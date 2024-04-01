Описание приготовления:

Солнечный, яркий и вкусный пирог можно подавать к чаю в виде самостоятельного блюда! На его приготовление понадобится не так много времени, тесто готовится в несколько этапов. Для начинки слегка припустите тыкву и лук — так они станут мягче и ароматнее. Не забудьте добавить сыр — с ним пирог станет еще вкуснее!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 150 Грамм

Вода 30 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Сметана 50 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Тыква 200 Грамм

Сыр твердый 80 Грамм

Лук красный 45 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

240 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с тыквой открытый»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления открытого пирога с тыквой.

Просейте всю пшеничную муку в подходящую посуду. Туда же натрите на терке холодное сливочное масло.

Всыпьте в тесто сахар, соль и перемешайте. Добавьте сметану и немного воды.

Замесите тесто, скатайте его в шар. Оставьте отдыхать на 15-20 минут.

Пока отдыхает тесто, займитесь начинкой. Тыкву почистите и нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте тыкву на сковороде 2-3 минуты. Добавьте совсем немного сливочного масла. Так тыква станет мягче.

Нарежьте полукольцами красный лук, его также слегка пассеруйте на сковороде. Жарьте 20-30 секунд.

Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкую круглую лепешку.

В центр выложите всю начинку, оставляя края свободными. Распределите обжаренную тыкву, лук, а сверху присыпьте пирог натертым сыром.

Свободные края теста заверните наверх, слегка защипывая.

Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут, пусть подрумянится.

Готовый пирог с тыквой в теплом виде подавайте к столу — это вкусно!

Приятного аппетита!