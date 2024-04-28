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Тесто для пиццы на сметане

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Тесто для пиццы на сметане

Описание приготовления:

Пиццу из этого теста лучше делать в меру тонкой, чтобы она быстрее испеклась и не получилась сухой. Раскатывайте тесто для пиццы толщиной 5-6 мм. Из указанного количества получается две небольшие пиццы диаметром 20-24 см. Тесто получается мягкое, а начинку можете сделать любую на ваш вкус. Рецепт очень простой!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

  • Сметана 125 Грамм
  • Мука 220 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Сода 1/4 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

342 ккал

Калорийность

8 г

Белки

18 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто для пиццы на сметане»

Тесто для пиццы на сметане

Подготовьте все ингредиенты. Количество муки может уйти чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию готового теста.

Тесто для пиццы на сметане

Соедините сметану и соду. Перемешайте.

Тесто для пиццы на сметане

Добавьте яйцо, масло и соль.

Тесто для пиццы на сметане

Перемешайте и частями добавьте муку.

Тесто для пиццы на сметане

Тесто должно быть немного липкое, но мягкое и отставать от рук. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 15 минут.

Тесто для пиццы на сметане

Тесто для пиццы на сметане готово. Можно печь из него пиццу. Удачной вам и вкусной выпечки!

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