Описание приготовления:

Пиццу из этого теста лучше делать в меру тонкой, чтобы она быстрее испеклась и не получилась сухой. Раскатывайте тесто для пиццы толщиной 5-6 мм. Из указанного количества получается две небольшие пиццы диаметром 20-24 см. Тесто получается мягкое, а начинку можете сделать любую на ваш вкус. Рецепт очень простой!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Сметана 125 Грамм

Мука 220 Грамм

Яйцо 1 Штука

Растительное масло 1 Ст. ложка

Сода 1/4 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

342 ккал

Калорийность

8 г

Белки

18 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто для пиццы на сметане»

Подготовьте все ингредиенты. Количество муки может уйти чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию готового теста.

Соедините сметану и соду. Перемешайте.

Добавьте яйцо, масло и соль.

Перемешайте и частями добавьте муку.

Тесто должно быть немного липкое, но мягкое и отставать от рук. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 15 минут.

Тесто для пиццы на сметане готово. Можно печь из него пиццу. Удачной вам и вкусной выпечки!