Авто из Кореи в Украине. Отличия корейских автомобилей

Hyundai Sonata — южнокорейский автомобиль, который собирает положительные отзывы не только экспертов, но, прежде всего, пользователей.

Hyundai Sonata — общая информация

Hyundai Sonata относится к моделям высшего среднего класса. Выпускается по сей день с 1985 года. Заводы Hyundai Sonata расположены в различных странах Азии ( Южная Корея , Индия и Китай ), Африки ( Ботсвана , Египет и Судан ) и в США.

На данный момент было произведено шесть поколений Hyundai Sonata , но только 2-е было доставлено в Европу, а 3-е было значительным успехом в продажах. В Польше Sonatas появились в продаже в салонах автомобилей в 2005 году с представлением 5-го поколения.

Модель Hyundai Sonata является преемником модели Hyundai Steller, которая была разработана для продажи на американском рынке. Дизайнером Sonata является известный итальянский автомобильный стилист Джорджетто Джуджаро, автор таких проектов, как Alfa Romeo Giulia Sprint GT или Ford Mustang 2008 года.

На других рынках Hyundai Sonata известен как NF, Sonica или Embera. Его крупнейшими конкурентами на автомобильном рынке сегмента D являются, в частности, Volkswagen Passat , Ford Mondeo , Opel Vectra и Opel Insignia . Заказать себе авто из Кореи в Украину вы можете на сайте https://bexhilltrading.net/catalog/avto-iz-korei/.

Hyundai Sonata — технические характеристики

Каждое поколение Hyundai Sonata сидит на седан тела , так что автомобиль оснащен четырьмя дверями. Это автомобиль средних размеров, габариты кузова которого составляют 4800 мм x 1800 мм x 1475 мм. Эти значения могут отличаться от поколения к поколению, но это несущественные различия. Вес Hyundai Sonata не превышает полутора тонн, а объем багажного отсека составляет 523 литра.

Начиная с четвертого поколения, покупатель может выбирать между механической и автоматической коробкой передач . В зависимости от версии, под капотом Hyundai Sonata будет работать от 99 до 250 л.с., а в последних моделях максимальная скорость может достигать 230 км / ч. Разгон до сотки колеблется в районе 10 секунд с учетом разных версий и поколений модели.

Hyundai Sonata — система внутреннего сгорания и двигатель

Последующие версии Hyundai Sonata оснащались двигателями разной мощности. Первые поколения имели двигатели самого маленького 1.8, а самого большого 3.0. Каждая последующая версия оснащалась более крупными двигателями, но, как ни парадоксально, значения их среднего расхода топлива уменьшались.

Таким образом, первое поколение Hyundai Sonata с двигателем 3.0 было способно потреблять в среднем 14, 7 литра топлива на 100 километров. Для сравнения: автомобили 4-го поколения с двигателем 3, 3 потребляли 11, 1 л бензина на 100 км пути. Двигатели с наименьшим рабочим объемом дают меньшие результаты, целых 8, 7 л / 100 км.

Отзывы о Hyundai Sonata

По отзывам пользователей, по качеству Hyundai Sonata не уступает флагманским моделям среднего класса от Volkswagen или Opel. Что касается цены, Sonata выглядит положительно, учитывая высокие оценки в тестах безопасности и обширное оснащение.

Качество подвески Hyundai Sonata обеспечивает плавную и комфортную езду даже по некачественным дорогам. Также ценятся обтекаемые формы, простота дизайна и стиль интерьера. Большим преимуществом является низкая частота отказов автомобиля по сравнению с европейскими автомобилями того же класса.