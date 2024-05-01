Век живи — век учись. Ленивые пирожки «Пятиминутки» — секрет в приготовлении

Гениальность пирогов заключается в их простоте и универсальности. Пироги могут быть сладкими и солеными, открытыми и закрытыми, с разнообразными начинками и тестом. Они могут быть приготовлены из самых доступных ингредиентов и при этом всегда остаются вкусным и сытным блюдом.

Пироги — это символ домашнего уюта, тепла и заботы. Они могут стать украшением любого стола и порадовать гостей своим вкусом и ароматом. Сейчас в интернете можно найти много разных рецептов пирогов. Но, для начала, стоит научиться готовить ленивые пирожки на сковороде.

Ингредиенты:

кефир — 200 г;

молоко — 100 г;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

яйцо — шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 20 мл;

мука — 150 г;

зеленый лук — пучок;

колбаса — 150 г.

Приготовление ленивых пирогов:

В миску с кефиром выливаем молоко, разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем разрыхлитель и перемешиваем.

Высыпаем частями муку в кефир, замешиваем густое тесто. Шинкуем зеленый лук, нарезаем колбасу мелким кубиком и добавляем в тесто.

Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем туда небольшие порции теста.

Обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

В результате получаются быстрые ленивые пирожки. Это отличный рецепт, если не хочется возиться с духовкой.