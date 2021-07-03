Автосервис Nissan. Для обеспечения работоспособности всех систем автомобиля

Виды масла для автомобиля
Важным материалом для правильной работы автомобиля является моторное масло. Чтобы машина правильно работа нужно следить за потребностями механизма к смазке. Смазочных средств на рынке существует большое множество, но не все они соответствуют стандартам. Например, addinol – это качественный бренд, который представляет потребителю большой выбор смазочных материалов для поддержания автомобиля в «форме».
Залог хорошей работы мотора – это покупка качественного масла, и запись в автосервис Nissan https://www.nissan-centr.ru/sto/.
Классификация
Выделяют три основным вида моторных масел:
- Масла на зимний период года – имеют небольшую вязкость, но способны воздействовать на конструкцию и помогать осуществлять холодный пуск (если температурный режим низкий). Однако при высоком температурном режиме такой вид мала не будет способствовать качественному смазыванию.
- Масла на летний период года – хорошо работают при высоких температурах, но если температура упала ниже нуля, то следует заменить смазку.
- Масла всесезонного назначения – универсальный вид смазки, который одинаково качественно смазывает двигатель при любом температурном режиме.
По составу масло разделяют на такие виды:
- Минеральный.
- Синтетического изготовления.
- Полусинтетический.
Функции
Любое качественное масло должно выполнять такие функции:
- На деталях, которые трутся, должна образоваться масляная пленка.
- Отвод тепла.
- Вывод образовавшегося продукта при сгорании топлива.
- Поддержка механизма и защита его от шлакового отложения.
Выбор смазочного материала
При покупке масла стоит обратить внимание на такие параметры:
- Какой именно тип двигателя установлен.
- При каких условиях функционирует автомобиль.
- Насколько изношен мотор.
- Будут ли совместимы материалы двигателя и данного типа масла.