Автомобили на торгах и аукционах

Проверка авто перед покупкой: как не получить «кота в мешке»

Покупка подержанного автомобиля для многих является насущной необходимостью и единственной возможностью заиметь собственный транспорт. Если учесть, что после выезда из автосалона машина теряет 10% стоимости, решение приобрести б/у транспорт вполне разумное, тем более, что при правильном подходе можно обзавестись отличной машиной. Самое главное – выбрать авто правильно, чтобы не сожалеть о потерянном времени и деньгах. Тщательная проверка машины перед покупкой поможет избежать нежелательных последствий. Рекомендуем вам смотреть актуальные объявления б/у авто в России на онлайн-площадке https://rutorgi.com/avtomobili.

Проверка технического состояния машины пред покупкой

При непосредственном осмотре автомобиля нужно обратить внимание на следующие моменты.

Проверить авто на ДТП – целостность кузова, стоимость которого составляет существенную часть цены автомобиля.

Машина должна быть чистой и осматриваться при свете дня: скрыть дефекты будет сложно.

Однородность цвета всех кузовных элементов можно проверить, рассмотрев авто под разными углами и с расстояния 3 м.

Проверить авто на вмятины, неровности, царапины можно, присев у заднего крыла и посмотрев вдоль покрытия.

Осмотр двигателя: грязный, в потеках мотор может свидетельствовать о сокрытии следов ремонта.

Проверка емкостей с рабочими жидкостями.

Отлично, если вы сможете совершить контрольный заезд, обратив внимание на работу руля, коробки передач, тормозных колодок. А после поездки включите все оборудование в салоне и проверьте его работу.

Площадка https://rutorgi.com является новым сервисом, который в режиме онлайн мониторит и объединяет 47 площадок, где публикуются новые объявления о продаже имущества должника. Преимущества:

возможность бесплатного описка лота по ключевому слову,

так можно легко купить себе недвижимость, оргтехнику,

б/у автомобиль со скидкой до 90% у компаний признавшими себя банкротами.

Важно! Лучший вариант – осмотр авто в сервисном центре и полная диагностика.

Сверьте номер кузова авто с записанным в техпаспорте, а информацию в ПТС – с паспортными данными владельца, чтобы исключить покупку машины в угоне. В отделении или на посту ГИБДД можно сделать то же, а также по госномеру посмотреть, не «висят» ли на авто штрафы.

Самый простой способ проверить авто, получив оригинал ПТС, – по VIN-коду, который есть в документе. В Интернете есть много специализированных сайтов, занимающихся подобного рода услугами.