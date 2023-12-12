Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Зразы — это необычное и очень интересное блюдо, которое отчасти напоминает котлеты. Наибольшее сходство зразы обрели по сравнению с котлетами по-киевски. Пришло это блюдо в мировую кулинарию благодаря полякам.
Ввела данный кулинарный изыск в постоянное употребление жена короля Сигизмунда I. Однако, литовцы утверждают, что зразы изначально появились не в Польше, а в Литве. Это противостояние длится довольно долго. По словам литовцев, в Польшу зразы привезли после того, как образовалась Речь Посполитая.
Можно долго спорить по поводу происхождения зраз, лучше их приготовить.
Ингредиенты для зраз:
- панировочные сухари — 4 ст.л.;
- молоко — 50 мл;
- фарш — 500 г;
- лук репчатый — шт.;
- яйцо — 3 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сыр — 100 г;
- петрушка — пучок.
Ингредиенты для кляра:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст.л.;
- мука — 3 ст.л.;
- разрыхлитель — ½ ч.л.
Приготовление зраз:
Панировочные сухари необходимо залить молоком и перемешать. Пропускаем через мясорубку лук, выкладываем его к фаршу, разбиваем туда же яйцо.
Выкладываем в фарш также панировочные сухари в молоке, тщательно перемешиваем. Не забываем посолить смесь по вкусу.
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем к яйцам мягкое сливочное масло, натираем на крупной терке сыр.
Пропускаем к сливочному маслу и яйцам через пресс зубчики чеснока. Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в миску с яйцами и сливочным маслом, перемешиваем.
Формируем из фарша небольшие лепешки, куда выкладываем яичную начинку.
Запечатываем начинку внутри фарша, оставляем в холодильнике под пленкой на 15 минут.
Для кляра взбиваем яйца, добавляем к ним сметану, муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем.
Обваливаем зразы в кляре и отправляем на сковороду с растительным маслом.
Обжариваем зразы с обеих сторон до золотистой корочки.
В результате, получаются обжаренные сочные зразы.
Это отличный способ заменить обычные котлеты на нечто новое.