Кредит и лизинг на авто: финансовые инструменты в помощь покупателю

Покупка автомобиля – серьезное решение, требующее большого денежного вклада. Ситуация «сегодня решил, завтра купил» маловероятна. Ускорить покупку помогут такие финансовые инструменты, как автокредит без первоначального взноса и автолизинг.

Кредит: надежная программа дополнительного финансирования

Процентная ставка по автокредитам на данный момент в РФ – около 30%, первый взнос – тоже от 30%. Для оформления понадобится определенный пакет документов. Привлекает продажа авто в кредит в Иркутске тем, что договор можно оформить на любую недостающую сумму. Например, заплатить 90% стоимости машины, а 10% оформить в кредит. Если на покупку не хватает маленькой суммы, стоит взять кредит.

Также кредитные обязательства можно погашать досрочно. В случае лизинга досрочное погашение разрешается только после 13-ти месяцев выплат. Есть кредитные калькуляторы, позволяющие посчитать сумму ежемесячных выплат.

Лизинг: уехать на нужном автомобиле уже завтра

10 лет назад, если денег на машину не хватало, варианта было два: занять у знакомых или обратиться в банк за кредитом. Появление лизинговых компаний расширило возможности. Сейчас в РФ около 50% покупателей оплачивают всю стоимость машины, 40% предпочитают купить автомобиль в лизинг и только 10% оформляют кредит.

Основные преимущества автолизинга – отсутствие рисков, минимальная переплата по процентам и небольшой пакет необходимых документов. Сейчас процентная ставка по лизингу составляет около 16%. Эти выгоды привлекают автомобилистов.

Настораживает только один момент: до полной выплаты по договору лизинга автомобиль находится в собственности лизинговой компании. Не стоит переживать. Если своевременно вносить платежи, по окончании договора авто станет собственностью лизингополучателя.

Когда выгоднее кредит, а когда – лизинг?

Пока российский рубль стабилен, программы лизинга выгодны для всех. В отличие от кредита, по лизинговому соглашению сумма считается в долларах, хотя и выплачивается в рублях. Выгоднее лизинг юрлицам, желающим оптимизировать налоги: выплаты записываются на счет затрат предприятия. Лизинговой программой пользуются недавно открывшиеся компании, финансовая история которых недостаточна для оформления автокредита.

С другой стороны, договор кредитования можно растянуть на срок до 7 лет, тогда как лизинговый – обычно до 2 лет. Иногда долгосрочные выплаты выгоднее покупателю. Особенно, если для первого взноса накоплена минимальная сумма, а большие ежемесячные затраты не планируются.