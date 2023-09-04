Описание приготовления:

Для приготовления таркинского перца можно взять любой зеленый, недозрелый острый перец. Желательно чтобы он был одного размера. Такая заготовка может стать отличной закуской или подаваться в качестве гарнира к мясным блюдам. Хранить банки нужно в темном месте при температуре 0 до +5 градусов. Открытые заготовки обязательно храните в холодильнике.

Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Острый перец 500 Грамм (таркинский, маринованный)

Капуста белокочанная 1.5 Килограмма

Морковь 1 Штука

Укроп 2 Штуки (соцветия)

Вода 1 Литр

Соль 1/2 Ст. ложки

Уксус яблочный 9% 1/2 Ст. ложки

Количество порций 1

Калорийность

19 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Таркинский перец с капустой на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления таркинского перца с капустой на зиму. Для начала нужно приготовить таркинский перец.

В каждом перце у плодоножки сделайте надрезы, не отрезая ее, и выложите в широкую посуду, я беру пищевое ведро. Залейте перец холодной водой и оставьте на сутки, немного придавив, чтобы вышла лишняя горечь, затем воду полностью слейте. Добавьте укроп, чеснок 2 зубчика и 1/4 корня сельдерея (на 500 грамм острого перца). Приготовьте маринад (на 500 грамм перца — 1.5 литр холодной, не кипяченой воды и 100 грамм соли) и залейте перцы. Оставьте при комнатной температуре на 14 дней, под гнетом, шевеля их каждый день. Готовые перцы отожмите.

У капусты удалите верхние листья, сполосните и удалите кочерыжку. Порежьте капусту тонкой соломкой, морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите овощи в таз и перемешайте.

Банки тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Я обычно делаю это в микроволновой печке.

На дно банки выложите половину укропа и часть капусты с морковью, плотно уминая.

В один слой выложите подготовленный таркинский перец.

Выкладывайте капусту и перец поочередно до самого верха, уминая. Последним слоем должна быть капуста и укроп.

Воду налейте в кастрюлю, добавьте соль и уксус, доведите до кипения.

Кипящим рассолом залейте банки до самого верха. Чистым ножом проткните содержимое в нескольких местах, чтобы вышел весь воздух. Долейте маринад и плотно закройте банки. Заготовки переверните, укутайте и дайте полностью остыть. После этого переверните и уберите на хранение в прохладное, темное место.

Хороших заготовок!