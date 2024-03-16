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Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

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Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

В СССР к минтаю относились пренебрежительно, не считая его едой, достойной для подачи к столу. До сих пор эта рыба относится к числу самых простых и скудных для встречи гостей. В то же время минтай имеет свои вкусовые достоинства, которые позволяют не уступать даже лососю и осетру. В этой рыбной борьбе предлагаем приготовить тот самый минтай, который покорит сердце любого гостя!

Ингредиенты для минтая с луком:

  • Минтай — 3 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Растительное масло — 1 ст.л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Укроп — для украшения (по желанию).

Приготовление минтая с луком:

Берем минтай и удаляем с помощью кухонных ножниц все плавники. Разрезаем ножом брюшную полость и удаляем внутренности.

Не забываем про удаление черной пленки, так как рыба может горчить после термообработки.

На доске разрезаем рыбу примерно на 4-5 кусков по 4 сантиметра каждый.

Включаем плиту, ставим сковородку и наливаем растительное масло. Главное, не перегреть, иначе масло даст неприятный запах рыбе. Для удобства можно размазать масло кисточкой, чтобы оно было распределено по всей поверхности сковороды.

Плотно друг к другу укладываем куски рыбы, посыпаем солью.

Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

Затем добавляем черный перец по вкусу. Он придает пикантность блюду.

На доске нарезаем лук полукольцами. Посыпаем им рыбу. Накрываем крышкой получившееся блюдо.

Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

Готовим порядка 20 минут. В это время мелко нарезаем укроп.

По истечении 20 минут снимаем с огня рыбу и выкладываем на тарелку. Посыпаем свежим укропом для украшения и вкуса.

Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

Получается очень нежная рыбка, которая легко отходит от костей и тает во рту.

Приятного аппетита вам и вашим гостям!

 

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