Автосервис Nissan. Для обеспечения работоспособности всех систем автомобиля

Виды масла для автомобиля

Важным материалом для правильной работы автомобиля является моторное масло. Чтобы машина правильно работа нужно следить за потребностями механизма к смазке. Смазочных средств на рынке существует большое множество, но не все они соответствуют стандартам. Например, addinol – это качественный бренд, который представляет потребителю большой выбор смазочных материалов для поддержания автомобиля в «форме».

Залог хорошей работы мотора – это покупка качественного масла, и запись в автосервис Nissan https://www.nissan-centr.ru/sto/.

Классификация

Выделяют три основным вида моторных масел:

Масла на зимний период года – имеют небольшую вязкость, но способны воздействовать на конструкцию и помогать осуществлять холодный пуск (если температурный режим низкий). Однако при высоком температурном режиме такой вид мала не будет способствовать качественному смазыванию.

Масла на летний период года – хорошо работают при высоких температурах, но если температура упала ниже нуля, то следует заменить смазку.

Масла всесезонного назначения – универсальный вид смазки, который одинаково качественно смазывает двигатель при любом температурном режиме.

По составу масло разделяют на такие виды:

Минеральный.

Синтетического изготовления.

Полусинтетический.

Функции

Любое качественное масло должно выполнять такие функции:

На деталях, которые трутся, должна образоваться масляная пленка.

Отвод тепла.

Вывод образовавшегося продукта при сгорании топлива.

Поддержка механизма и защита его от шлакового отложения.

Выбор смазочного материала

При покупке масла стоит обратить внимание на такие параметры: