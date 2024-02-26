Шоколадный торт — это изумительный десерт, который станет волшебным завершением важного события или отличным вариантом для чаепития. Невероятное лакомство для сладкоежек можно приготовить как за короткое, так и за более длительное время. В подборке каждый найдет свой вариант. Более сложные рецепты подойдут для праздничных мероприятий. Торт, приготовленный по такому рецепту, требует стабилизации и время на пропитку. Выбирайте свой торт и готовьте!

Шоколадный бисквитный торт в домашних условиях

Шоколадный бисквитный торт в домашних условиях запросто сможет реализовать начинающий кулинар. Если хочется чего-то вкусненького к чаю и простого в исполнении, этот вариант подойдет как нельзя лучше. Шоколадное изделие имеет влажную, тающую во рту текстуру, есть дать ему постоять. Если же нет времени, можно подавать, как только застынет глазурь.

Ингредиенты –+8 порц.

Темный шоколад 100 гр. (90%)

Какао-порошок 50 гр.

Молоко сгущенное 1 банка

Яйцо куриное 8 шт.

Сахар-песок 1 ст.

Масло сливочное 50 гр.

Мука пшеничная 1 ст.

Сыр Маскарпоне 250 гр.

Вода 100 мл.

Апельсин ½ шт.

Ликер сливочный 3 ст.л. (Baileys Irish Cream)

Разрыхлитель ½ пакета

Цедра апельсина 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как приготовить вкусный шоколадный торт в домашних условиях? Подготавливаем продукты. Достаем яйца категории С0-С1 из холодильника, промываем и просушиваем. Варим сгущенку (или применяем уже сваренную покупную). Банку сгущённого молока укладываем в кастрюлю и заливаем водой. Размещаем на огне и варим не менее 1-1,5 часов. После чего остужаем. В высокую чашку выливаем яйца. Засыпаем 1 стакан сахарного песка. С чистого апельсина снимаем цедру и отправляем к остальным компонентам. Вооружившись ручным миксером, взбиваем продукты до тех пор, пока масса не увеличится в 3 раза. Отдельно соединяем обогащенную кислородом муку, ⅔ какао-порошка и разрыхлитель. Смешиваем до однородности. Вводим в яичную смесь и объединяем миксером. Разъемную емкость щедро промазываем сливочным маслом и переливаем тесто на ⅔ высоты формы. Помещаем заготовку в нагретый до 200°С духовой шкаф. Выпекаем полчаса. Затем аккуратно вынимаем и прокалываем шпажкой. При готовности шоколадной основы тесто не будет прилипать к шпажке. Испекшийся пирог достаем и даем постоять. Аккуратно убираем бортики и дожидаемся полного остывания. Готовим пропитку. В толстостенном сотейнике соединяем воду, сливочный ликер и выдавливаем сок из половинки апельсина. Разместив на плите, размешиваем и кипятим. Снимаем с огня и даем остыть. Для крема соединяем сыр маскарпоне с вареной сгущенкой и оставшимся какао-порошком. Размешиваем до гладкости миксером. Остывший шоколадный бисквит разрезаем на желаемое количество коржей. Пропитываем коржи остывшей пропиткой. Пропитанный корж кладем на блюдо или плоскую поверхность. Щедро промазываем корж кремом. Распределяем крем по всей поверхности ровным слоем. Для удобства берем силиконовую лопатку. Сверху размещаем второй пропитанный и смазанный кремом корж. В кастрюлю наливаем воду и ставим кипятиться. В тарелку кладем шоколад, поломанный дольками и 40 гр. сливочного масла. Размещаем на водяной бане. Растворяем до состояния глазури при регулярном помешивании и убираем с бани. Остудив глазурь до теплого состояния, поливаем торт. Распределяем ровным слоем, поворачивая изделие из стороны в сторону. Промазываем бока. При желании дополнительно декорируем поверх глазури. Помещаем торт в холод на пару часов или на ночь. Делим торт на кусочки. Шоколадный торт готов! Завариваем напитки и дегустируем! Приятного аппетита!

Шоколадный торт с вишней

Шоколадный торт с вишней получается невероятно нежным и непередаваемо аппетитным. Приготовление торта не очень сложное, но времени потребует довольно много. Тесто должно охладиться перед выпечкой, а вишневый декор и готовый торт стабилизироваться. Внешний вид и вкус десерта покорит абсолютно всех.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 2 ч. 00 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Бренди – 15 мл.

Какао-порошок – 60 гр.

Мед – 80 гр.

Сода – 9 гр.

Соль – на кончике ножа.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 360 гр. + для раскатки теста.

Для украшения:

Бренди – 20 мл.

Сахар-песок – 80 гр.

Замороженная вишня без косточек – 450 гр.

Вода питьевая – 60 мл.

Кукурузный крахмал – 12 гр.

Для крема:

Сливки 33% – 300 мл.

Сметана 30% – 300 гр.

Сахарная пудра – 130 гр.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 450 граммов вишни без косточек кладем в сотейник, наливаем 30 миллилитров воды и кладем 80 граммов сахарного песка. Разместив над умеренным пламенем, при перемешивании прогреваем до растворения кристалликов. В оставшейся воде растворяем крахмал и вводим к вишне. Проварив 3 минуты после закипания, вливаем бренди и доводим до кипения. Отключив огонь и закрыв, даем настояться 3 часа.

Шаг 2. Мед нагреваем в сотейнике. Кладем соду и интенсивно размешиваем. Выдержав минуту, убираем с огня. Выгружаем сливочное масло и объединяем ингредиенты. При необходимости прогреваем, чтобы масло полностью растаяло.

Шаг 3. Взбив яйца с сахаром, выливаем в медовую субстанцию. Проварив минуту, убираем с плиты и сдабриваем бренди. Просеиваем муку, какао и соль.

Шаг 4. Замешиваем тесто. Завернув в пленку, убираем на 2 часа в холод.

Шаг 5. Холодное тесто превращаем в колбаску. Делим на 10 кусков. Каждый тонко раскатываем на силиконизированной бумаге. Помещаем корж в нагретую до 180°С духовку. Выпекаем коржи по 4 минуты.

Шаг 6. С помощью разъемного кольца вырезаем ровный корж. Обрезки используем для декора.

Шаг 7. Охлажденные сливки соединяем со сметаной и сахарной пудрой до пышной консистенции. Всыпаем ванилин и аккуратно размешиваем.

Шаг 8. На ровной поверхности формируем торт, чередуя коржи и крем.

Шаг 9. Прижимаем коржи, щедро промазываем верх и боковины. Выравниваем при помощи кондитерской лопатки. Из обрезков делаем крошку, сложив их в измельчитель. Присыпаем бока и верх шоколадной крошкой. Приготовленную вишню процеживаем через сито. Декорируем верх.

Шаг 10. Убираем торт в холодильник для стабилизации на 3 часа. Затем достаем и разрезаем на порции. Завариваем чай. Приятного аппетита!

Шоколадный торт с крем-чизом

Шоколадный торт с крем-чизом выглядит изумительно. Такой десерт станет украшением любого мероприятия. Если предстоит праздник, приготовление торта следует начинать приблизительно за сутки. Готовое изделие должно хорошо пропитаться. Умопомрачительный десерт запомнится навсегда.

Время готовки – 19 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Молоко – 160 мл.

Какао-порошок – 3-4 ст.л.

Яйца куриные – 4 шт.

Сода – ⅓ ч.л.

Сахар-песок – 230 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Мука – 230 гр.

Творожный сыр – 400 гр.

Сахарная пудра – 4 ст.л.

Сливки 33% – 450 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Первым делом тщательно взбиваем яйца, подсыпая понемногу 230 граммов сахарного песка. Чтобы компоненты лучше объединились, сахар можно смолоть в пудру. Масса значительно увеличится и посветлеет.

Шаг 3. В сотейник кладем 80 граммов сливочного масла и вливаем 160 миллиграмм молока. Разместив на плите, прогреваем содержимое до однородности.

Шаг 4. В миску просеиваем муку, какао-порошок и соду. Размешиваем до однородности. Включаем духовку, отрегулировав температуру на 180°С.

Шаг 5. Сухие компоненты понемногу вводим ко взбитой яичной массе. Подливая молочно-масляную смесь, аккуратно вымешиваем, чтобы не было комочков.

Шаг 6. Форму выстилаем пергаментом. Выливаем шоколадную массу. Помещаем выпекаться на 45-60 минут. Прокалываем шпажкой. Остудив пирог, извлекаем из емкости для выпекания и упаковываем в несколько слоев пленки. Убираем в холодильник на ночь.

Шаг 7. Остудив шоколадный бисквит, делим его на 4 части.

Шаг 8. Холодные жирные сливки выливаем в емкость, всыпаем сахарную пудру. Взбиваем до плотной консистенции. Крем-чиз готов.

Шаг 9. В воздушную массу аккуратно вмешиваем творожный сыр до однородности. Шоколадные коржи пропитываем сиропом или водой. Прослаиваем их кремом.

Шаг 10. Собранный торт покрываем оставшимся кремом. Перемещаем в холодильник на стабилизацию на 6-8 часов.

Шаг 11. Когда торт стабилизируется, приступаем к украшению. Декорируем по своему усмотрению и в зависимости от предстоящего повода. Разрезаем торт на куски и подаем. Приятного аппетита!

Домашний шоколадный торт с орехами

Домашний шоколадный торт с орехами представляет собой восхитительное угощение. Торт выглядит привлекательно и сможет украсить не только ежедневные чаепития, но и станет прекрасным десертом на праздниках. Нежное тесто с потрясающе вкусным кремом наполнит приятными эмоциями всех сладкоежек.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Мука – 110 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Шоколад горький 70% – 80 гр.

Для крема:

Сливки 33% – 150 мл.

Сливочный сыр – 250 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Глазурь шоколадная – 1 пакетик.

Грецкие орехи – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шоколадный торт будем выпекать в мультиварке. Подготавливаем прибор. 80 граммов горького шоколада растапливаем на водяной бане. Остужаем. 4 яйца разбиваем в емкость и взбиваем. Потихоньку вводим 150 граммов сахара. Соединяем продукты до воздушной пены.

Шаг 2. Не прекращая смешивать, вливаем растопленное сливочное масло и шоколад. Всыпаем муку и разрыхлитель. Промазываем сливочным маслом емкость прибора и выливаем тесто. Закрываем крышку. Нажимаем кнопку “Выпечка”. Выпекаем изделие 1 час.

Шаг 3. Через час агрегат сообщит звуковым сигналом, что корж готов. Извлекаем и остужаем его.

Шаг 4. Делим пирог на 3 коржа при помощи острого ножа или нити.

Шаг 5. К сливочному сыру высыпаем сахарную пудру и вымешиваем до гладкости венчиком. Отдельно взбиваем холодные жирные сливки и вводим к сливочной основе. Осторожно перемешиваем.

Шаг 6. Собираем торт на плоской поверхности, щедро пропитывая воздушные шоколадные коржи нежнейшим кремом.

Шаг 7. Пакетик глазури разбавляем в соответствии с инструкцией на упаковке. Если нет готовой глазури, можно обойтись без нее или приготовить глазурь на основе какао самостоятельно.

Шаг 8. Поливаем шоколадный торт так, чтобы были красивые подтеки. Верх декорируем рубленым грецким орехом. При желании каждый корж посыпаем рублеными орехами. Торт убираем на пару часов в холодильник. Затем делим угощение на порции и подаем к чаю. Приятного аппетита!

Торт “Шоколадный бархат”

Торт “Шоколадный бархат” получается влажным с муссовой прослойкой и потрясающим внешним видом. Шоколадный торт такого плана украсит важное праздничное событие. Для приготовления придется приложить усилия. Но справится с реализацией рецепта получится даже у начинающего кондитера.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Какао-порошок – 60 гр.

Кипяток – 200 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 350 гр.

Масло растительное – 90 мл.

Мука – 270 гр.

Разрыхлитель – 8 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Молоко – 200 мл.

Сода – 8 гр.

Пропитка:

Вода – 100 гр.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Светлый крем:

Сливки 33% – 250 мл.

Молоко – 150 мл.

Белый шоколад – 200 гр.

Желатин порошковый – 6 гр.

Вода – 35 мл.

Крем-мусс:

Сливки 33% – 300 мл.

Молоко – 180 мл.

Горький шоколад – 120 гр.

Молочный шоколад – 180 гр.

Желатин порошковый – 9 гр.

Вода – 50 мл.

Для ганаша:

Сливки 33% – 270 мл.

Молочный шоколад – 170 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем сухие компоненты для бисквита. Взбиваем яйца с молоком и растительным маслом. К жидкой субстанции выливаем кипяток. Высыпаем сухую смесь и вымешиваем массу миксером. Разъемную форму наполняем бисквитным тестом и выпекаем в горячей духовке 1 час при 180°С. Готовый пирог заворачиваем в пленку и убираем в холод на ночь.

Шаг 2. Выравниваем бисквит, срезав верхушку. Делим его на 3 коржа.

Шаг 3. Готовим ганаш. Шоколад разламываем на части и кладем в высокую посуду. Нагреваем 130 миллиграмм сливок. Горячими сливками поливаем шоколад. Он начнет таять. Вливаем 140 миллиграмм холодных сливок.

Шаг 4. Перебиваем содержимое до однородной консистенции.

Шаг 5. Закрыв пленкой в контакт помещаем в холодильник на ночь.

Шаг 6. Готовим светлый крем. Заливаем желатин водой и даем набухнуть.

Шаг 7. Разломав белый шоколад, заливаем подогретым молоком. Когда шоколад подтает, выкладываем набухший желатин. Взбиваем массу блендером. Вливаем холодные сливки и доводим до гладкости.

Шаг 8. Накрыв пленкой в контакт, помещаем в холодильник на ночь.

Шаг 9. Разъемное кольцо оборачиваем фольгой, формируя дно. К стенкам прикрепляем ацетатную пленку. Растворяем сахар в воде. На дно укладываем корж и пропитываем сладкой водой.

Шаг 10. Охлажденный светлый крем выкладываем в широкую миску. Взбиваем миксером, постепенно увеличивая скорость.

Шаг 11. Наполняем кондитерский мешок кремом. На корж отсаживаем пирамидки из белого крема.

Шаг 12. Повторяем действия со вторым коржом. Убираем 2 коржа в морозилку, пока будем готовить крем-мусс.

Шаг 13. Желатин заливаем водой и даем набухнуть.

Шаг 14. Молочный и горький шоколад ломаем на кусочки и заливаем горячим молоком. Размешав, кладем набухший желатин.

Шаг 15. Блендером перебиваем компоненты и даем остыть.

Шаг 16. Охлажденные сливки взбиваем до консистенции растаявшего мороженого.

Шаг 17. К сливкам выливаем шоколадную основу и вымешиваем лопаткой.

Шаг 18. Достаем форму с первым коржом. Выливаем половину мусса, выравниваем и помещаем в морозилку до легкого схватывания.

Шаг 19. Достав форму, размещаем в ней второй подмороженный корж. Покрываем остатками шоколадного мусса и снова убираем в морозилку до схватывания.

Шаг 20. Укладываем третий корж и пропитываем сладкой водой.

Шаг 21. Ганаш перекладываем в широкую миску и взбиваем до пышности, постепенно увеличивая обороты.

Шаг 22. Кондитерский мешок наполняем взбитой массой. Отсаживаем пирамидки. Убираем торт для стабилизации на 6 часов. Затем разворачиваем фольгу, раздвигаем кольцо. Вытаскиваем ацетатную пленку. Посыпаем торт шоколадной крошкой.

Шаг 23. Изумительный торт режем на порции. Приятного аппетита!

Шоколадный торт Прага

Шоколадный торт Прага – угощение не из простых. Над приготовлением торта придется потрудиться. Шоколадное лакомство достаточно трудоемкое в приготовлении. Для реализации рецепта заранее необходимо запастись ингредиентами и терпением. Но десерт этого, несомненно, заслуживает. Такой торт сделает ваш праздник незабываемым.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Для бисквита:

Какао-порошок – 25 гр.

Яйца куриные – 220 гр.

Соль – 1 гр.

Сахар-песок – 170 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Мука – 80 гр.

Разрыхлитель – 4 гр.

Начинка:

Абрикосовое пюре – 400 гр.

Цедра апельсина – по вкусу.

Сахар-песок – 60 гр.

Кардамон – 5-7 шт.

Листовой желатин – 10 гр.

Для ганаша:

Сливки 33-35% – 410 мл.

Темный шоколад – 240 гр.

Цедра апельсина – по желанию.

Масло сливочное – 50 гр.

Пропитка для бисквита:

Абрикосовое пюре – 50 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Апельсиновый сок – 25 мл.

Вода – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изучив рецептуру, составляем продукты для бисквита.

Шаг 2. Отвешиваем какао, муку, соль и разрыхлитель.

Шаг 3. Смешиваем перечисленные компоненты, предварительно пропустив через сито.

Шаг 4. Промытые и обсушенные яйца делим на белки и желтки. Белки превращаем в воздушную пену.

Шаг 5. Отмеряем половину сахара. Высыпав к белкам, взбиваем до плотной консистенции.

Шаг 6. Масса будет объемной, но недостаточно стабильной, из-за небольшого количества сахара.

Шаг 7. Желтки с оставшимся сахаром превращаем в посветлевшую воздушную субстанцию.

Шаг 8. К желтковой массе вводим сухие составляющие и объединяем миксером, добавив немного белков. К густой смеси добавляем оставшиеся взбитые белки и аккуратно вымешиваем лопаткой.

Шаг 9. В бисквитную заготовку выливаем жидкое сливочное масло и быстро вмешиваем.

Шаг 10. Тесто переливаем в разъемную форму или кольцо. Ставим выпекаться на 45 минут в горячую духовку при 180°С.

Шаг 11. Испекшийся бисквит остужаем. Извлекаем из кольца. Заворачиваем в пакет или пленку. Помещаем на ночь в холодильник.

Шаг 12. Делим шоколадный бисквит на 3 одинаковых коржа.

Шаг 13. Подготавливаем продукты для абрикосовой начинки. Промываем абрикосы, вынимаем косточки. Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру.

Шаг 14. Треть абрикосов нарезаем кубиками. Остальные пробиваем в пюре.

Шаг 15. Листовой желатин замачиваем в холодной воде.

Шаг 16. Абрикосовое пюре перекладываем в сотейник. Добавляем апельсиновую цедру, кусочки абрикосов, сахарный песок и кардамон. Провариваем при помешивании до закипания. Отключаем и кладем желатин.

Шаг 17. Размешав, вынимаем кардамон.

Шаг 18. Абрикосовую начинку разливаем по одинаковым формам. Остудив, убираем в морозилку.

Шаг 19. Подготавливаем ингредиенты для ганаша.

Шаг 20. Сливки с цедрой прогреваем до 50°С.

Шаг 21. Шоколадные капли насыпаем в миску и заливаем горячими сливками.

Шаг 22. Размешиваем компоненты блендером. Добавляем сливочное масло и объединяем снова.

Шаг 23. При необходимости ганаш остужаем до 35°С.

Шаг 24. Накрываем пленкой в контакт и убираем на 5-8 часов в холод для стабилизации.

Шаг 25. После стабилизации ганаш станет максимально плотным.

Шаг 26. Взбиваем ганаш миксером при минимальных оборотах.

Шаг 27. Сначала ганаш станет жидким, а потом приобретет плотность. Из него можно сделать декор, отсадив цветочки.

Шаг 28. При стабилизации они станут плотнее и хорошо будут держать форму.

Шаг 29. Собираем продукты для пропитки.

Шаг 30. Смешиваем абрикосовое пюре, апельсиновый сок, сахар и воду.

Шаг 31. Сироп переливаем в стакан. При помощи распылителя пропитываем коржи.

Шаг 32. На столе размещаем все составляющие для сборки торта. Крем перекладываем в кондитерский мешок.

Шаг 33. Укладываем на ровную поверхность пропитанный сиропом корж.

Шаг 34. Формируем из крема бортик.

Шаг 35. В центре размещаем абрикосовую начинку. Промазываем кремом.

Шаг 36. Накрываем вторым пропитанным коржом. Опять делаем бортик и кладем начинку. Промазав кремом, укладываем третий влажный корж. Отсаживаем крем.

Шаг 37. Выравниваем торт и помещаем в холод на несколько часов.

Шаг 38. Подготавливаем продукты для декора. Покрываем торт остатками крема и выравниваем.

Шаг 39. Декорируем по своему усмотрению и в зависимости от предстоящего события.

Шаг 40. Разрезав на порции, презентуем торт. Приятного аппетита!

Шоколадный торт без выпечки с печеньем

Шоколадный торт без выпечки с печеньем – рецепт, который сможет приготовить даже подросток. Насыщенный шоколадный вкус понравится всем сладкоежкам. Несмотря на простоту десерта, придется подождать, чтобы насладиться вкуснейшим лакомством. Для вкусного торта выбираем только свежие качественные продукты.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье песочное сахарное – 400 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Вода – 250 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 130 гр.

Ванильный сахар – 0,5 ч.л.

Сливки 33% – 200 мл.

Черный шоколад – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Сливочное масло достаем из холодильника и оставляем, чтобы оно размягчилось.

Шаг 2. В емкости с толстым дном смешиваем ванильный сахар, сахар-песок, какао и 250 миллилитров теплой воды. Количество сахара регулируем самостоятельно. Чтобы сократить потребление сахара, сахар заменяем натуральными подсластителями (например, эритритом).

Шаг 3. Добавляем мягкое сливочное масло с содержанием жира не менее 72%.

Шаг 4. Размещаем сотейник на среднем пламени, перемешивая ингредиенты венчиком, провариваем смесь 7 минут и доводим до легкой густоты.

Шаг 5. Песочное печенье разламываем на желаемые сегменты. Я использую со вкусом топленого молока. “Юбилейное” тоже подойдет.

Шаг 6. Слегка остудив, кусочки поливаем растопленной шоколадной заливкой.

Шаг 7. Основательно размешиваем содержимое, чтобы все кусочки пропитались заливкой.

Шаг 8. Подходящую емкость наполняем приготовленной смесью и разравниваем.

Шаг 9. В кастрюле нагреваем сливки (содержание жира в которых от 33%), но не кипятим.

Шаг 10. Разламываем плитку натурального шоколада с содержанием какао не меньше 70% и опускаем его в горячие сливки.

Шаг 11. Активно размешиваем компоненты до объединения.

Шаг 12. Шоколадным ганашем покрываем десерт и выравниваем лопаткой. Остудив, помещаем в холодильник на ночь.

Шаг 13. Остывшее лакомство разрезаем на порции.

Шаг 14. Шоколадное лакомство получается нежным и невероятно вкусным. Приятного аппетита!

Шоколадный торт со сметанным кремом

Шоколадный торт со сметанным кремом имеет нежную пористую текстуру. Сметанный крем хорошо пропитывает бисквитные коржи. Несложный в приготовлении рецепт довольно популярен среди домашней выпечки. Для шоколадного угощения потребуются простые ингредиенты. Приготовив бисквитный торт однажды, он станет частым угощением к чаю.

Время готовки – 9 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Какао-порошок – 3-4 ст.л.

Лимонный сок – 0,3 ч.л.

Сахарная пудра – 150 гр.

Яйца куриные крупные – 6 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Мука пшеничная – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Загуститель для сливок/сметаны – 1-2 упаковки.

Сметана 20-25% – 400 гр.

Шоколад – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Моем и вытираем 6 крупных яиц. Делим их на белки и желтки.

Шаг 3. Белки взбиваем на минимальных оборотах со щепоткой соли. Увеличивая скорость и подсыпая 0,5 стакана сахара, доводим массу до плотных пиков.

Шаг 4. Таким же способом соединяем желтки и оставшийся сахарный песок.

Шаг 5. В миску пропускаем через сито муку, какао и разрыхлитель. Размешиваем. Количество какао зависит от желаемого вкуса. Чем больше какао, тем насыщеннее вкус.

Шаг 6. К взбитым желткам вводим ⅓ взбитых белков. Вымешиваем лопаткой, поднимая смесь кверху.

Шаг 7. Высыпаем сухую смесь и перемешиваем лопаткой.

Шаг 8. Добавляем остальные белки.

Шаг 9. Лопаткой размешиваем до гладкости. Промазываем чашу мультиварки сливочным маслом. Выливаем тесто. Закрыв крышку прибора, устанавливаем режим “Выпечка”. Прибор активирует таймер самостоятельно. Открыв прибор после звукового сигнала, прокалываем изделие зубочисткой.

Шаг 10. Миксером смешиваем сметану, сок лимона, сахарную пудру и загуститель. Количество загустителя зависит от желаемой консистенции крема. Охлаждаем сметанный крем.

Шаг 11. Шоколадный бисквит полностью остужаем. Завернув его в пищевую пленку, даем отстояться 6 часов в холодильнике

Шаг 12. Пирог делим на желаемое количество коржей.

Шаг 13. Собираем торт, промазывая каждый корж сметанным кремом.

Шаг 14. Повторяем слои.

Шаг 15. Декорируем торт остатками крема, делая красивые подтеки. Посыпаем верхушку тертым шоколадом.

Шаг 16. Убираем торт пропитаться на пару часов. Шоколадный торт дополняем горячими напитками. Приятного аппетита!

Шоколадный торт “Брауни” в домашних условиях

Шоколадный торт “Брауни” в домашних условиях получается влажным с насыщенным шоколадным вкусом. Выглядит десерт очень привлекательно, а его аромат сводит с ума. Приготовить Брауни получится с первого раза. Готовьте с удовольствием и радуйте любимых сладкоежек.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Черный шоколад – 200 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Грецкие орехи – 100 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Вишня замороженная – 200 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 100 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Шоколадная глазурь – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты достаем, чтобы они стали комнатной температуры. Яйца категории С0-С1 промываем и вытираем. Размораживаем вишню. Грецкие орехи перебираем, чтобы не попалось скорлупок. Рубим ножом. На водяной бане смешиваем черный шоколад и 100 граммов сливочного масла до жидкого состояния.

Шаг 2. К жидким компонентам высыпаем ванильный и обычный сахар, какао. Размешиваем продукты до однородности и остужаем. Включаем духовку для разогрева. Устанавливаем 160°С.

Шаг 3. К шоколадной смеси поочередно вводим яйца, хорошо вымешивая. Просеиваем муку и разрыхлитель. Объединяем лопаткой до гладкой консистенции.

Шаг 4. Вишню процеживаем от сока и выгружаем в тесто. Аккуратно размешав, высыпаем рубленные грецкие орехи.

Шаг 5. Шоколадным тестом наполняем смазанную маслом емкость. Помещаем на 35 минут в прогретую духовку. Протыкаем изделие зубочисткой. Остудив, перемещаем на плоскую поверхность, предназначенную для подачи Брауни.

Шаг 6. Приготовив глазурь в соответствии с указаниями на пачке, оперативно покрываем ею торт. Декорируем верх целыми ягодами вишни. При желании вместо вишни посыпаем рублеными грецкими орехами.

Шаг 7. Влажный торт должен немного постоять, чтобы глазурь застыла. Нарезаем шоколадное изделие и подаем с чаем. Приятного аппетита!

Шоколадно-банановый торт

Шоколадно-банановый торт выглядит очень красиво и обладает незабываемым ароматом. Простое в исполнении угощение подойдет как для особых событий, так и для обычного чаепития. Нежный торт готовится элементарно. Несложный рецепт сможет повторить каждый, не имея профессиональных навыков.

Время готовки – 11 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – 200 мл.

Кофе молотый – 1,5 ч.л.

Кипяток – 150 мл.

Какао-порошок – 40 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 180 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Для крема:

Сливки 33-35% – 300 мл.

Сметана 20% – 150 гр.

Сахарная пудра – 70 гр.

Для начинки:

Бананы – 2 шт.

Для ганаша:

Сливки 33-35% – 150 мл.

Темный шоколад – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На высокую широкую чашку устанавливаем сито и высыпаем в него муку, какао и разрыхлитель. Просеиваем сыпучие продукты. Кладем сахар-песок, ванильный сахар и соль. Объединяем венчиком.

Шаг 2. Отдельно соединяем яйца, кефир и растительное масло. Жидкую смесь вводим к сухой, вымешиваем до гладкости.

Шаг 3. В кипятке разводим кофе.

Шаг 4. Пока напиток не остыл, переливаем его в тесто и избавляемся от комочков интенсивным движением венчика.

Шаг 5. Огнеупорную форму смазываем маслом или выстилаем качественным пергаментом. Переливаем тесто. Заранее включаем духовку и устанавливаем 180° С на рычаге температурного переключателя. Помещаем заготовку на 40 минут в духовой шкаф. По истечении указанного времени протыкаем бисквит зубочисткой.

Шаг 6. Остывший пирог вынимаем из формы. Заворачиваем в пленку и даем отдохнуть 6-8 часов.

Шаг 7. Делим корж на 3 части.

Шаг 8. Холодные сливки выливаем в миску. Взбиваем, подсыпая сахарную пудру. Доводим крем до загустения на средних оборотах.

Шаг 9. Сливочную основу смешиваем со сметаной.

Шаг 10. На плоской тарелке размещаем шоколадный корж и пропитываем кремом.

Шаг 11. Очищенный банан режем кружочками и укладываем на промазанный корж.

Шаг 12. Повторив слои еще раз, укладываем третий шоколадный корж.

Шаг 13. Выравниваем изделие остатками крема и помещаем в холодильник на 4 часа.

Шаг 14. Готовим ганаш. Темный шоколад разламываем на части и заливаем горячими сливками.

Шаг 15. Активно объединяем ингредиенты.

Шаг 16. Остывшей шоколадной массой покрываем охлажденный торт.

Шаг 17. Размазываем ганаш по всей поверхности. Украшаем по своему усмотрению. Например, натираем на терке шоколад и присыпаем сверху.

Шаг 18. Готовый торт разрезаем на кусочки. Приятного аппетита!