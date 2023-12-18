Описание приготовления:

Этот соус обязательно предложат вам, если вы будете во французском ресторане есть стейк. Сыр "Рокфор" имеет довольно яркий вкус и аромат, который усилится за счет нагревания, поэтому никаких других дополнений он не требует. Чем выше жирность у сливок, тем гуще получится соус.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы / Соус сырный / Соленое География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Сыр 2 Ст. ложки (Рокфор)

Сливки 150 Миллилитров (15-20% жирности)

Количество порций 2

Калорийность

168 ккал

Калорийность

13 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Рокфор"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса "Рокфор".

Раскрошите сыр в маленький сотейник. Поставьте сковороду на медленный огонь и полностью его растопите.

Влейте к сыру сливки. Мешая варите до однородного соуса. Снимите готовый соус с огня, перелейте в соусник и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!