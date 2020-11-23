Автобусные туры в Албанию — что предлагает туроператор «Адриатик Трэвел»?

Путешествие на автобусе дает возможность посмотреть несколько государства за один раз. Мы предлагаем туры в течении всего года. Наши экскурсоводы расскажут о достопримечательностях государств. Для путешествия предоставляются комфортабельные автобусы.
Тур по Европе на автобусе из Калининграда
Турфирма «Адриатик Трэвел» предлагает увлекательные и разнообразные автобусные туры из Калининграда по Европе. Путешествие на автобусе дает возможность посмотреть несколько государства за один раз. Мы предлагаем туры в течении всего года. Наши экскурсоводы расскажут о достопримечательностях государств. Для путешествия предоставляются комфортабельные автобусы.
Преимущества автобусных туров от туристической фирмы «Адриатик Трэвел»
- Насыщенная программа с посещением интересных мест.
- Отличное питание, проживание в комфортных отелях, услуги гида.
- Возможность выбора места в автобусе.
- Тур можно оплатить несколькими частями.
- Возможность участия в составлении тура. Для этого необходимо отправить предложения на сайт турфирмы.
- Время путешествия на автобусе практически такое же как на поезде, но по меньшей цене и с лучшим комфортом.
- Для "маленьких" путешественников предусмотрены скидки на поездку.
Вместе с Автобусным туром из Калининграда Турфирма «Адриатик Трэвел» делает своим туристам шенгенские мультивизы — сроком до пяти лет!
Популярность автобусного путешествия объясняется финансовой доступностью для всех категорий путешественников. Так же во время поездки туристы общаются и знакомятся друг с другом. Многие путешественники выбирают автобус благодаря насыщенности программы. Для сопровождения экскурсии нанимаются профессиональные образованные гиды. Рекомендуем вам рассмотреть тур в Албанию от https://www.adriatic-travel.com.ua/.
Одним из самых популярных направлений автобусных туров из Калининграда является Германия. Турпоток в данную страну постоянно растет. Иногда туры бывают комбинированные. В программу входит посещение Германии и Франции. За последние годы стоимость путешествия на автобусах заметно снизилась по сравнению с путешествиями на самолетах.
Питание
В автобусных турах питание завтрак, как правило, входит в стоимость тура. Туристы завтракают в отелях, в которых останавливаются на ночлег или в специальных пунктах питания.
Так же популярными направлениями из Калининграда считаются Италия, Швейцария, Испания и другие государства. Передвигаясь на автобусе для туристов предоставляется полный сервис. В пути можно смотреть телевизор, расположившись в мягких креслах. В автобусе имеется возможность пользования кофеварками, и микроволновками.
Так же плюсом путешествия на автобусе является доставка туристов прямо к гостинцам.
В летний период автобусные туры из Калининграда являются очень популярным видом путешествия. Из Калининграда организовываются туры с возможностью путешествия не только по европейским странам, но и морям. Для организованных групп турфирма «Адриатик Трэвел» может составить индивидуальный тур по конкретным странам и городам с определённой экскурсионной программой.
Для получения более подробной информации об автобусных турах из Калининграда в Европу необходимо обратиться в офис турфирмы «Адриатик Трэвел», либо связаться с менеджером по телефону.
Для получения консультации по вопросам оформление литовской визы можно обратится к менеджеру турфирмы «Адриатик Трэвел».