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Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

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Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Зразы — это необычное и очень интересное блюдо, которое отчасти напоминает котлеты. Наибольшее сходство зразы обрели по сравнению с котлетами по-киевски. Пришло это блюдо в мировую кулинарию благодаря полякам.

Ввела данный кулинарный изыск в постоянное употребление жена короля Сигизмунда I. Однако, литовцы утверждают, что зразы изначально появились не в Польше, а в Литве. Это противостояние длится довольно долго. По словам литовцев, в Польшу зразы привезли после того, как образовалась Речь Посполитая.

Можно долго спорить по поводу происхождения зраз, лучше их приготовить.

Ингредиенты для зраз:

  • панировочные сухари — 4 ст.л.;
  • молоко — 50 мл;
  • фарш — 500 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр — 100 г;
  • петрушка — пучок.

Ингредиенты для кляра:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • мука — 3 ст.л.;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.

Приготовление зраз:

Панировочные сухари необходимо залить молоком и перемешать. Пропускаем через мясорубку лук, выкладываем его к фаршу, разбиваем туда же яйцо.

Выкладываем в фарш также панировочные сухари в молоке, тщательно перемешиваем. Не забываем посолить смесь по вкусу.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем к яйцам мягкое сливочное масло, натираем на крупной терке сыр.

Пропускаем к сливочному маслу и яйцам через пресс зубчики чеснока. Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в миску с яйцами и сливочным маслом, перемешиваем.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Формируем из фарша небольшие лепешки, куда выкладываем яичную начинку.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Запечатываем начинку внутри фарша, оставляем в холодильнике под пленкой на 15 минут.

Для кляра взбиваем яйца, добавляем к ним сметану, муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем.

Обваливаем зразы в кляре и отправляем на сковороду с растительным маслом.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Обжариваем зразы с обеих сторон до золотистой корочки.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

В результате, получаются обжаренные сочные зразы.

Намного вкуснее обычных котлет. Зразы с хрустящей корочкой: рецепт, который удивит ваших гостей

Это отличный способ заменить обычные котлеты на нечто новое.

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