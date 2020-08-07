Автокормушки для рыб — как выбрать умную систему для ухода за аквариумными рыбками

Рыбоводство может отнимать у вас довольно много времени, но у вас не всегда может быть свободное время. Это не обязательно должно мешать вам держать рыбу, решить проблему помогает автоматическая кормушка для рыб. Это отличный способ покормить рыбу, если вы находитесь вдали от дома во время кормления. Возможно, у вас частые командировки, а может, вы просто собираетесь в отпуск. Эти кормушки будут сбрасывать корм в аквариум, позволяя вам спокойно выполнять свой напряженный график.

Выбор того, что подходит вам, может быть трудным, у всех разные ситуации. Поэтому обязательно прочтите эту статью перед покупкой, чтобы убедиться, что ваши деньги не потрачены зря. В этой статье мы рассмотрим лучшие автоматические кормушки для рыбы, обсудим, как ими пользоваться и многое другое…

Каждому аквариуму необходимо какое-то оборудование, чтобы поддерживать здоровье ваших рыб, — самое распространенное из них: фильтр (для очистки воды) и нагреватель (для ее подогрева). Автоматические кормушки для рыбы — это электронные устройства, которые кормят вашу рыбу, когда вас нет рядом. Вы можете контролировать размер порций и частоту приема пищи. По сути, они представляют собой контейнер с едой, который работает по таймеру, сбрасывая еду в воду в запрограммированное время.

В зависимости от модели они могут проработать шесть недель без дозаправки. Большинство из них пластиковые с прозрачным контейнером и цифровым экраном для программирования настроек. Некоторые выглядят немного по-другому, потому что существует более одного типа автоматических кормушек (подробнее об этом позже), но обычно они располагаются сбоку от аквариума. Их можно использовать в резервуарах любого типа: холодноводных, тропических и морских. Узнать, как выбрать умную систему для ухода за аквариумными рыбками вы можете на сайте NewSmartHome.

Автоматическая кормушка Eheim

Эта простая в установке и использовании кормушка для рыбы может вместить до 6 недель корма для вашей рыбы. Эта автоматическая кормушка — наш выбор номер один. Он имеет простой в использовании цифровой ЖК-экран, который позволяет программировать до 8 кормлений в день, встроенную систему вентилятора и вентиляции, регулируемый ползунок для установки идеального размера порций и кнопки защиты от брызг.

Объем барабана составляет 100 мл (3,3 жидких унции), этого достаточно, чтобы вместить до 6 недель еды.

Этот питатель работает от батареи и имеет двухступенчатый индикатор низкого уровня заряда, поэтому вы знаете, когда его менять.

Вы можете купить его отдельно или в упаковке до 10 штук, что идеально подходит для более продвинутых аквариумистов, у которых есть несколько установок аквариума.

Плюсы:

Гарантия 3 года. Хорошо известный уважаемый бренд. Очень просто настроить и использовать. Простой в использовании цифровой ЖК-экран.

Минусы: