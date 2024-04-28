Описание приготовления:
Пиццу из этого теста лучше делать в меру тонкой, чтобы она быстрее испеклась и не получилась сухой. Раскатывайте тесто для пиццы толщиной 5-6 мм. Из указанного количества получается две небольшие пиццы диаметром 20-24 см. Тесто получается мягкое, а начинку можете сделать любую на ваш вкус. Рецепт очень простой!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 125 Грамм
- Мука 220 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Сода 1/4 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
342 ккал
Калорийность
8 г
Белки
18 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тесто для пиццы на сметане»
Подготовьте все ингредиенты. Количество муки может уйти чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию готового теста.
Соедините сметану и соду. Перемешайте.
Добавьте яйцо, масло и соль.
Перемешайте и частями добавьте муку.
Тесто должно быть немного липкое, но мягкое и отставать от рук. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 15 минут.
Тесто для пиццы на сметане готово. Можно печь из него пиццу. Удачной вам и вкусной выпечки!