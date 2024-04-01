Портал про города-курорты | Perekop

Пирог с тыквой открытый

На чтение: 2 минуты
Пирог с тыквой открытый

Описание приготовления:

Солнечный, яркий и вкусный пирог можно подавать к чаю в виде самостоятельного блюда! На его приготовление понадобится не так много времени, тесто готовится в несколько этапов. Для начинки слегка припустите тыкву и лук — так они станут мягче и ароматнее. Не забудьте добавить сыр — с ним пирог станет еще вкуснее!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Вода 30 Грамм
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Сметана 50 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Тыква 200 Грамм
  • Сыр твердый 80 Грамм
  • Лук красный 45 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

240 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с тыквой открытый»

Пирог с тыквой открытый

Подготовьте все ингредиенты для приготовления открытого пирога с тыквой.

Пирог с тыквой открытый

Просейте всю пшеничную муку в подходящую посуду. Туда же натрите на терке холодное сливочное масло.

Пирог с тыквой открытый

Всыпьте в тесто сахар, соль и перемешайте. Добавьте сметану и немного воды.

Пирог с тыквой открытый

Замесите тесто, скатайте его в шар. Оставьте отдыхать на 15-20 минут.

Пирог с тыквой открытый

Пока отдыхает тесто, займитесь начинкой. Тыкву почистите и нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте тыкву на сковороде 2-3 минуты. Добавьте совсем немного сливочного масла. Так тыква станет мягче.

Пирог с тыквой открытый

Нарежьте полукольцами красный лук, его также слегка пассеруйте на сковороде. Жарьте 20-30 секунд.

Пирог с тыквой открытый

Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкую круглую лепешку.

Пирог с тыквой открытый

В центр выложите всю начинку, оставляя края свободными. Распределите обжаренную тыкву, лук, а сверху присыпьте пирог натертым сыром.

Пирог с тыквой открытый

Свободные края теста заверните наверх, слегка защипывая.

Пирог с тыквой открытый

Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут, пусть подрумянится.

Пирог с тыквой открытый

Готовый пирог с тыквой в теплом виде подавайте к столу — это вкусно!

Пирог с тыквой открытый

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек