Астролог в Харькове

Покупатели с точки зрения астрологии

Покупатель это загадка! Чего он действительно хочет? Как его можно уговорить? Чего он ищет? Где находится его «Ахиллесова пята»? Ваш личный бизнес Астролог Харьков узнает сначала знак Зодиака вашего клиента для того, чтобы понять что является для него или его бизнеса наиболее важным.

Овен:

Стабильные покупки вам обеспечены. Хочет показать свою замечательную натуру. Скажите ему, как он прекрасно смотрится, покупая ваш товар/услуги, и возможно, вы его убедите. Пусть он чувствует себя победителем в вашей сделке.

Телец:

Это сверхбыстрая вычислительная машина, поэтому вам придется долго убеждать Тельца в том, что качество вашего товара вполне соответствует цене, что это эффективная, долговечная и выгодная покупка.

Близнецы:

Он захочет узнать все о товаре, который покупает, поэтому для встречи с таким покупателем вам понадобится самый умный, осведомленный и опытный специалист. Цена для него важна, но еще важнее то, что в качестве продавца он хочет видеть своего друга. Отношения в таких сделках имеют большое значение.

Рак:

Это очень практичный покупатель, поэтому в своих подходах к нему вы должны основываться только на фактах.

Лев:

Лев любит играть, и чем больше игрушек будет в песочнице, тем лучше. Вы должны учесть это и представить Льву свой товар как очередную игрушку. Если в таких отношениях между продавцом и покупателем будет присутствовать элемент театральности и наигранности, это будет даже лучше.

Дева:

Знайте, для Девы лучше правда, чем вымысел.

Весы:

Перед тем, как на что-нибудь решиться, он будет взвешивать все «за» и «против» и основательно и долго все обдумывать. Но если вы окажитесь его партнером в сделке, то возможно ваши дела пойдут быстрее.

Скорпион:

Скорпион должен решиться на все сам. Позвольте ему тщательно рассмотреть ваше предложение. Все, что вы можете сделать — это преподнести ему товар так, как вы бы это сделали королю.

Стрелец:

Для того, чтобы соперничать на интеллектуальном уровне с этим умным покупателем, вам нужен настоящий профессионал. Ему будет интересно все, и он не будет концентрировать внимание только на вашем товаре/ услуге.

Козерог:

Возможно, он начнет свою игру. Единственным значимым фактором для этого знака Зодиака является реальная ценность денег. Это настоящий профессионал, который больше заботиться о пользе, чем об эффекте.

Водолей:

Аналитический и любознательный Водолей совершает любые покупки, потому что так надо ему, а ваши доводы ему абсолютно безразличны. Он слишком независимый, чтобы его можно было хоть в чем-нибудь уговорить, поэтому просто будьте рядом, если он захочет задать вам вопрос или узнать преимущества вашего товара/услуги. В этом случае вам нужен настоящий профессионал.

Рыбы:

Рыбы очень долго и трудно принимают решения, поэтому вам нужен понимающий и заботливый продавец, который сможет его заставить чувствовать себя комфортно при покупке данного товара.