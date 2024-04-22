Горячие первые блюда, излучающие насыщенный аромат, — это не только удовольствие для наших вкусовых рецепторов, но и радость для организма в целом. Сегодня я поделюсь с вами рецептом диетического блюда по мотивам турецкой кухни. Поверьте, этот суп из фасоли с индейкой — настоящая симфония вкусов и полезных веществ.

Это блюдо подарит вам тепло, насытит витаминами и создаст невидимый щит от внешних воздействий. Ведь фасоль является подлинным источником белка и важных микроэлементов, а индюшатина — непременная составляющая здорового питания. Такое мясо отличается низким содержанием жира и диетической ценностью, а также содержанием минералов, необходимых для поддержания иммунной системы и здоровья кожи.

Суп из фасоли с индейкой: моменты приготовления

Вместо индейки можно использовать куриное филе. Фасоль подойдет любая: красная, белая, черная и так далее. Количество ингредиентов указано на трехлитровую кастрюлю. Перед приготовлением супа рекомендую прожарить мясо на сухой сковороде в течение 3–5 минут. В конце можете добавить немного отварного риса (для большей питательности).

Ингредиенты

Индейка400 г Фасоль300 г Куриный бульон1,5 л Сельдерей2 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Пепперони1 шт. Оливковое масло2 ст. л. Чеснок3 зуб. Лавровый лист1 шт. Лимонный сок2 ст. л. Укроп15 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Все овощи нужно предварительно почистить, промыть, обсушить, а затем нарезать кубиками. В сковороде с разогретым маслом сделайте зажарку из лука, моркови и сельдерея. Добавьте к ним также острый перец, а напоследок — чеснок. Мясо индейки отправьте в кастрюлю с бульоном, доведите до кипения. Затем отправьте туда же фасоль, сцеженную от жидкости. Проварите всё в течение 2 минут, затем добавьте зажарку.Помешивая, готовьте суп на умеренном огне 10–15 минут. После этого всыпьте нашинкованную свежую зелень и выжатый сок лимона.

Богатый аромат фасоли и нежность индейки в этом супе станет отличным выбором для тех, кто стремится сохранить здоровье, убрать лишние сантиметры на талии и наслаждаться изысканным вкусом. Ранее мы писали, как приготовить нежный гороховый суп из простых ингредиентов.