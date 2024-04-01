Описание приготовления:
Солнечный, яркий и вкусный пирог можно подавать к чаю в виде самостоятельного блюда! На его приготовление понадобится не так много времени, тесто готовится в несколько этапов. Для начинки слегка припустите тыкву и лук — так они станут мягче и ароматнее. Не забудьте добавить сыр — с ним пирог станет еще вкуснее!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Вода 30 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Сметана 50 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Тыква 200 Грамм
- Сыр твердый 80 Грамм
- Лук красный 45 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
240 ккал
Калорийность
9 г
Белки
13 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с тыквой открытый»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления открытого пирога с тыквой.
Просейте всю пшеничную муку в подходящую посуду. Туда же натрите на терке холодное сливочное масло.
Всыпьте в тесто сахар, соль и перемешайте. Добавьте сметану и немного воды.
Замесите тесто, скатайте его в шар. Оставьте отдыхать на 15-20 минут.
Пока отдыхает тесто, займитесь начинкой. Тыкву почистите и нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте тыкву на сковороде 2-3 минуты. Добавьте совсем немного сливочного масла. Так тыква станет мягче.
Нарежьте полукольцами красный лук, его также слегка пассеруйте на сковороде. Жарьте 20-30 секунд.
Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкую круглую лепешку.
В центр выложите всю начинку, оставляя края свободными. Распределите обжаренную тыкву, лук, а сверху присыпьте пирог натертым сыром.
Свободные края теста заверните наверх, слегка защипывая.
Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут, пусть подрумянится.
Готовый пирог с тыквой в теплом виде подавайте к столу — это вкусно!
Приятного аппетита!