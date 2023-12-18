Описание приготовления:
Этот соус обязательно предложат вам, если вы будете во французском ресторане есть стейк. Сыр "Рокфор" имеет довольно яркий вкус и аромат, который усилится за счет нагревания, поэтому никаких других дополнений он не требует. Чем выше жирность у сливок, тем гуще получится соус.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы / Соус сырный / Соленое География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Сыр 2 Ст. ложки (Рокфор)
- Сливки 150 Миллилитров (15-20% жирности)
Количество порций 2
Калорийность
168 ккал
Калорийность
13 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус "Рокфор"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса "Рокфор".
Раскрошите сыр в маленький сотейник. Поставьте сковороду на медленный огонь и полностью его растопите.
Влейте к сыру сливки. Мешая варите до однородного соуса. Снимите готовый соус с огня, перелейте в соусник и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!