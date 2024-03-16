Нежный минтай с луком за 20 минут. Тает во рту и всегда нарасхват: теперь готовлю только так

В СССР к минтаю относились пренебрежительно, не считая его едой, достойной для подачи к столу. До сих пор эта рыба относится к числу самых простых и скудных для встречи гостей. В то же время минтай имеет свои вкусовые достоинства, которые позволяют не уступать даже лососю и осетру. В этой рыбной борьбе предлагаем приготовить тот самый минтай, который покорит сердце любого гостя!

Ингредиенты для минтая с луком:

Минтай — 3 шт.;

Лук — 2 шт.;

Растительное масло — 1 ст.л.;

Соль — по вкусу;

Черный перец — по вкусу;

Укроп — для украшения (по желанию).

Приготовление минтая с луком:

Берем минтай и удаляем с помощью кухонных ножниц все плавники. Разрезаем ножом брюшную полость и удаляем внутренности.

Не забываем про удаление черной пленки, так как рыба может горчить после термообработки.

На доске разрезаем рыбу примерно на 4-5 кусков по 4 сантиметра каждый.

Включаем плиту, ставим сковородку и наливаем растительное масло. Главное, не перегреть, иначе масло даст неприятный запах рыбе. Для удобства можно размазать масло кисточкой, чтобы оно было распределено по всей поверхности сковороды.

Плотно друг к другу укладываем куски рыбы, посыпаем солью.

Затем добавляем черный перец по вкусу. Он придает пикантность блюду.

На доске нарезаем лук полукольцами. Посыпаем им рыбу. Накрываем крышкой получившееся блюдо.

Готовим порядка 20 минут. В это время мелко нарезаем укроп.

По истечении 20 минут снимаем с огня рыбу и выкладываем на тарелку. Посыпаем свежим укропом для украшения и вкуса.

Получается очень нежная рыбка, которая легко отходит от костей и тает во рту.

Приятного аппетита вам и вашим гостям!