрослый этап жизни.