Автокредиты — плюсы и минус

Ссуды с залогом имущества, автоломбард Алматы, сегодня обычное дело. С их помощью многие люди решили свои финансовые проблемы, даже те, которым банки неоднократно отказывали в потребительских кредитах. На самом деле финансовые учреждения более охотно принимают заемщиков, которые готовы предоставить автомобили в качестве гарантии возврата заемных средств.

Высокая вероятность одобрения — одно из важных преимуществ данного вида кредита, но это далеко не единственное преимущество. В то же время нельзя забывать о пресловутом «провале посередине». Поэтому перед тем, как сдать автомобиль в эксплуатацию, полезно разобраться во всех преимуществах и недостатках автомобильной ипотеки.

Все преимущества автомобильной ипотеки

По статистике, количество людей, использующих автомобили в качестве ипотечного кредита, с каждым годом увеличивается. В большинстве случаев отзывы пользователей таких кредитов положительные. Москва — один из ведущих регионов по предоставлению услуг «залог автомобиля», а на сайте Залогодателя можно узнать, что на самом деле думают жители столицы о таких кредитах.

В целом отмечаются следующие преимущества:

скорость. Получить такую ​​ссуду можно буквально в течение суток. Это огромное преимущество, когда средства нужны срочно.

Конструкция проста. Для получения кредита автовладельцу достаточно предоставить паспорт и документы на машину (ПТС, СТС).

Универсальность. Заемщиком может стать любой совершеннолетний гражданин, владеющий автомобилем. Например, если вы обратитесь в автомобильный ломбард, их не будет интересовать ваша кредитная история, уровень дохода и наличие у вас официальной работы. Для получения необходимой суммы достаточно иметь автомобиль и предоставить его в залог.

важный! Сумма кредита будет сформирована после оценки автомобиля потенциального заемщика. Будут оцениваться такие характеристики, как внешний вид, техническая применимость, марка, модель, год выпуска и пробег автомобиля.

Наиболее ценными являются модели иностранного производства, которые пользуются спросом на вторичном рынке в течение 5-8 лет и находятся в хорошем состоянии.

Изменчивость. Некоторые финансовые учреждения предоставляют ссуды под залог автомобилей и PTS. Если в первом случае автомобиль будет припаркован на специальной стоянке кредитора до тех пор, пока заемщик полностью не выполнит свои кредитные обязательства, то во втором случае автомобиль по-прежнему будет принадлежать владельцу и его можно будет использовать. Этот вид кредита сегодня самый популярный. Действительно, размер кредита будет меньше — примерно 30-60% от рыночной стоимости автомобиля.

Авто-ипотечные кредиты: есть ли подводные камни?

Отметим недостатки данного вида кредита:

Риск потери автомобиля. Однако избежать этой ситуации легко — нужно вовремя погасить ссуду, чтобы избежать задержек, а не уклоняться от кредитора.

Сумма кредита всегда ниже рыночной стоимости автомобиля.

Чтобы получить этот вид ссуды в банке, вы должны собрать большое количество документов, в том числе подтверждение дохода и подтверждение официального трудоустройства. Но вы можете в любой момент обратиться в автомобильный ломбард — условия здесь гораздо более гибкие.

В период кредита вам придется пересесть на общественный транспорт. Однако выход есть — получить кредит под гарантию ПТС.

Словом, перед оформлением ипотеки автомобиля нужно с умом оценить все плюсы и минусы данного типа сделки. Если вы доверяете комментариям людей, имеющих опыт решения финансовых проблем путем получения таких кредитов, то этот вариант стоит рассмотреть. Но, конечно, решать только вам!